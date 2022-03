Nos universités peuvent en faire plus pour les étudiants ukrainiens

Des étudiants ukrainiens cherchent refuge ici pour fuir la guerre avec l’espoir de poursuivre leur formation. Elles, surtout, car les jeunes hommes sont retenus pour les besoins de la guerre, auront souvent laissé leur famille derrière, dans une situation dangereuse, partant seules et souvent avec très peu de moyens. L’avenir du développement intellectuel, culturel et scientifique de l’Ukraine reposera sans doute en partie sur sa capacité à confier à d’autres pays la formation de cette relève pendant que les universités et centres de recherche ukrainiens se voient forcés de suspendre leurs activités.

Pour se relever des atrocités de la guerre, l’Ukraine de demain aura besoin de ces ingénieures, médecins, scientifiques et penseuses. D’ailleurs, la jeunesse ukrainienne (très active lors des événements associés à l’Euromaïdan de 2013 et 2014) est pour beaucoup dans le cheminement de ce pays vers la démocratie.

Mais quel sera le lot chez nous pour ces jeunes ayant interrompu leurs études dans des circonstances terrifiantes et souhaitant garder un espoir de faire leurs études ici, au Québec ? La réponse est décourageante : les étudiantes ukrainiennes, selon les démarches qu’entreprend une stagiaire que je vais bientôt accueillir dans mon équipe, devront payer autour de 25 000 $ pour chaque année d’étude au premier cycle universitaire si les conditions actuelles ne sont pas modifiées. Si on tient compte du revenu annuel moyen de leur pays (environ 7500 $ par an, alors que nous nous situons autour des 50 000 $ au Québec), ce montant équivaut, toutes proportions gardées, à demander à une Québécoise de débourser plus de 150 000 $ pour chaque année d’étude.

Il est clair que de tels frais auront l’effet de rendre inaccessibles les études universitaires pour cette cohorte de jeunes qui choisissent de venir ici. Des projets d’aide financière circulent au sein des universités et des agences subventionnaires, mais pour l’heure, rien de concret n’émerge et tout semble reposer sur les démarches individuelles plutôt qu’une position concertée de nos universités. Rappelons-nous que nous accueillions ces jeunes pour leur offrir de l’aide, et non pour nous aider.

Une solution existe. Elle est simple et s’impose au nom de la solidarité avec ce peuple en guerre. À défaut de la gratuité, les universités pourraient au moins leur offrir un tarif nettement réduit.

Cette mesure rendrait moins illusoire la perspective de soutenir ces étudiantes par de la philanthropie, d’autres bourses au mérite et du travail étudiant, le tout avec un endettement qu’elles pourront gérer de manière réaliste si elles retournent dans leur pays. L’humanisme et la solidarité sont des valeurs phares de la tradition universitaire : n’ayons pas peur de les faire vivre en posant des gestes concrets.

J’invite nos universités, notamment à Montréal, à travailler ensemble pour examiner cette situation et possiblement s’entendre avec le gouvernement du Québec pour agir sans délais. Déjà, l’Université de l’Alberta a fait preuve d’un leadership clair en offrant jusqu’à un million de dollars en bourses à ces jeunes ; l’Université de Toronto, elle, a commencé à annoncer des bourses spéciales. Ne passons pas à l’histoire pour avoir été à la remorque de telles initiatives : il est grand temps d’agir et d’aborder de front cette situation, alors que les étudiantes ukrainiennes fuient la guerre et cherchent des endroits pour poursuivre leur formation.

Il y a urgence d’aider. Ne restons pas les bras croisés.