À propos de la «discrimination positive»

Patrick Moreau est professeur de littérature à Montréal, rédacteur en chef de la revue Argument et essayiste. Il a notamment publié Ces mots qui pensent à notre place (Liber, 2017) et contribué à l’ouvrage collectif dirigé par R. Antonius et N. Baillargeon, Identité, « race », liberté d’expression, qui vient de paraître aux P.U.L.

Des offres d’emploi de l’Université Laval ont récemment ramené cette question sur le devant de la scène, mais la « discrimination positive » est largement pratiquée au Canada et s’impose la plupart du temps en catimini et sans le moindre débat. Les arguments pour s’y opposer ne manquent pourtant pas. En voici quelques-uns.

Premier argument : toute discrimination dite positive cache une discrimination, négative celle-là. En effet, tout avantage exclusif accordé aux membres d’un groupe, quel qu’il soit, désavantage forcément les membres des groupes qui ne jouissent pas du même avantage. Toute discrimination engendre donc une injustice. Étonnamment, d’ailleurs, ceux qui en pâtissent le plus ne sont pas toujours ceux qu’on croit : ainsi, aux États-Unis, la discrimination positive pratiquée par de nombreuses universités (dont la célèbre Harvard) dans le recrutement de leurs nouveaux étudiants pénalise surtout les jeunes Asiatiques, à qui est imposé un véritable numerus clausus qui ne dit pas son nom.

Deuxième argument : ces mesures sont d’autant plus injustes qu’elles font « payer » aux entrants actuels (à l’université, sur le marché du travail, etc.), autrement dit aux jeunes (et particulièrement aux jeunes hommes qui ne sont ni handicapés ni racisés), le « péché » supposément commis par les générations précédentes. On leur fait porter le poids d’un passé dont ils ne sont absolument pas responsables. Ironiquement, on n’a jamais vu de responsables administratifs, politiques, etc., préconisant une telle discrimination positive proposer spontanément de céder leur place afin de la favoriser. Avis aux intéressés…

Troisième argument : quelles que soient les minorités que l’on entend favoriser, la discrimination positive ne bénéficie qu’à la frange aisée et bien dotée culturellement et scolairement de cesdites minorités, tout en pénalisant surtout la frange la moins bien dotée financièrement, culturellement et scolairement de la majorité. Autrement dit, cela signifie que les individus appartenant à l’élite de la société continueront d’occuper des postes de responsabilité bien rémunérés (même s’ils sont des hommes blancs hétérosexuels) et qu’ils s’adjoindront des personnes choisies issues de minorités afin de composer une élite plus mixte et plus cosmopolite ; mais celle-ci demeurera socialement très uniforme. Pour ne donner qu’un exemple, qu’Hillary Clinton ou Kamala Harris soient des femmes, et pour la seconde une femme racisée, n’empêche pas qu’elles ont toujours fait partie du sérail et qu’une fois nommées respectivement secrétaire d’État et vice-présidente, elles n’ont apporté dans la politique américaine aucun changement d’orientation significatif. D’après ce que l’on constate ces dernières années, la diversité (sexuelle, ethnique) de nos élites sociales a plutôt tendance à renforcer leur uniformité sociale et idéologique que l’inverse.

Quatrième argument : on présente toujours la discrimination positive comme une mesure novatrice, progressiste et démocratique, le nec plus ultra de la lutte pour l’égalité. Cela fait pourtant plus d’un demi-siècle qu’elle est appliquée aux États-Unis, avec les résultats que l’on sait : on y a certes vu émerger une bourgeoisie noire, qui à vrai dire existait déjà avant que ces mesures soient mises en place, mais la situation de la majorité des Afro-Américains ne s’est, elle, guère améliorée. Car dans le même temps, les écoles et les établissements de santé publics ainsi que les programmes sociaux ont été sous-financés, aux dépens des plus pauvres, quels que soient leur sexe, leur origine ou la couleur de leur peau. Le principal argument à opposer à la discrimination positive, c’est qu’elle ne marche pas.

Cinquième argument : paradoxalement, on peut même estimer qu’elle nuit à la cause de l’égalité sociale. Ce n’est pas, en fait, si paradoxal que ça : non contente, en effet, d’être inefficace lorsqu’il s’agit de réduire les inégalités d’un groupe comme les Afro-Américains aux États-Unis, elle a aussi pour vertu de ne surtout pas changer les règles du jeu qui sont à l’origine de ces inégalités. Ce n’est pas, par exemple, en permettant à quelques boursiers noirs d’étudier à Harvard que l’on rend plus égalitaire l’accès à une université dont le montant des droits de scolarité demeure prohibitif pour la majorité des Américains, noirs comme blancs. Historiquement, c’est d’ailleurs dans des pays socialement très inégalitaires (les États-Unis, l’Angleterre d’après Thatcher) que ces mesures de discrimination positive ont d’abord été mises en place. Le fait qu’encore aujourd’hui elles soient préconisées et défendues par des dirigeants politiques libéraux et des patrons de grandes compagnies devrait également nous mettre la puce à l’oreille… D’un point de vue politique, c’est une mesure conservatrice.

Sixième argument : toute personne qui se sera vu refuser un poste ou une place parce qu’elle n’est pas du bon sexe ou de la bonne origine ethnique gardera ancrée en elle une rancœur justifiable associée à un fort sentiment d’injustice. Ce n’est pas ainsi qu’on fait avancer efficacement la cause de l’égalité. Au contraire. La discrimination positive suscite forcément de fortes réticences de la part de ceux qui en sont victimes. Et celles-ci risquent de se retourner contre l’égalité elle-même en tant qu’idéal social. Elle favorise ainsi la montée d’un populisme de droite qui table sur les sentiments de victimisation ressentis, à tort ou à raison, par une partie de la population. Si l’on veut réellement créer plus d’égalité dans la société, des mesures sociales universelles sont non seulement plus efficaces, mais aussi plus consensuelles.