N’oublions pas la Biélorussie

Alors que les yeux du monde sont rivés à raison à l’Ukraine, le prochain chapitre de la guerre pourrait bien être déterminé à Minsk plutôt qu’à Kiev ou à Moscou. Avec ses quelque 10 millions d’habitants, la Biélorussie est un petit État, certes, mais dont l’importance géostratégique pour la Russie et ses vulnérabilités internes, pourtant cruciales, semblent oubliées dans le discours médiatique et politique occidental.

N’oublions pas que l’hébergement de bases militaires russes et le lancement de missiles depuis le territoire biélorusse confèrent un troisième front et des avantages logistiques et géographiques majeurs qui, sans cette complicité de Minsk, auraient considérablement ralenti la progression de l’armée russe vers Kiev.

Si l’Occident prétend châtier les responsables de l’invasion, alors le régime d’Alexandre Loukachenko ne doit-il pas être tout aussi sévèrement sanctionné que la Russie ? Les déclarations belliqueuses d’un régime s’autoproclamant comme neutre doivent-elles rester impunies alors que son dirigeant continue de soutenir inconditionnellement l’aventurisme de Poutine et de promettre de mobiliser ses troupes si cela devenait nécessaire ?

L’Occident semble également oublier que les régimes de sanctions, leurs armes diplomatiques privilégiées, seraient beaucoup plus efficaces contre la Biélorussie que contre la Russie. Hormis une condamnation morale pour violation flagrante du droit international, les probabilités que les sanctions actuelles débouchent sur un fléchissement dans la politique étrangère du Kremlin demeurent extrêmement incertaines. Or, la Biélorussie s’avère un pays beaucoup plus fragile en raison de son intégration politico-économique avec la Russie et de ses propres contraintes nationales.

Si l’Occident souhaitait provoquer des transformations majeures en Russie, c’est plutôt à Minsk que les premiers effets escomptés des sanctions devraient théoriquement se faire sentir. De fait, outre sa dépendance commerciale envers la Russie, la Biélorussie subit déjà des sanctions considérables sur ses exportations et sa classe politique en raison de sa répression du mouvement contre la réélection controversée de Loukachenko en 2020.

Rappelons également qu’il a été sanctionné récemment pour avoir détourné l’avion d’un opposant politique et fabriqué une crise migratoire à la frontière polonaise. Les analystes affirmèrent alors que la survie du régime fut presque entièrement attribuable au soutien indéfectible de Moscou et à la loyauté des hauts cercles du pouvoir. Les conséquences de ce sauvetage politique ne peuvent être plus évidentes que dans la Biélorussie d’aujourd’hui avec la présence permanente de troupes russes et une souveraineté symbolique à la solde du Kremlin.

Société civile opposée à la guerre

Outre ces sanctions, pourquoi la Biélorussie, qui est historiquement plus répressive que la Russie poutinienne, serait-elle alors plus vulnérable ? Du mouvement social de 2020, la Biélorussie dispose d’indicateurs de fragilité que la Russie ne présente pas pour le moment : une société civile mobilisée et opposée à la guerre, un président fortement impopulaire, une opposition en exil organisée, ainsi qu’une armée peu motivée et mal équipée. De nombreux bataillons de combattants biélorusses, arborant fièrement le drapeau républicain de l’opposition, sont d’ailleurs présents en sol ukrainien en appui au gouvernement Zelensky.

Considérant les récentes rumeurs d’intervention biélorusse en Ukraine, tout semble indiquer que le leadership du pays est actuellement réticent à l’idée d’intervenir militairement en raison du risque de résistance interne, autant de la société civile et de jeunes militaires peu enthousiastes à défendre les uniques intérêts de Moscou. Les déclarations contradictoires de Loukachenko témoignent de la corde raide sur laquelle il manœuvre : soit il risque de réalimenter un mouvement prodémocratie et de fragiliser son propre régime en intervenant militairement, soit il risque d’attiser l’impatience de Moscou, qui peut le remplacer à tout moment.

Ces considérations appuient l’idée qu’un coup d’État ou une révolution sont présentement une possibilité beaucoup plus réelle en Biélorussie qu’en Russie. Les faiblesses politico-économiques à prévoir de Moscou et son embourbement en Ukraine limiteraient considérablement les capacités pour la Russie de poursuivre simultanément sa campagne ukrainienne et son occupation biélorusse advenant un tel scénario.

Bien qu’il soit difficile d’évaluer avec certitude ce qui se trame en coulisses, l’Occident n’aurait-il pas intérêt à tirer profit de ce maillon faible pendant que la Russie est placée devant ses propres déboires ? Dans les circonstances actuelles, la Russie n’a pas le luxe de perdre l’avantage géostratégique offert par la Biélorussie, aux portes de la Pologne et des États baltes.

Si l’Occident s’était montré sympathique aux revendications politiques de l’opposition biélorusse lors du mouvement spontané de 2020, il semble aujourd’hui perdre de vue cette lutte dont les ramifications politico-militaires sont intrinsèquement liées au conflit ukrainien. Oublier le facteur biélorusse, c’est omettre une dimension critique de l’analyse de cette invasion.