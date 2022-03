De l’Ukraine à la Floride et au-delà

Dans sa chronique du 14 mars, intitulée « Une guerre existentielle », François Brousseau tente de démontrer que les raisons profondes de l’invasion de l’Ukraine ne se limitent pas à des questions de géostratégies. Il s’agirait plutôt d’une « guerre existentielle », qui voit la Russie s’attaquer à « une certaine conception de la civilisation » et à « la décadence capitaliste et occidentale ». Pour montrer des signes de l’enracinement profond de cette conception, il cite le patriarche Kirill, proche de Poutine, qui dit précisément que tout cela « dépasse les convictions politiques » et qu’il s’agit d’une « guerre au sens métaphysique ». S’ensuit dans la bouche du patriarche l’exemple des défilés gais occidentaux, qui illustrent cette décadence et justifient d’associer le monde occidental à une civilisation du « péché » qui doit être combattue ou à tout le moins repoussée quand celle-ci semble se présenter aux portes de la Russie. À n’en pas douter, Kirill s’inquiète aussi, et peut-être surtout, de la pénétration de cette culture au sein même du royaume de Poutine.

Ce résumé de la situation russe a une drôle d’odeur de déjà senti, voire de toujours senti, et ce, non pas uniquement dans l’actualité russe, mais en Occident et même au-delà. En effet, de telles « guerres existentielles », qui sont le fruit de contre-attaques réactionnaires, apparaissent sans cesse aux quatre coins du monde. Puisons dans l’actualité récente et dans un lieu pas si lointain. En Floride, le « Don’t Say Gay Bill » est une contre-attaque qui vise l’enseignement et la représentation de la diversité sexuelle durant les premières années de l’école primaire. Mais dans ses racines profondes, ce projet de loi ne s’abreuve-t-il pas lui aussi à la source d’un combat contre le péché ? C’est-à-dire contre les transformations décadentes d’un monde moderne de plus en plus diversifié et menaçant de faire éclater les institutions, et leurs représentations, qui ont été le socle (d’une certaine idée) d’une civilisation passée ? Ces racines profondes ne se trouvent-elles pas, comme dans la Russie de Poutine, dans un terreau idéologique où le religieux et le politique (et parfois par extension le militaire) vont main dans la main ou encore, pour le dire comme François Brousseau, où il y a « alliance du glaive et du goupillon » ?

Depuis au moins la naissance du Tea Party, et surtout depuis l’élection à la présidence de cet inquiétant oligarque américain qui ne s’est jamais gêné pour faire l’éloge de Poutine, les motivations profondes des actions de la droite américaine en matière d’éducation et ses attaques envers le droit des femmes et de toutes les minorités qui contribuent à diversifier le pays de l’Oncle Sam ne font aucun doute. Manifestement, il se mène là aussi une forme de « guerre existentielle ». Et dans l’esprit de plusieurs, c’est elle qui permettra de rendre sa grandeur à l’Amérique.

L’invasion de l’Ukraine n’est en fait qu’une autre illustration de la confrontation qui oppose aux quatre coins du monde une représentation, disons, traditionnelle du monde à une représentation, disons, moderne ou progressiste du monde.

Pensée traditionnelle

Au cœur de cette représentation traditionnelle se trouve l’idée d’un monde nécessairement vertical et idéalement permanent où trône au sommet des États un meneur puissant, gardien de l’identité nationale et de ce qui constitue les traits de cette identité en matière notamment de croyances, de structure sociale, de rôles sociaux, mais aussi d’identité de genre, de mœurs sexuelles, bref de ce qui constituerait l’esprit d’un peuple. Mais, ne nous trompons pas, il ne s’agit là que d’une représentation de l’esprit d’un peuple. La pensée traditionnelle ne sait pas qu’elle combat pour une chimère. Pour elle, la vérité fait un avec la représentation, car elle a en horreur le relatif, l’ambigu, l’imprévisible et se rassure en se convainquant de sa clarté, de sa permanence et de son absolu.

À l’opposé et au cœur de la représentation moderne se trouve l’idée d’un monde tendant vers une horizontalité sans cesse en transformation et à l’intérieur de laquelle chaque individu cherche à s’épanouir en définissant ses valeurs, ses rôles sociaux, ses traits identitaires, et ce, idéalement, dans une solidarité qui ne fait pas l’économie de la notion de responsabilité envers l’autre. Peu importe, d’ailleurs, les traits de l’identité et la valeur des gestes de l’autre.

Pour évoquer la fameuse formule de Sartre, disons que la pensée traditionnelle croit que l’essence précède l’existence. La pensée moderne affirme le contraire. Comprendre cette tension entre les représentations traditionnelle et moderne permet de jeter un éclairage sur le monde d’aujourd’hui. En Ukraine et en Floride bien sûr, mais dans tant d’autres lieux.

Cette tension est à l’œuvre dans la campagne électorale de Zemmour, dans les attaques à la représentativité au sein des États républicains, dans le simulacre d’élection orchestré par Ortega au Nicaragua, dans la répression des femmes afghanes, mais aussi dans la rédaction d’une nouvelle Constitution au Chili, dans les combats des peuples autochtones, ici et ailleurs, pour la reconnaissance de leurs droits à l’autodétermination, et même à plus petite échelle et sans qu’il y paraisse, dans les assemblées populaires où l’on détermine la vocation d’un parc ou d’une ruelle.