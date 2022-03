Politique, sors de ce tramway!

Madame Guilbault, Monsieur Legault,

Je pense parler au nom de beaucoup de gens de la région de Québec. Depuis des années, nous sommes restés silencieux sur le projet de tramway. Nous avons bêtement cru que le projet était tellement évident que le bon sens triompherait. Nous avons cru que ce moyen de transport collectif répondait si bien aux besoins de Québec qu’il n’était pas nécessaire de descendre dans la rue, de faire pression sur nos députés ou de nous offrir une radio d’opinion. De toute évidence, nous nous sommes trompés. Et voici pourquoi.

1. Il faut prendre les autobus du centre-ville pour comprendre que la voie de René-Lévesque est arrivée à saturation. Combien d’élus de la CAQ se sont déjà retrouvés debout dans un Métrobus bondé ? Combien remarquent le convoi des autobus qui se retrouvent aux heures de pointe sur René-Lévesque ? Il faut rationaliser tout ça.

2. Quand on implante un réseau comme celui du tramway dans une ville, l’idée n’est pas de l’ajouter à ce qui existe déjà en matière de bus, de stationnements et de trafic automobile, mais bien de les remplacer en grande partie. Comment ? En offrant aux citadins un mode de déplacement supérieur, moins encombrant, moins polluant, moins stressant, moins bruyant et moins coûteux que la voiture. Donc une bonne partie des automobilistes devraient normalement être contents de laisser leur voiture derrière eux.

3. Quand on tente d’optimiser les déplacements dans une ville, on pense à ses citoyens. Et non à ceux qui refusent d’y vivre. Oui, on a le droit de s’installer dans Lotbinière ou ailleurs et de venir travailler à Québec, mais on ne peut demander à Québec de planifier sa ville en fonction de nos besoins. Voyons donc ! Et le gouvernement provincial n’a aucune raison de faire obstruction à Québec pour défendre les choix de ces citoyens qui n’habitent pas la ville.

Depuis des mois, voire des années, Monsieur Legault, Madame Guilbault, vous dites être favorable au tramway tout en lui mettant constamment des bois dans les roues. Difficile de comprendre à quel jeu vous jouez. Ce qui étonne le plus, c’est la science infuse que vous semblez étaler. En effet, qui sont les experts en aménagement urbain et en mobilité que vous avez consultés pour faire changer le tracé ? Pour contester l’aménagement de René-Lévesque ? Présentez-nous ces spécialistes, comme vous l’avez fait pour la gestion de la pandémie. Peut-être qu’ils nous diront que, pour éviter les engorgements dans Sainte-Foy, c’est de l’ouest de Lévis que devrait partir ce tramway.

Le transport collectif est un sujet trop sérieux pour que les politiciens le gèrent. Assurez-vous d’être du bon côté de l’histoire face à vos enfants et à vos petits-enfants. Ils en prendront en pleine figure, des changements climatiques et de la congestion urbaine, si le politique n’arrive pas à s’élever au-dessus des lobbies conservateurs du « je me moi et mon char ».