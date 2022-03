Le poutinisme, un régime bonapartiste

Depuis l’injustifiable invasion de l’Ukraine, nous avons eu droit à des analyses faisant trop souvent l’impasse sur les processus complexes ayant suivi l’effondrement du régime soviétique. Les hypothèses sur l’état mental de Poutine, sa « haine pour la démocratie » ou son prétendu rêve de reconquête des territoires perdus avec l’éclatement de l’URSS ne sauraient expliquer la mobilisation d’une armée et le soutien relatif d’une partie de la population.

On saisit encore très mal l’impact du passage de l’économie nationalisée et planifiée à une économie capitaliste. La « thérapie de choc » assénée à l’économie de ce pays a provoqué des transformations profondes, mais éloignées du rêve longtemps entretenu d’un pays qui ressemblerait à la Suède ou aux États-Unis. Les années 1990 ont été marquées par une dépression, une chute considérable du niveau de vie et un recul de tous les indices en matière de santé physique et mentale.

Sur le plan économique, avec la disparition du « camp socialiste », la place de la Russie dans le monde a été réduite à celle de fournisseur de matières premières et d’hydrocarbures. De puissance industrielle autonome qu’elle était, la Russie s’est transformée en périphérie dépendante de l’économie mondiale. Sa croissance au début des années 2000 devait beaucoup au prix élevé du pétrole et du gaz.

Du point de vue des attentes, la transition vers le capitalisme a engendré des déceptions, qui expliquent largement la nostalgie d’une grande partie de la population pour la période soviétique. L’économie planifiée obtient toujours la faveur de la majorité de la population ; cette situation reflète non seulement l’échec de la transition, mais aussi une structure sociale marquée par la faiblesse numérique et l’isolement social des classes possédantes.

Un pays inégalitaire

Dans nos sociétés développées, le grand capital (haute finance, industrie, grandes chaînes commerciales) dispose d’un coussin formé par les fractions plus modestes de possédants, tels ceux des PME, des petits commerces, des logements locatifs. Ainsi, les défenseurs de la libre entreprise peuvent compter sur une vaste constellation de propriétaires, qu’on trouve dans la plupart de nos quartiers, dans les villages, dans nos familles. Les idées dominantes sont celles de la classe dominante, pour reprendre la formulation de Marx.

Il n’en est pas ainsi en Russie, l’un des pays les plus inégalitaires du monde, où une centaine de milliardaires possèdent plus du tiers des richesses du pays, sans compter les quelque 6000 personnes dotées d’une fortune dépassant les 150 millions de dollars. Cette réalité se heurte aux valeurs égalitaristes de la majorité de la population russe, encore furieuse d’avoir fait les frais de cette privatisation frauduleuse des années 1990.

C’est ici qu’on touche au cœur du problème.

Face à la périphérisation et à diverses autres menaces, dont celles portant atteinte à la sécurité du pays, Vladimir Poutine a mis fin à la trop grande proximité de ces milliardaires avec le pouvoir politique. Fondamentalement, la haine que leur vouent les Russes ne leur permettrait aucun espoir de victoire électorale par l’entremise d’un parti ouvertement destiné à les soutenir, comme ce fut le cas au milieu du XIXe siècle lorsque le grand capital français, effrayé par les mouvements sociaux, renonça à l’exercice direct du pouvoir par l’intermédiaire du parti de l’Ordre au profit de Louis-Napoléon Bonaparte.

Boris Eltsine l’avait d’ailleurs compris, à l’époque où il a imposé cette Constitution concentrant l’essentiel des pouvoirs entre les mains du président. Poutine aussi l’a compris, en faisant habilement usage d’une rhétorique nationaliste, en cultivant à son avantage — et uniquement sur le plan symbolique — la nostalgie pour l’ex-URSS et, bien évidemment, en renforçant les traits autoritaires du régime de manière à prévenir l’émergence de toute mobilisation populaire contre l’ordre établi.

Les services de sécurité

En somme, la démocratie libérale s’est révélée trop faible face à une potentielle menace contre les nouveaux rapports de classe. C’est ainsi qu’on peut expliquer que le pouvoir politique en Russie comporte un fort contingent d’individus issus des services de sécurité, à commencer par Poutine lui-même. La bourgeoisie russe, si on peut l’appeler ainsi, ne bénéficie pas de la légitimité nécessaire auprès de la majorité de la population. Aucune classe n’est en mesure d’assurer sa domination.

Dans ses rapports avec les classes possédantes, l’État russe jouit d’une autonomie rappelant celle de l’État français sous les Bonaparte, l’oncle et le neveu. Il peut ainsi faire la guerre sans leur consentement. De ce point de vue, il m’apparaît approprié de qualifier ce régime de bonapartiste, ce qui permet de comprendre à la fois les traits autoritaires du régime, sa capacité à rallier en même temps une partie des classes populaires, sa méfiance extrême à l’égard des mouvements de contestation au pays et chez les voisins, de même que son obsession pour les questions de sécurité, prioritaires par rapport à tout le reste.

Avant longtemps, nous saurons si l’invasion de l’Ukraine aura sur le poutinisme des conséquences analogues aux défaites de Waterloo et de Sedan pour les Bonaparte.