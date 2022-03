Le service à l’auto de la CAQ

Par les soins du gouvernement caquiste, le projet de tramway de la ville de Québec est encore embourbé. Déjà que le maire Marchand devait gérer un dossier délicat, pris entre les besoins en infrastructures du tramway, la protection des arbres matures et la circulation sur René-Lévesque, il est poignardé dans le dos par les défenseurs des automobilistes des lointaines banlieues, pour ne pas dire des régions (Portneuf, Lotbinière, etc.). Comme si la création d’un tramway pouvait se faire sans réduire ou ralentir la circulation automobile en plein centre-ville. Ce qui, on le comprend, est un non-sens, une aporie, pour ne pas dire une absurdité, car le tramway est un mode de transport collectif. Voilà donc le projet coincé entre les adorateurs de la canopée et les thuriféraires de l’automobile.

Quoique les partisans d’un mode de transport public structurant soient choqués par ce nouveau croc-en-jambe donné par la CAQ au tramway, ils ne devraient pas être surpris. Parce que les ministres caquistes n’y ont jamais vraiment cru. Et pourquoi en est-il ainsi ? Parce que ces bonnes gens ont les yeux rivés sur la boussole électorale, dans ce dossier comme dans tous les autres, comme nous l’a démontré la gestion caquiste de la pandémie (voir l’absurdité du couvre-feu). Et que plusieurs circonscriptions, surtout en banlieue, sont majoritairement peuplées de partisans du tout-à-l’auto, qui ne rêvent que d’autoroutes et de stationnements.

Taxer ce gouvernement d’électoralisme, c’est comme dire que l’eau est mouillée. Dans les faits, ce gouvernement ne prend des décisions que sur la foi des sondages, dont il use et abuse allègrement, aux frais des contribuables bien sûr. En réalité, le gouvernement de la CAQ, comme ceux dirigés par Maurice Duplessis, que son chef admire, n’est qu’une façade derrière laquelle il n’y a aucune substance, sinon une machine électorale.

Ne cherchez pas plus loin, la CAQ n’est qu’un décor de carton-pâte, une mécanique à engranger des votes. Elle n’a pas de véritable programme, ne propose aucun projet de société et n’a aucune conscience sociétale ou environnementale. Toutes les mesures votées par ce gouvernement ont d’abord été testées auprès des citoyens par sondage. Et celles que le parti promet, y compris les plus farfelues comme le troisième lien, sont défendues bec et ongles par le premier ministre, dont le dernier mot est que les citoyens en veulent ou qu’ils « aiment ça ». Et, comme le disait le personnage de Duplessis dans la série éponyme, « c’est eux autres qui votent ». C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement tient tant à réaliser ses promesses électorales, sauf évidemment la réforme du mode de scrutin, reportée aux calendes grecques.

Le but de ce gouvernement n’est pas de servir les citoyens ou de mettre en avant un projet de société, mais de servir les besoins électoraux de la CAQ. Et le projet de tramway risque de faire les frais de cette gestion sans objet ni envergure. Triste !