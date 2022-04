Devenir riche à la demande, vraiment?

Avec la tendance sociale de tout vouloir « à la demande », des stratagèmes ingénieux promettant la fortune immédiate et sans rien faire ont proliféré sur la Toile, en comblant diverses niches sur le marché : cryptomonnaies, dropshipping, marketing d’affiliation, emailing ou trading. Peu importe le créneau choisi, ce qui compte, c’est l’enrobage.

Comment ça marche ?

Le piège démarre avec un appât, comme un livre numérique gratuit, un tutoriel ou un lien pour générer un revenu passif, afin de susciter l’intérêt de l’utilisateur. S’ensuit un arsenal de techniques de persuasion (témoignages, images suggestives de richesse et de succès, copie-écran de comptes en banque, comptes à rebours, rabais) dans le but d’attirer l’internaute dans un entonnoir qui a pour issue l’achat d’une formation, l’encourageant à en créer lui-même, puis de recruter d’autres apprenants. Le formateur gagne bien de l’argent, mais sa source de revenus provient de la vente de ces formations plutôt que de l’affaire expliquée dans la formation.

La responsabilisation toxique

Pourquoi ça marche ? Les formateurs utilisent un argumentaire imparable basé sur la responsabilisation d’autrui. Après avoir dit que leur système permet de générer de l’argent sans efforts, ils encouragent l’apprenant à travailler dur, à faire des efforts considérables, de façon à en faire l’unique responsable de son sort. Si tout va bien, tant mieux, ce sera grâce à la « formation », mais si rien n’arrive ou si l’apprenant perd de l’argent, alors ce ne pourra être que par sa faute. Parce qu’il n’a pas acheté tous les autres articles du matériel de formation, par exemple.

Il s’agit donc d’une responsabilisation toxique culpabilisant l’individu et dédouanant le formateur. Cette pratique existe dans nombre d’autres domaines discutables, dont le marketing multiniveau, l’industrie du secret, ou Loi d’attraction, ou l’évangile de prospérité. Si vous n’arrivez pas à recruter davantage de revendeurs pour écouler un produit, à attirer tout ce que vous désirez par votre pensée et à devenir riche en augmentant la dîme, vous en êtes l’unique responsable et vous ne pourrez vous en prendre qu’à vous-même.

Le laisser-faire

L’essentiel de la faute revient aux fraudeurs, habiles manipulateurs de la psyché humaine, mais aussi aux autorités et aux grands groupes technologiques. Ces derniers s’échinent à assainir les contenus créés par les utilisateurs, mais laissent curieusement proliférer toute cette engeance de formateurs gourous. La Toile ressemble encore trop souvent, à s’y méprendre, au Far West, mais, bien que virtuel, il cause des dommages bien réels à des victimes. Outre la perte d’argent, c’est l’impact psychologique et social qu’il faut considérer. Dans les cas extrêmes, certains individus suivent leurs gourous jusqu’au bout, quitte à dépenser des dizaines ou des centaines de milliers de dollars, mus par un espoir toujours plus insaisissable de richesse.

Pourquoi personne ne dit rien ?

Beaucoup de victimes ne rapportent pas les faits parce qu’elles n’en perçoivent pas la tangibilité. Tout se passe en ligne, avec peu ou pas de recours ainsi qu’un sentiment d’abandon et d’isolement, seul derrière son écran. D’autre part, la honte et la culpabilité amèneront la victime à s’en prendre avant tout à elle. C’est le pendant de la responsabilisation toxique.

Enfin, se passe dans l’escroquerie en ligne le même phénomène que dans la vente en ligne, soit la longue traîne en cybercommerce : les ventes de produits moins populaires mises bout à bout dépassent celles des produits populaires. En clair, les petits montants dépensés dans l’escroquerie seront légion, mais les individus se rendront compte à un moment qu’il s’agit d’une escroquerie. Ainsi, la grande majorité des victimes ne le seront que pour quelques dizaines ou, au pire, quelques centaines de dollars et, malgré un fort sentiment de contrariété, elles arriveront à le digérer, bon gré mal gré. Seule une minorité va aller jusqu’au bout de la fraude : « cours gratuit », articles payants, abonnement payant, options premium, séminaire, diplôme complet, pour culminer avec des événements grandioses.

Qui est victime et comment le fraudeur légitime ses actes ?

Il serait faux de penser que seuls les naïfs et les personnes peu éduquées se laissent prendre. Au contraire, tout le monde est une victime potentielle. Peu importe le quotient intellectuel, la culture ou l’éducation d’un individu, tout est une question de circonstances. C’est lors de crises ou d’événements traumatiques que les équilibres mental et affectif sont déstabilisés, brouillant discernement et raison. L’individu, quel qu’il soit, devient vulnérable et constitue une cible de choix pour les extorqueurs peu scrupuleux. D’ailleurs, ces fraudes ont fleuri lors de la « fermeture de l’économie » liée à la COVID-19.

Il serait aussi faux de penser que les responsables de ces fraudes le font toujours avec des desseins malveillants. Dans certains cas, ils pensent bien faire, car ils se trouvent toutes sortes de justifications légitimant leurs actes. C’est ce qu’on appelle la « théorie de la neutralisation » de Sykes et Matza en criminologie. Il y aurait notamment tout un arsenal de raisons que l’individu peut invoquer pour rationaliser des comportements plutôt malveillants.

Ce faisant, l’individu ne perçoit plus l’impact délétère de ses agissements et peut même en venir à se considérer comme un bienfaiteur. Cela le confortera d’autant plus quand il verra quelques (très rares) cas ayant réussi, et il se précipitera alors pour récolter leurs témoignages en guise de preuve pour attirer d’autres personnes. Notons que ces quelques cas de réussite ne sont que l’expression de la loi normale.

Alors que l’écrasante majorité des cas (90 %) se fera avoir, il se peut qu’une toute petite minorité arrive à quelque chose, mais elle se situe dans un extrême (en grossissant le trait : 5 % de succès contre 5 % de personnes ruinées). Mentionnons néanmoins que ceux qui réussissent auront payé très cher un succès qu’ils auraient récolté par d’autres voies.

Cette industrie déteint négativement sur tous les cours et formations de qualité présents sur la Toile ainsi que sur les outils de marketing. Mais gageons qu’avec davantage de sensibilisation et une suppression systématique de ces contenus délétères, ces marchands de rêves trop beaux pour êtres vrais disparaîtraient enfin du paysage numérique.