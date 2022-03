La critique comme peau de chagrin

Les prétendus critiques devraient lire mieux, écrivait Roman Gary dans Vie et mort d’Émile Ajar. Après plusieurs passages à certaines émissions littéraires, force m’est d’abonder dans le sens de Gary : les critiques devraient lire mieux. J’ajouterais qu’ils devraient tout simplement lire les textes des auteurs qu’ils invitent sur leur plateau, que ce soit à la télévision ou à la radio. En octobre 2021, une émission littéraire bien appréciée par le public m’avait fait le bonheur de m’inviter à aller parler de mon plus récent roman, Fait par un autre, qui tourne autour du monde des faux tableaux en arts. Le fait que le Québécois Réal Lessard ait été une figure importante d’un réseau de faussaires ajoutait du piment à la réflexion.

La cheffe recherchiste m’avait programmé précisément vingt-huit minutes (à la radio, tout est organisé à la minute près). Étant donné mon état de santé fragile — j’étais lors de ce passage à la radio sous les effets de la chimiothérapie —, je m’étais préparé aux questions qu’on m’avait envoyées comme si je m’en allais passer un examen d’une grande importance. Dans les faits, c’était le cas : cette émission, l’une des seules au pays traitant de littérature, était un beau prétexte pour élargir mon lectorat, lui donner un intérêt pour une lecture éventuelle de mon livre. L’heure de l’entrevue venue, on m’avertit que je passerai un peu plus tard que prévu. Résultat des courses, après une intro musicale, on me présente : date et lieu de naissance, auteur de Ma vie rouge Kubrick, que les deux animatrices avaient beaucoup aimé. Je voyais sur l’horloge le temps passer sans qu’on en vienne à la raison première de ma présence. Musique stimulante, remerciement, « on t’aime beaucoup, Simon, prends soin de toi » et c’était fini. Place au bulletin de nouvelles.

J’étais bouche bée. Le recherchiste de l’émission avait non seulement lu et épluché le roman, mais aussi préparé des questions fortes, analytiques, ouvrant vers des réflexions stimulantes. Pourtant, aucune de ces questions ne m’avait été posée durant l’entrevue. C’est à se demander si les animatrices avaient lu une seule ligne de mon livre…

La critique est pauvre au Québec, se limitant à des clichés ou à des banalités, avais-je déjà lu il y a une quinzaine d’années dans un article portant sur la critique culturelle dans notre province. Comment aller à l’encontre de cette opinion de Stanley Péan ?

Bien d’autres que moi ont reçu un accueil semblable au mien. Entre amis du milieu, quand on parle de cette manière irrespectueuse de traiter du travail des auteurs locaux, je revois en pensée les yeux exaspérés, les messages désespérés des collègues qui ont subi le même traitement expéditif que moi, alors que le tapis rouge est déroulé aux vedettes européennes. Question de rentabiliser le coût du billet d’avion ?

Où trouver un livre…

Je me souviens d’une entrevue avec une autre journaliste, celle-là de troisième zone, me demandant où les lecteurs pourraient trouver mon livre — il s’agissait alors de Ma vie rouge Kubrick. J’ai soupiré, me suis calé sur le dossier de ma chaise et ai regardé autour. Il y avait une fenêtre invitante. Où peut-on trouver un livre ? J’ai fait comme si je n’avais pas entendu sa question. L’entrevue se déroulait, il est drôle de le mentionner, dans une bibliothèque…

J’en ris encore aujourd’hui. Par dépit. Lors de la même séance de torture intellectuelle, l’animatrice m’a demandé s’il y avait un conseil que j’aimerais donner aux écrivains débutants… Toujours la fenêtre invitante qui me fixait. « Ne pas accepter des entretiens animés par des personnes aussi médiocres ? » Cette réponse n’est pas sortie de ma bouche, mais elle me revient parfois en tête comme une nausée prête à vomir son dégoût. Oui, Monsieur, la critique est bien pauvre, il faut bien l’admettre.

Au Québec, à part quelques rares exceptions, on compte bien peu de critiques dignes de ce nom. Je parle ici de critiques qui donnent dans l’analyse élaborée. Le manque d’espace n’est pas une excuse valable à mon avis, ayant reçu des commentaires parfois courts mais visant directement la cible de mes intentions littéraires. Je pense à Gabino Iglesias, qui, en moins de trente lignes dans le magazine Volume 1, Brooklyn à New York a produit une analyse fine et juste de mon projet d’écriture sur ce que les Américains ont intitulé Kubrick Red. Faire court et fort à la fois est donc possible… Au Québec, les critiques élaborées paraissent presque exclusivement dans les magazines ou les revues littéraires, mais les recensions ne sont disponibles que des mois après la sortie de l’œuvre dont on a arrêté de parler depuis longtemps dans les autres médias.

Depuis mon arrivée dans le milieu littéraire par le biais de mon roman portant sur le film The Shining et les répercussions du suicide de ma mère dans ma vie, c’est en général lors de mes rencontres avec des collégiens ou des étudiants universitaires que je me suis frotté aux analyses les plus pertinentes et riches. Je sors de ces discussions chaque fois galvanisé, alors que je me demande le plus souvent pour quels motifs je perds mon temps avec des professionnels qui donnent au fond l’impression qu’ils nous offrent leurs temps d’antenne pour remplir du contenu, aussi vide soit-il… Je me prête à l’exercice d’aller jouer le jeu des médias, mais je ne le fais au fond que pour les rares rencontres avec des critiques sensibles et humains, et bien entendu pour le gain de lecteurs que peuvent rapporter ces mises en valeur de mes œuvres.

Cette situation n’est peut-être pas exclusive au Québec, il en est probablement autant dans d’autres pays où l’intérêt pour la culture élevée s’appauvrit de décennie en décennie. Comme une peau de chagrin, dirait Balzac.