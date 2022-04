Nous ne sommes pas dans une société égalitaire

Je suis une femme et j’évolue dans une discipline largement dominée par les hommes : la philosophie. Le jour où j’ai fait mes examens de doctorat, à l’Université Laval, tandis que j’attendais nerveusement dans la salle prévue à cet effet — salle où sont affichées les photos de tous les doyens de la Faculté de philosophie depuis sa création jusqu’à aujourd’hui —, je me souviens d’avoir été saisie par cette observation : tiens, il n’y a que des hommes. Et que des hommes blancs.

Dans le Département de philosophie où j’enseigne, sur les trente professeurs qui le composent, huit sont des femmes et deux personnes sont issues des minorités visibles. Ce n’est pas un tableau bien différent de celui que l’on retrouve dans plusieurs milieux.

Pourtant, bien peu de gens vont s’émouvoir de faits comme ceux-là. Parce que l’on considère ces discriminations comme « normales ». « Normales » au sens où c’est ce à quoi nous nous sommes habitués socialement. Ce qui semble révolter, en revanche, c’est lorsqu’on décide de discriminer ouvertement ceux qui ont le privilège de ne souffrir d’aucune discrimination par défaut : les hommes blancs.

Soyons honnêtes, les femmes et les personnes issues de groupes minoritaires sont discriminées régulièrement. Tellement régulièrement que les chiffres trahissent ce que certains ne veulent pas admettre : les discriminations systémiques existent. Si elles n’existaient pas, nous n’aurions pas toutes ces difficultés à établir une certaine forme d’égalité représentative. D’où les mesures discriminatoires appliquées par l’Université Laval dans le cadre d’un concours pour pourvoir des postes dans des chaires de recherche du Canada (CRC) en biologie, mesures qui ont été rapidement dénoncées et jugées « exagérées ».

« On ne veut pas discriminer d’un côté, il ne faut pas discriminer de l’autre côté non plus. » Cette réaction est celle de la ministre Nadine Girault, qui a siégé dans le Groupe d’action contre le racisme créé en 2020 par le gouvernement. C’est une réaction intéressante, dans la mesure où elle semble exprimer ce que beaucoup pensent. Toutefois, cela témoigne à mon sens d’une compréhension superficielle et pleine de raccourcis. J’aurais envie de répondre à la ministre : évidemment que l’on ne veut pas discriminer ! Mais entre ce que l’on veut et ce qui se passe réellement, il y a un monde. Et c’est en cela que les discriminations systémiques sont insidieuses. Elles se produisent malgré notre bon vouloir.

Si nous étions dans une société réellement égalitaire, alors je dirais qu’il ne faut pas discriminer, ni d’un côté ni de l’autre. Mais nous ne sommes pas dans une société égalitaire. Nous aspirons à le devenir, c’est bien différent.

Serait-ce au fond la transparence d’un processus discriminatoire qui fâche ? Discriminer sans qu’on s’en aperçoive des groupes minoritaires ou marginalisés, cela est tolérable. Mais discriminer ouvertement avec l’intention d’atteindre une meilleure représentativité, c’est un scandale. Ne serions-nous pas un peu hypocrites ?