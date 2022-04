Will Smith et notre paysage ambiant

Je ne reviendrai pas sur les faits de l’affaire Will Smith, nous les connaissons tous.

Pour la suite, plusieurs composantes en brouillent cependant la lecture et la réflexion.

Un passé familial tourmenté, Smith est noir, sa femme, Jana, l’est aussi ; leur vie est publique, alimentant généreusement les réseaux sociaux. Ils se savent suivis par des milliers de fans et ne sont assurément pas allergiques à leur très grande popularité. L’histoire des hommes et, surtout, des femmes noirs est une tache sur celle des États-Unis, et la semaine précédente, lors des audiences de Ketanji Brown Jackson, nous avons assisté en direct au déchaînement d’une meute d’hommes blancs qui questionnaient (!) sans vergogne (je reste poli) la candidate au poste de juge à la Cour suprême.

La violence est dans l’air, en accéléré. On en flaire partout les relents nauséabonds.

On s’arme, on tient tête aux élus en les traitant de nazis, on menace de mort sur les réseaux dits « sociaux ». Des insurgés deviennent des patriotes, le mot « liberté » semble vouloir signifier que l’on n’est plus tenu de suivre des règles établies pour le bien commun.

Tout ce qui est perçu comme une philosophie ou une demande irrecevable mérite donc rétribution immédiate.

Et le spectacle est roi ! L’agora est devenue planétaire, alors, soyons sûrs d’y être bien en vue : la fin justifiera les moyens.

Parlant de spectacle, Will Smith sait que quelque 15 millions de spectateurs sont à l’écoute. La mauvaise blague est lancée, il remarque le courroux de celle qu’il aime, la moutarde lui monte au nez et, sans la moindre hésitation, il se met en scène, faisant fi de toute raison ou de tout autre moyen d’honorer et de défendre celle qu’il aime — comme il le dira.

La claque est donnée, franche, précise, cinglante. Impeccable, mais facile (lâche ?), car Chris Rock ne s’y attendait pas. Et vive le cinéma ! Smith retourne à sa place, satisfait, le sourire en coin. L’épisode évolue avec deux mises en garde vulgaires qui font grincer davantage des dents.

Le public pense à un stunt scripté, tant l’événement est invraisemblable.

Il l’est, et il faudra plusieurs jours pour en digérer les composantes.

La liberté d’expression reconduite récemment comme une valeur démocratique cardinale par notre propre Cour suprême, lors du procès contre Mike Ward, ne cautionne en rien les dérives du goût, du jugement, ni la bêtise. Ces excès doivent être dénoncés par tous ceux qui sont soucieux du maintien du respect de l’organisme collectif dont nous faisons partie. Se moquer d’une personne ayant une déficience ou encore aux prises avec un problème de santé, cette abjection-là, pour moi, transgresse la ligne rouge du respect et de la dignité humaine.

Ce qui nous ramène à Will Smith. Il aurait tout aussi bien pu saisir ce moment-là, chargé de sa rancœur, pour monter sur scène dans un geste inédit et saisir le micro, que Chris Rock lui aurait sûrement concédé, pour dénoncer l’abus dans le vif de son émotion.

Nul n’aurait été divisé par un tel geste, sa femme aurait été vue et « vengée », puis son propos aurait pu rejaillir sur tous ceux et celles qui souffrent en silence d’abus dégradants. Les autres gagnants de la soirée, dont ceux qui incarnent le courage dans CODA, auraient été eux aussi doublement valorisés par un plaidoyer sensible sur les minorités blessées, leur courage et leurs victoires.

Un gentleman aurait pu faire un geste d’éclat inédit. Au lieu de cela, Will Smith s’est fait justice.

Qu’un Noir se donne ce rôle dans ces circonstances particulières, pourquoi pas, mais le contexte social états-unien ne devrait pas faire en sorte qu’on y trouve une condamnation opportune tout simplement parce que son auteur est un Noir : un héros à envier, riche et au sommet de son art, mais incarnant désormais le dérapage de violence.

L’interprétation et les conséquences de son geste ne devront cependant pas masquer l’évidence qu’un homme en a frappé un autre, peu importe les raisons.

Le plus troublant dans cette histoire n’est ni l’humour odieux ni la gifle injustifiable. Le plus troublant, le plus alarmant, est sans doute la double consécration qu’a reçue Smith en allant chercher son Oscar. Aux yeux du public dans la salle, l’explication allait laver l’agression. « Victime » de son élan de justicier, Smith en proposait à chaud une lecture intime et émotionnelle qu’il faudrait accueillir sans réserve. Le capital de sympathie du milieu et des amis présents allait donc faire fi de toute dimension morale. Leur élan, leur ovation cautionnerait cependant de facto la violence maintenant intégrée comme une manifestation parfois vue comme excusable (célébrée ?) dans certaines circonstances.

Puisqu’en temps réel, tout se jouait ce soir-là au niveau de l’épiderme.

C’est ici que les voyants rouges clignotent fort : force est de constater que l’épiderme nord-américain a, depuis quelques années, intégré certains actes de violence, considérés comme acceptables, certains sévices physiques de « l’autre », comme pouvant désormais faire partie du paysage.