La survie du français exige une nouvelle Constitution

L’étude article par article du projet de loi 96 vient de débuter et les députés indépendantistes et nationalistes de l’Assemblée nationale sont devant un dilemme : tenter de bonifier à la pièce un projet de loi tragiquement insuffisant ou entreprendre de doter le Québec de sa propre constitution pour vraiment réaliser l’objectif du projet de loi : faire du français la langue officielle et commune du Québec.

Il faut d’abord constater le déclin inquiétant du français au Québec, bien sûr sur plusieurs années, ce qui le rend difficilement perceptible à beaucoup. Il faut rappeler les forces énormes qui jouent plus qu’avant et qui l’expliquent. Les gouvernements britanniques et canadiens ont toujours eu pour objectif la minorisation des francophones au Québec et au Canada au moyen des lois et des politiques d’immigration. Actuellement, les seuils d’immigration canadiens sont les plus élevés du mondeoccidental et les politiques d’immigration canadienne défavorisent l’immigration en français. La Constitution canadienne et le coup de force de 1982 ont également donné aux tribunaux le droit de superviser les lois du Québec, mettant la Charte du français en échec. La majorité de l’opinion canadienne hors Québec ne reconnaît pas dans les faits l’existence de la nation québécoise. Au mieux reconnaît-elle l’existence d’une minorité francophone, dont il faut empêcher l’extension par l’immigration et contrer les valeurs distinctes comme la laïcité. Finalement, la tendance internationale à l’anglicisation par la culture et les communications numériques relève de domaines de compétence d’Ottawa, dont la protection du français n’est pas la préoccupation première.

Le projet de loi 96 dans son état actuel est viscéralement incapable de renverser le processus d’érosion du français, soit parce que le gouvernement du Québec n’en a pas les compétences constitutionnelles, soit parce que, lorsqu’il les a, il a préféré opter pour des demi-mesures. En éducation, l’application au cégep de la loi 101 (même avec sa portée réduite par la loi constitutionnelle canadienne de 1982) limiterait au moins l’accès aux collèges anglais aux personnes ayant fait leurs études en anglais au Canada.

À l’université, le projet de loi pourrait prévoir d’éliminer le surfinancement du système de langue anglaise. Au travail, il faudrait rendre obligatoires les comités de francisation dans toutes les entreprises de 50 employés ou plus (comme le demande la FTQ) et assujettir à la loi québécoise les 1760 entreprises à charte canadienne et leurs 135 000 employés. Dans lesystème anglophone des services sociaux et de santé, il faudrait inclure dans la loi un plan progressif de francisation des institutions. La loi devrait aussi prévoir que la communication de l’État et des municipalités avec les citoyens se fasse en français sans les multiples exceptions qu’elle contient, notamment en ce qui concerne les municipalités bilingues.

Mais même si ces mesures plus vigoureuses ralentissaient le rythme d’anglicisation à court terme, elles s’avéreraient insuffisantes à moyen terme. L’objectif nécessaire de 90 % de transfert des immigrants vers le français pour en maintenir la proportion au Québec, en plus d’être inscrit dans la loi, devrait s’accompagner des moyens nécessaires permettant à Québec de définir seul les seuils d’immigration et les modalités de choix de tous les immigrants au Québec.

L’affichage public unilingue français, interdit par la Cour suprême du Canada, doit être rétabli pour que le message d’intégration au français soit clair. Le régime bilingue établi par la Constitution du Canada en matière de législation et de justice doit être aboli pour rétablir les dispositions de la loi 101 originale, afin que le français soit véritablement la seule langue officielle du Québec. En éducation, la loi 101 doit être rétablie pour qu’à tous les niveaux l’école, le collège et l’université de langue anglaise soient réservés aux élèves dont les parents ont fait leurs études primaires en anglais au Québec. En ce qui concerne la culture et les communications, la préoccupation première doit être la protection du français contre l’envahissement de la culture anglophone. Pour cela, comme l’ont demandé tous les gouvernements du Québec, ces domaines doivent devenir de compétence québécoise.

Tant que le Québec se comportera comme une minorité plutôt que comme une nation, la majorité des immigrants au Québec s’identifieront naturellement à la langue de la majorité canadienne et continueront de chercher à s’angliciser. Nous attendons donc que le gouvernement Legault se comporte comme le gouvernement d’une nation (s’il tient à se dire nationaliste) en proposant, lors de la prochaine élection, une constitution québécoise qui aurait préséance sur la Constitution canadienne, laquelle nous a été imposée en 1982 sans aucune consultation. Si cette tentative échoue, tous comprendront que la seule manière de protéger notre langue chez nous sera de nous donner un pays avant qu’il ne soit trop tard.