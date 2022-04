Contre la méfiance endémique

La crise sanitaire a permis de braquer les projecteurs sur un problème encore plus grand qu’une pandémie : l’écœurement collectif des Québécois. La population n’a plus confiance dans la politique, plus confiance dans les médias et, encore pire, plus confiance dans la science. Nos concitoyens ont tellement gobé de déceptions qu’ils en ont mal au cœur.

Ce trop-plein commence à se déverser sur notre société. Cette méfiance systématique peut mener à des problèmes d’envergure. Être nuancé dans l’espoir de raviver notre confiance collective est le seul remède pour faire face à la méfiance endémique.

« Les politiciens sont tous des arnaqueurs », « les médias nous mentent », « le vaccin va tous nous tuer ». Ces énoncés, extrêmement stéréotypés, évoquent peut-être pour vous le Convoi de la liberté et d’autres mouvements antivax, anti-passeport vaccinal, bref, les mouvements « anti-tout ».

Ces mouvements, empreints d’une méfiance extrême, sont symptomatiques de cet écœurement sociétal.

Malheureusement, il faut admettre que ce qui peut nous paraître comme 19 vagues de COVID-19 (nous n’en sommes qu’à la sixième) ne nous aide pas à garder la tête hors de l’eau. Reconnaissons que l’impression répétitive, mais illusoire, de voir la lumière au bout du tunnel de la pandémie ne joue vraiment pas en faveur de notre confiance collective.

Incertitude et amertume

En prenant un peu de recul, on comprendra que les gens qui ont pris la route vers Ottawa en février dernier font partie de la même société que ceux qui ont préféré ne pas s’y rendre. Ils ne sont pas nécessairement les méchants de l’histoire (pas tous, du moins). Ils ont probablement autant peur que bon nombre d’entre nous, car, après tout, l’accumulation des mesures sanitaires ne laissait pas entrevoir de bouées de sauvetage.

Conférences de presse à répétition, sermons politiques, paternalisme médiatisé en continu ; tous les ingrédients étaient pourtant là pour nourrir les germes de notre écœurement collectif. Malgré tout, le politique et une grande proportion de la population n’ont pas vu venir, ou même compris, l’incertitude et l’amertume souvent compréhensibles que des manifestants ressentaient.

Les médias ont un rôle capital à jouer dans notre chère démocratie, soit celui d’informer. Ils méritent la crédibilité que leur rôle leur confère, mais cela ne veut pas dire qu’on doit considérer l’actualité qui nous est présentée comme étant toujours neutre et entièrement représentative de la réalité.

L’actualité fait réagir lorsqu’elle est sensationnelle et fait moins de vagues lorsqu’elle est nuancée. Cependant, l’accumulation de nouvelles sensationnelles éblouit peut-être tellement les auditeurs et lecteurs d’actualités qu’ils peinent à voir les nuances qui se cachent derrière celles-ci. Des médias peuvent amplifier ce phénomène en présentant les nouvelles de façon à diviser, avec des gagnants et des perdants. En réalité, l’actualité est beaucoup plus complexe. Il peut aussi être problématique de ne pas être nous-mêmes nuancés lors de notre consommation d’information. Par exemple, un angle pris par un média lors de la présentation de nouvelles quotidiennes peut sans le vouloir semer l’incertitude et la méfiance dans l’esprit de certains auditeurs, lecteurs et téléspectateurs.

Avec un peu de recul, les consommateurs d’information peuvent comprendre que tout n’est ni noir ni blanc. En appréhendant l’actualité avec nuance, il est possible de reprendre confiance. L’adoption de ce comportement, lors de la consommation d’information ou d’actualités, pourrait permettre à certains de comprendre que le vaccin n’est pas l’outil de « méchants » qui nous mentent, mais celui de la science qui tente tant bien que mal de nous aider.