Poutine ou l’art de faire vibrer l’âme russe

Puisant à pleines mains dans l’inconscient collectif russe, Vladimir Poutine, comme ex-membre du KGB, possède tous les outils nécessaires pour manipuler son peuple à sa guise. Pur produit de l’Union soviétique et du bolchevisme qui lui a donné naissance, il en connaît par cœur tous les artifices.

Car l’âme russe est complexe. Si l’on se fie aux propos du précurseur du bolchevisme, Vissarion Bielinski (1811-1848), le mysticisme en est la base. En fait, elle est constituée d’un curieux mélange de nihilisme athée de type sacrificiel et, d’autre part, d’un conservatisme religieux mystique.

Et ce dernier serait si fort qu’il défie toute raison. Il est vrai de dire qu’historiquement, les Russes n’ont jamais fait dans la dentelle pour atteindre leur but, peu importe les dégâts causés en cours de route.

On n’a ici qu’à songer à Ivan le Terrible qui, au XVIe siècle, s’était donné une double mission : maintenir farouchement son pouvoir en place et surtout… sauver les âmes ! Or de la même façon, Poutine propose présentement à son peuple un tel mysticisme et appelle impérativement à la lutte et au combat. Ceux qui s’y opposent ne seront, selon ses dires, que des traîtres et des hérétiques à vomir.

Sergueï Netchaïev (1847-1882) disait au XIXe siècle que, peu importe l’enjeu, la souffrance était partie présente de toutes luttes et que, quels que soient les dégâts causés, ceux-ci étaient toujours légitimes et moraux. Tout comme chez Nietzsche (1844-1900), il n’y avait pas de place chez les intellectuels russes pour la pitié ou la compassion lors de la réalisation d’un idéal. En ce sens, une vie humaine n’est pas grand-chose. Elle ne vaut rien en soi par rapport à cet idéal.

Difficile à comprendre

Pour nous, Occidentaux, ce sens mystique reste difficile à comprendre. Il faut dire que beaucoup d’autres choses sont difficiles à saisir dans l’âme russe. Ainsi en va-t-il par exemple du concept de liberté. Les Russes considèrent que la liberté à l’occidentale n’est pas une véritable liberté dans la mesure où elle demeure individuelle et n’est aucunement créatrice d’un point de vue collectif. On retrouvera pareille notion de liberté largement développée dans la poésie de Pouchkine (1799-1837).

Alors que la liberté veut dire selon nous droit de parole et d’agir comme bon nous semble, selon la tradition russe des XIXe et XXe siècles, la liberté se doit d’être associée à un projet auquel on se livre entièrement. Aussi, si l’on dit en Occident que notre liberté s’arrête où celle des autres commence, suivant l’esprit russe, ce sera l’inverse : celle des autres commence où la mienne s’arrête !

Comprenons qu’en Russie, la tradition pèse lourd ! L’esprit bolchevique, qu’incarne à merveille Poutine, reste bien présent dans l’inconscient collectif russe. Historiquement, le peuple russe, composé essentiellement de paysans scrupuleusement religieux, avait été habitué pendant des siècles à une vie rude et difficile dans l’espoir d’accéder à l’au-delà promis par l’orthodoxie cléricale au service du pouvoir.

De là, un certain fatalisme. On le retrouvera dans les romans de Nicolas Gogol notamment (1809-1852). C’est cette faculté qu’ont les Russes d’accepter les pires privations. Et c’est ce même fatalisme que les communistes du XXe siècle exploiteront ad nauseam pour faire accepter au peuple le passage d’une promesse de l’au-delà à celle, qui restera toujours fictive, d’une société sans classes.

Malheureusement, cette exaltation d’un nouvel humanitaire, qui, a priori, devait mener à la libération du peuple, mena tout droit à son opposé. Par l’absurde présent dans ses romans, le grand Dostoïevski (1821-1881) l’avait pourtant annoncé au XIXe siècle : il existe chez les Russes une fermeture quasi irrationnelle à tout ce qu’il y a de proprement humain chez l’humain.

Or, 31 ans après la chute de l’Union soviétique, c’est aujourd’hui un message en tout point conforme au bolchevisme que colporte la propagande de Vladimir Poutine. Ce qu’elle propose, c’est une purification de l’âme sœur ukrainienne. Devant la proximité du monde occidental, un monde qui, tout comme à l’époque du communisme, est associé au mal, à la déchéance et à l’injustice, la « Petite Russie » d’antan se doit d’être sauvée.

Peut-on cependant penser que les jeunes générations élevées aux McDo et aux médias sociaux possèdent une âme différente et échapperont à la propagande meurtrière de Poutine ? Je ne pense pas. Parce que si cette jeunesse croit qu’une période de répression est nécessaire pour garder la prospérité que Poutine lui a donnée ces vingt dernières années, elle sera prête à se sacrifier momentanément. Surtout s’il s’agit, comme le présente Poutine, de sauver le peuple frère ukrainien. En réalité, ce que Poutine leur demande hypocritement, c’est un acte de foi.