Une maîtrise spécialisée en architecture hospitalière au Québec

Depuis plus de deux ans, depuis que cette pandémie bouscule notre quotidien, nos savoirs et nos expertises, on parle beaucoup de santé, du réseau de la santé, des hôpitaux, de formation et de l’avenir des jeunes.

On se plaît à rêver de mutations, de changements, de transformations pour faire face à notre réalité difficile et imprévue, aux défis d’un futur qu’on voudrait prévisible.

Le Québec a su se doter d’hôpitaux modernes, en phase avec les pratiques hospitalières et les outils technologiques indispensables à la médecine d’aujourd’hui.

Les habitudes d’ici

Force est de reconnaître que le Québec avait des hôpitaux usés par le temps et que l’importation d’un certain savoir-faire architectural développé à l’international a grandement contribué à améliorer les habitudes d’ici.

Sur les sites Web des départements d’architecture des universités québécoises, malgré la construction récente de nouveaux hôpitaux exemplaires, il n’est proposé aux futurs diplômés aucune maîtrise spécialisée en architecture hospitalière. Pourquoi n’avons-nous pas su profiter du savoir engrangé lors de la conception et de la construction des hôpitaux phares que sont le nouveau CHUM, le CUSM, le CHU de Québec et d’hôpitaux comme ceux de Vaudreuil-Soulanges, Maisonneuve-Rosemont, de Sherbrooke, ou de Baie-Saint-Paul, pour ne citer que ceux-là ?

Les expériences québécoises et internationales

Par les temps qui courent, n’est-il pas venu le moment de saisir l’occasion de mettre sur pied un programme raisonné qui regrouperait les savoirs tirés de ces expériences québécoises et des expériences internationales reconnues comme novatrices pour former de jeunes architectes spécialisés dans ce champ de pratique particulier qu’est l’architecture hospitalière ?

Dans ce domaine, les poussées technologiques sont le nerf de la guerre. Les bonnes pratiques hospitalières se réinventent, les espaces et l’architecture doivent pouvoir s’adapter tout en gardant leurs empreintes signifiantes.

Par exemple, ces temps de pandémie nous ont cruellement appris que la prévention et la lutte contre les infections constituent un critère incontournable qui se répercute directement sur les pratiques, les espaces (et leur adaptation) et les cheminements.

Les connaissances architecturales doivent pouvoir s’actualiser sans cesse, et servir à la fois l’intérêt médical, l’intérêt des malades et l’intérêt public. Le creuset universitaire est la meilleure structure pour regrouper et catalyser ces connaissances en évolution qui ne peuvent s’épanouir que dans l’interdisciplinarité, qu’avec le concours des professionnels de la santé dans une perspective où les savoirs hors frontières se trouveraient agrégés. Être et rester à la fine pointe de l’architecture hospitalière est tout un défi.

Le Québec n’est-il pas prêt à proposer une telle spécialisation à ses étudiants, spécialisation qui ferait avancer la planification, la définition des programmes, la conception, la construction, l’agrandissement ou la rénovation d’hôpitaux au Québec, et qui en plus placerait les finissants en architecture dans une position favorable sur le marché de l’emploi à l’international ?

Un savoir enviable

Le Québec peut développer un savoir enviable sur l’échiquier mondial, à l’instar de l’Université A&M du Texas à College Station et de plusieurs autres universités dans le monde. On n’a pas fini de parler de santé et d’hôpitaux dans les prochaines années.

N’est-ce pas aussi le moment d’évaluer pour l’ensemble du réseau de la santé l’état physique et fonctionnel des hôpitaux au vu de leur capacité à faire face à d’autres pandémies, qui risquent de survenir, et d’identifier toutes les lacunes qui devront être corrigées ?

Offrir une spécialisation en architecture hospitalière dans nos universités serait faire œuvre utile pour tous. Le retour sur investissement est de toute évidence assuré.