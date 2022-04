Les auteurs resteront-ils encore longtemps orphelins?

Les conditions de travail des écrivains ne sont pas fameuses avec la présente Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (S-32.01), laquelle est jugée trop faible. En cas de litige, ils sont démunis et laissés à eux-mêmes.

Cette loi est si inefficace, en fait, que la présidente de l’UNEQ (Union des écrivaines et des écrivains québécois), Suzanne Aubry, résume le nœud du problème ainsi : « Cette loi ne nous a jamais protégés, ne nous a jamais aidés », ce qui a donné lieu à une « injustice qui dure depuis trop longtemps ».

Or, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, compte déposer en avril un projet de réforme en la matière. Pour ce travail de fond, je lui demande de prendre en compte les revendications suivantes qui découlent d’expériences amères vécues sur le terrain :

1. sanctionner efficacement et sans délai un éditeur qui ne paie pas les redevances à ses auteurs, qui viole les clauses du contrat et qui ne répond pas aux mises en demeure, que le contrat soit immédiatement résilié conformément à l’art. 1605 du CcQ ;

2. appliquer, avec rigueur, cette loi qui semble plus virtuelle qu’effective ;

3. imposer les pénalités mentionnées par la loi. Elles ne sont que lettre morte. L’option de l’arbitrage devient ardue et coûteuse si l’autre partie refuse d’y adhérer ;

4. intervenir personnellement dans l’application de la loi, comme indiqué, car pour le moment, aucune intervention n’est effectuée, même après plusieurs plaintes.

5. engager des inspecteurs qui agissent avec diligence pour examiner les cas problématiques ou frauduleux et sanctionner sur-le-champ les délinquants ;

6. résilier immédiatement et unilatéralement, sans condition, un contrat d’édition quand les relations deviennent extrêmement toxiques et invivables ;

7. sanctionner ceux qui abusent impunément du système en empochant des centaines de milliers de dollars en argent public tout en fraudant les écrivains et en ne respectant pas les clauses du contrat ;

8. exiger un remboursement des subventions de tout organisme qui ne respecte pas ses obligations contractuelles et les critères des subventions ;

9. exiger la transparence absolue de l’éditeur concernant les redditions de comptes. Qu’elles soient accessibles en ligne à l’auteur afin de s’assurer en tout temps de la véracité des chiffres déclarés, sans recourir aux mises en demeure, aux tribunaux et sans envoyer des citations à comparaître aux distributeurs ;

10. inclure dans le contrat d’édition une clause ordonnant aux distributeurs d’envoyer régulièrement les rapports mensuels à l’auteur aussi, puisqu’il est le premier concerné. Ce serait l’un des rares moyens pour valider les informations de l’éditeur ;

11. limiter les services de presse et les gratuités à 20 exemplaires afin d’éviter les abus et le transfert frauduleux des chiffres d’une rubrique à l’autre dans les relevés ;

12. déclarer nul et non avenu tout contrat abusif, contenant des clauses contradictoires, pas claires et qui ne respecte pas l’équilibre des forces entre les deux parties ;

13. procéder à des suspensions d’accréditation et à des radiations d’office en cas de fraude et d’abus ;

14. limiter la durée du contrat à cinq ou sept ans, renouvelable ;

15. accorder un pouvoir optimal à l’UNEQ pour qu’elle puisse intervenir avec toutes les prérogatives d’un syndicat et régler les litiges sur le terrain ;

16. créer une procédure juridique simplifiée comme au Tribunal administratif du travail pour les artistes, ou étendre les pouvoirs de ce Tribunal en l’habilitant à entendre également tous les litiges en lien avec les artistes et le droit d’auteur. Pour le moment, aucune instance n’est mandatée officiellement pour juger les causes d’artistes, ce qui crée un vide juridique irrecevable. La communauté artistique se trouve discriminée et ostracisée.

17. Inclure une clause qui délègue clairement à la Sûreté du Québec et à la GRC le devoir et le pouvoir d’enquêter et d’appliquer cette loi ainsi que ses sanctions. Pour le moment, il y a un flou déplorable dans la législation. Ces instances peinent à déterminer l’article qui les autorise à intervenir légalement.

Il serait totalement injuste que des écrivains souffrent de telles lacunes dans la protection de leurs droits les plus légitimes. Faute d’une loi solide qui les protège, ils se trouvent ballottés d’une instance à l’autre. Chacune se prétendant inapte à intervenir faute d’une législation claire. Ce cercle vicieux paralyse le système judiciaire et empêche que justice soit faite.

La culture et les artistes méritent mieux que ça. La culture, c’est l’âme d’un peuple, son héritage qu’il lègue au monde entier. C’est ce qui reste après notre départ. C’est le meilleur investissement pour notre patrimoine que d’offrir, au moins, la protection et de meilleures conditions de travail aux auteurs. Sans loi solide ni sanctions solides, la loi devient fictive, caduque et inutile !

Espérons que ces doléances soient entendues. Cela touche des milliers d’auteurs au Québec. Il est temps d’agir et de rectifier le tir.