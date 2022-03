L’électricité, un produit de luxe?

Cette semaine, le premier ministre a promis de limiter les hausses de tarifs d’Hydro-Québec, réagissant ainsi aux inquiétudes partagées par de nombreux intervenants quant à une potentielle hausse des tarifs d’électricité de 5 % à 6 % l’an prochain. Cette forte augmentation estimée est le résultat direct de l’échec de la loi 34 (loi selon laquelle les tarifs d’électricité sont maintenant indexés à l’inflation). Parmi ce flot d’inquiétude et d’indignation, il s’est trouvé pourtant encore des gens pour dire qu’une augmentation substantielle de notre facture d’électricité est une bonne idée pour éviter le gaspillage d’énergie. Et que ce ne serait pas un drame, car les tarifs d’Hydro-Québec sont les plus bas en Amérique du Nord. Il est temps de remettre encore une fois les pendules à l’heure.

Est-ce que beaucoup, ça veut dire trop ?

C’est toujours la même rengaine. Les Québécois gaspillent l’énergie. Abondamment relayée dans les médias, cette idée vient des données publiées chaque année par l’Agence internationale de l’énergie. L’an dernier, l’Agence rapportait que les Canadiens avaient utilisé plus de 300 gigajoules d’énergie par personne. C’est plus de trois fois la moyenne mondiale et l’un des taux les plus élevés du monde. Ce qu’on dit moins, c’est que la consommation totaled’énergie par personne comprend toute l’énergie utilisée, y compris dans les transports et les industries. Est-ce juste d’accuser les Québécois de gaspiller l’énergie en leur attribuant la consommation de l’ensemble des secteurs de l’économie ?

Si l’on considère uniquement la consommation résidentielle, notre consommation est très similaire à celle des autres pays industrialisés, notamment la Norvège et la Suède, deux pays pourtant souvent cités en exemples. Les Québécois consomment peut-être beaucoup d’énergie, mais sur quoi se base-t-on pour dire qu’ils en gaspillent ? À l’heure actuelle, aucune étude sérieuse n’a encore établi ce que serait une consommation de base normale ou acceptable.

L’énergie, en as-tu vraiment besoin ?

Quand on entend le discours sur le prétendu gaspillage d’énergie des Québécois, on a l’impression que tout le monde a un spa chauffé sur son balcon. Il faut peut-être se rappeler que l’énergie, ce n’est pas un luxe. C’est essentiel pour se chauffer, manger, se laver, être en santé, travailler et étudier. De nombreuses études ont démontré que le froid et les problèmes de chauffage multiplient les risques de développement de maladies et de surmortalité. Il en va de même pour la chaleur et les problèmes de climatisation.

Quand on se compare, on se console ?

On nous le répète sans arrêt, au Québec, nous avons les tarifs les plus bas en Amérique du Nord. C’est vrai. Les tarifs sont plus bas au Québec, mais pas la facture d’électricité ! Dans l’ensemble des dépenses d’un ménage, la part consacrée à la facture d’énergie est à peu près la même d’une province à l’autre.

De plus en plus de personnes ont de la difficulté à payer cette facture. En 2018, Hydro-Québec a conclu près de 374 000 ententes de paiement avec sa clientèle résidentielle et procédé à près de 45 000 interruptions de service chez ses clients en recouvrement. C’est une hausse de 30 % par rapport à 2014. Aujourd’hui, ce ne sont plus seulement les plus pauvres qui n’arrivent pas à payer la facture. En effet, selon un rapport de la vérificatrice générale du Québec, plus de la moitié (58 %) des créances à recevoir chez Hydro-Québec provenaient de clients résidentiels qui n’étaient pas à faible revenu.

Au Québec, 15 % des ménages sont en situation de précarité énergétique. À Montréal, c’est une personne sur cinq. Un ménage est en situation de précarité énergétique quand il ne peut subvenir à ses besoins en énergie, ou alors au prix de sacrifices et en renonçant à d’autres biens couramment consommés. Répéter sans cesse que les Québécois gaspillent l’énergie et qu’on a les plus bas tarifs en Amérique du Nord contribue à masquer cette dure réalité vécue par de plus en plus de personnes.

374 000 C’est le nombre d’ententes de paiement qu’Hydro-Québec a conclues en 2018 avec sa clientèle résidentielle. La société d’État a aussi procédé à près de 45 000 interruptions de service chez ses clients en recouvrement.

La nécessité de réduire la consommation d’énergie pour lutter contre les changements climatiques ne saurait être remise en question. Mais la priorité est de garantir l’accès à suffisamment d’énergie pour assurer santé et confort à tous et à toutes. Mener une transition énergétique qui laisserait des gens sur le bord de la route serait un échec majeur. L’augmentation constante des tarifs d’énergie est un facteur aggravant de précarité énergétique. Si le gouvernement veut « rassurer les Québécois », comme il le dit, et soutenir la population en ces temps d’inflation extrême, il devrait revenir sur sa décision d’arrimer les tarifs d’électricité à l’inflation et laisser à la Régie de l’énergie le soin de les fixer.