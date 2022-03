Le REM de l’Est, une invasion de territoire

Les promoteurs du REM de l’Est font totalement fi du design même de la ville de Montréal. L’Ouest a ses grands quartiers verts ainsi que le mont Royal et ses très grands parcs. Ces lieux sont jalousement protégés. On semble oublier que l’Est a aussi ses grands espaces verts. Entre le boulevard Pie-IX et le boulevard Lacordaire se trouvent successivement le Jardin botanique, le parc Maisonneuve, un golf et le boisé des Pères. Ces grands espaces sont délimités et traversés par de grands boulevards, Pie IX, Viau, Assomption et Dickson, et bornés par la rue Sherbrooke et le boulevard Rosemont.

Dans l’Ouest, il y avait déjà un trou traversant la montagne, depuis longtemps inutilisé, mais retravaillé pour y faire passer le REM. Dans le beau quartier vert de l’Est, on veut creuser un trou béant dans la pente qui mène à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, niché à l’extrémité nord-est du quadrilatère vert de l’Est.

Le boulevard de l’Assomption est une voie naturelle de circulation des ambulances vers l’hôpital.

Un design digne de La Ronde

Le train va parcourir le boulevard de l’Assomption du sud vers le nord à partir d’une nouvelle station près de la rue Marseille, non loin de l’actuelle station de métro L’Assomption. Le nouveau train roulera en hauteur à partir de cette station, il traversera la rue Sherbrooke, toujours en hauteur, après quoi, il amorcera sa descente et arrivera au sol devant l’entrée du Village olympique située sur le boulevard de l’Assomption.

Un design digne de La Ronde totalement incompatible avec la somptuosité de nos grands espaces !

À partir de là, une tranchée d’une profondeur de 5 mètres et d’une longueur de 100 mètres sera creusée dans le boulevard de l’Assomption pour permettre au train d’entrer sous terre à cet endroit.

Le train suivra son trajet sur une distance de 50 autres mètres. Cette portion de la tranchée sera couverte plus tard. Le train disparaîtra alors sous la terre, dans le tunnelier.

Les dommages collatéraux

Ce plan implique donc qu’à compter du premier feu de circulation au nord de Sherbrooke, il faille compter une fracture de 150 mètres sur 5 mètres, ce qui mène environ au milieu de la côte entre ce feu et le suivant, plus au nord.

Dans le projet présenté en grande pompe récemment aux médias, malgré les consultations antérieures, on peut clairement voir que le tracé du REM vers le nord ne bronche pas depuis le tout début du projet : le tunnel reliant le sud à Montréal-Nord passe toujours et encore de la manière initialement pensée. Pourtant, plus au sud, il existe de grands terrains vagues qui pourraient accueillir le tunnelier.

C’est sans broncher que le promoteur de ce projet a déclaré dans les médias le 9 mars 2022 qu’il n’investit que dans le REM, pas dans les dommages collatéraux que cette horrible construction en hauteur laissera tout au long de son passage.

La Ville de Montréal peine à entretenir la rue Sherbrooke et le boulevard Rosemont cernant le Jardin botanique. Dans l’allée centrale de ces rues, il n’y a aucune fleur, aucun aménagement paysager. Que des arbres entourés de mauvaises herbes tondues deux ou trois fois par été ! Il n’y a pas une métropole au monde qui se respecte qui délaisserait ainsi, devant son jardin botanique, l’aménagement paysager des terre-pleins qui le cernent. L’état du boulevard Rosemont est lamentable dans ce quartier.

Qui croira donc que la Ville pourra investir les sommes faramineuses pour « décorer » à neuf les pourtours d’un REM ? Ce projet n’est pas pensé pour la ville, mais pour des financiers ou des politiciens qui n’ont aucun respect pour l’environnement urbain et ses résidents. Avec le REM projeté dans l’Est, la ville aura l’air, sans modifier son zonage, d’un immense parc industriel. Ce n’est pas ce que veut la population.

Dans les quartiers résidentiels que constituent Mercier-Est et Mercier-Ouest, non seulement l’environnement urbain sera-t-il irrémédiablement dévisagé, mais les résidents devront de plus subir le bruit incessant des nouveaux trains de surface.

Irrespectueux et inacceptable

Il y a deux semaines, le promoteur du REM nous disait implicitement : « Résidents de l’Est, nous passerons où nous voulons, que cela vous plaise ou non, et vous payerez pour nos dommages. Si vous n’êtes pas contents, restez chez vous, fermez vos fenêtres pour tenter de ne rien entendre et installez de bons rideaux pour ne rien voir. »

Le REM dans l’Est tel que mis en avant par les promoteurs est un projet irrespectueux et inacceptable.