Hydro-Québec doit-elle déplacer les émissions de GES, ou les réduire?

Depuis environ 30 ans, Hydro-Québec est fière d’annoncer que ses exportations réduisent beaucoup les émissions de GES chez nos voisins. Cela est dû au fait que les États du Nord-Est américain utilisent massivement des combustibles fossiles pour produire de l’électricité. Depuis peu, les exportations d’Hydro-Québec remplacent de l’électricité provenant de centrales au gaz naturel.

Depuis quelques années, Hydro-Québec fait aussi la promotion des véhicules électriques. Mais quelle est leur performance réelle ? Prenons le cas d’une automobile compacte à essence (8 litres/100 km) remplacée par une Chevrolet Bolt électrique, sur une distance de 18 000 km/an. L’automobile compacte émet 3,6 tonnes de CO 2 par an. La Chevrolet Bolt, qui la remplace sur la même distance, consomme 3,2 MWh d’électricité, avec les incidences suivantes. Pour une année donnée, la production d’hydroélectricité est fixe, car elle dépend de la quantité totale de pluie ; en conséquence, lorsque la consommation québécoise augmente de 3,2 MWh, cela signifie que ces 3,2 MWh ne peuvent plus être exportés vers nos voisins.

Les centrales américaines doivent compenser en émettant 1,6 tonne de CO 2 . Et les batteries de 60 kWh de la Chevrolet Bolt ont été fabriquées en Chine, et ont produit des émissions d’environ neuf tonnes de CO 2 . En somme, l’auto électrique ne réduira aucunement les émissions pendant ses quatre premières années. Affirmer qu’il s’agit d’un véhicule zéro émission représente du marketing trompeur.

Et maintenant, Hydro-Québec annonce un partenariat avec Énergir, dans le but de réduire les émissions provenant de la combustion du gaz naturel dans le chauffage. Ce partenariat vise à implanter des systèmes biénergie, pour remplacer une portion du chauffage au gaz (75 %) par du chauffage électrique. Ce partenariat est controversé, car Hydro-Québec devra payer des millions à Énergir pour compenser les pertes de revenus dues à la baisse des ventes de gaz. Il s’agit donc d’une application du principe « pollueur subventionné », au lieu du principe « pollueur payeur ».

Mais, plus grave, ce programme augmenterait sérieusement les émissions. Encore une fois, lorsque Hydro-Québec consacre une portion de son électricité à un programme québécois, elle ne peut plus exporter cette électricité. Prenons une maison unifamiliale dont le chauffage consomme 60 000 MJ de gaz par an. En adoptant la biénergie, elle réduit sa consommation de gaz de 75 %, soit de 45 000 MJ, avec une baisse apparente des émissions de trois tonnes de CO 2 . Pour remplacer les 45 000 MJ de chauffage, il faut 12 MWh d’électricité, qui ne pourront plus être exportés. Cette électricité, produite par les centrales américaines, émettra environ six tonnes de CO 2 . Il y aura donc une hausse nette des émissions d’environ trois tonnes pour chaque client qui adoptera la biénergie. Le gouvernement du Québec doit annuler ce programme injustifié.

Pourquoi sommes-nous dans cette impasse, où les baisses des émissions sont illusoires ? Parce que Hydro-Québec, depuis 10 ans, n’a plus le courage de faire de nouveaux projets d’énergie renouvelable. Il existe pourtant un moyen évident de s’assurer que les autos électriques et le nouveau chauffage électrique réduisent les émissions : construire de nouveaux équipements pour leur fournir de l’électricité propre, sans réduire les exportations d’électricité.

Deux options de production sont adaptées au contexte québécois : l’hydroélectricité et l’énergie éolienne. De façon urgente, Hydro-Québec doit recommencer à planifier des projets hydroélectriques, car leur développement exige huit ans.

Pour le développement éolien, Hydro-Québec doit devenir le maître d’œuvre d’un mégaprogramme de 15 000 ou 20 000 MW. Le modèle actuel, basé sur les producteurs privés, est inadéquat. Pourquoi ? L’énergie éolienne comporte deux contraintes : son intermittence et ses grands besoins en lignes de transport ; les producteurs privés sont incapables de gérer ou de diminuer ces contraintes. Si c’est Hydro-Québec qui réalise le développement, elle peut s’assurer que les sites sont choisis de façon optimale, pour limiter les lignes requises et s’assurer que les réservoirs hydroélectriques peuvent compenser l’intermittence de la production éolienne.

Hydro-Québec doit revenir à sa mission de base, qui est de construire des projets d’énergie renouvelable, au lieu de subventionner la consommation d’électricité.