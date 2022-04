Déshabiller Pierre pour habiller Paul

Le scandale qui a secoué l’Université Laval à la suite de la publication d’une offre d’emploi pour le recrutement d’un professeur de biologie est probablement plus grave qu’on ne l’imagine. Rappelons l’affaire. L’université disait rechercher les candidatures « de femmes, d’Autochtones, de personnes en situation de handicap et de celles appartenant aux minorités visibles », prenant soin de préciser que seules les candidatures de personnes s’étant « auto-identifiées comme membre de ces quatre groupes » seraient retenues. Adieu, homme blanc !

Pour mesurer l’ampleur de pareille discrimination d’une institution qui, dans la même annonce, se targue de garantir « l’égalité des chances à toutes les candidates et tous les candidats », il faut examiner à la fois l’objectif poursuivi, celui d’encourager la « diversité », mais aussi la manière d’y parvenir, en l’occurrence, celle du programme des Chaires de recherche du Canada auquel est liée l’offre d’emploi.

Parlons d’abord de l’objectif, celui de parvenir à une plus grande justice sociale en moussant la diversité au sein des institutions d’enseignement, culturelles, publiques, etc. Le postulat sur lequel repose cet objectif d’apparence louable est en réalité un sophisme : celui qui associe une race, la blanche, et un sexe, le mâle, à des privilèges historiques. Mais ce qui peut être vrai pour un groupe social n’existe qu’hypothétiquement sur le plan individuel.

Ainsi, la candidature de la fille à l’enfance feutrée d’un riche entrepreneur d’origine haïtienne serait au vu de cette offre d’emploi favorisée alors que celle du fils d’un ouvrier blanc qui aurait dû recourir aux prêts et bourses pour réussir ses études serait d’entrée de jeu exclue. Là où, selon la grille de la gauche diversitaire (ou gauche identitaire), on se trouverait à réparer une erreur de représentation des minorités visibles dans le corps professoral, on se trouverait au contraire, selon une grille marxiste, à commettre une grossière injustice. Celle de renforcer les privilèges d’une bourgeoise au détriment d’un fils de prolétaire.

Choisir une grille, mais quelle grille ?

On le voit, la conclusion quant à la justice sociale de pareille embauche varie selon la grille d’analyse qu’on utilise. La grille d’analyse diversitaire ne s’intéresse qu’à la biologie et aux races. Ni le mérite individuel ni les classes sociales n’existent pour elle. Ce qui nous conduit à cette première question essentielle : d’où nous vient la prévalence de cette grille d’analyse sur toute autre grille, comme la grille marxiste ? Est-ce encore une fois l’expression de l’impérialisme américain (qui finit toujours par contaminer le Canada et le reste du monde), là où est née la « grille diversitaire » et où la « grille marxiste » n’a jamais été en vogue ?

On pourrait aussi juxtaposer les grilles diversitaire et marxiste en utilisant par exemple la perspective du colonialisme, ce dont d’ailleurs plusieurs penseurs de la gauche diversitaire ne se privent pas. De leur point de vue, les civilisations blanches, principalement européennes et américaines, seraient une vaste entreprise de colonisation des peuples racisés qui sévirait depuis des siècles et qui force un rattrapage historique appelant des initiatives comme celle des Chaires de recherche du Canada. La question qui nous vient alors spontanément est celle-ci : par quelle magie le Québec et sa vieille souche française peuvent-ils être associés à cette « entreprise » pour peu qu’elle ait véritablement existé ?

Ceux qu’on appelait autrefois les Canadiens français ont en réalité longtemps pâti du colonialisme. Tout blancs qu’ils sont, les Québécois francophones de la vieille souche hexagonale ont attendu deux siècles pour sortir d’une misère qui, jusqu’à la Révolution tranquille, en faisait l’une des « ethnies » les plus pauvres du continent. Jusqu’à tout récemment, ce retard se caractérisait en outre par un taux de scolarité inférieur et par un nombre rachitique de diplômés universitaires.

Un fédéralisme envahissant

Même aujourd’hui, la partie est loin d’être gagnée. Par exemple, on ne cesse de déplorer partout le décrochage chez les garçons québécois qui est l’un des pires au Canada et afflige les blancs comme les autres. Le programme fédéral est-il une nouvelle façon de lutter contre ce fléau ?

Maintenant, examinons l’autre aspect du programme, c’est-à-dire sa manière de s’introduire dans les universités. Elle est le fruit d’un fédéralisme envahissant pour ne pas dire arrogant. Rappelons que, comme son nom l’indique, le programme de Chaires de recherche du Canada est un programme financé par Ottawa. Le fédéral tire ainsi profit d’une situation dénoncée depuis des générations par la presque totalité des politiciens provinciaux du Québec : l’utilisation de son pouvoir de dépenser pour envahir un champ de compétences provincial comme l’éducation. Dans ce cas-ci, Ottawa s’invite dans la danse en misant sur la pauvreté relative des universités québécoises toujours en quête de fonds et, malheureusement, peu regardantes sur les motivations de leurs « généreux donateurs »…

Mais là où l’initiative devient carrément abjecte, c’est quand le fédéral s’appuie sur une idéologie, le multiculturalisme, dont l’assise fondamentale est une constitution à laquelle on a greffé une charte des droits, constitution à laquelle les Québécois n’ont jamais adhéré, pour imposer une idéologie pour le moins suspecte. Une idéologie qui non seulement n’atteindra jamais les objectifs de justice sociale dont elle se réclame, mais qui, en plus, commettra de nouvelles injustices. Comme si déshabiller Pierre pour habiller Paul était devenu la quintessence du progrès de l’humanité !