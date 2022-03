Les alliés ont une marge de manoeuvre

Malgré ma déférence pour les savants propos de Louis Balthazar (Le Devoir, 1er mars 2022), je me rangerai plutôt dans le camp de Jean-François Caron (Le Devoir, 25 février 2022) et je tenterai de dégager quelques leçons de l’histoire contemporaine, qui pourraient être utiles en l’espèce.

Pour tout dire, je trouve un peu court le raisonnement de Balthazar quand il écrit : « Il est peut-être temps qu’on cesse de considérer les pays du monde comme de simples pions sur l’échiquier de l’architecture de la sécurité mondiale. Des populations veulent avoir leur mot à dire. »

En temps normal, cela est évident. C’est même un droit garanti par la Charte des Nations unies. Mais depuis deux semaines, il ne suffit plus de proclamer le droit de l’Ukraine à « dire son mot » au moment où ces barbares lui contestent même le droit d’exister. Il faut d’abord et de toute urgence faire cesser l’agression.

Quand la paix sera revenue, et si l’Ukraine en sort vivante, on pourra recommencer à célébrer le droit des peuples « à dire leur mot » dans le concert des nations, tout en ayant à l’œil, avec une vigilance et une fermeté accrues, les puissances que ce droit dérange.

Force brutale ou diplomatie

Pour faire cesser cette agression, il y a la force brutale ou la diplomatie. Les nations civilisées n’ont pas le droit de choisir la guerre, tant les technologies d’aujourd’hui flirtent avec l’apocalypse. Pour l’heure, le problème est que notre épée de Damoclès est entre les mains d’un fou qui n’a pas plus peur de l’apocalypse qu’Hitler en avait peur. Il faut donc chercher ailleurs.

Parmi les thèmes apparaissant dans les éructations de Poutine, apparaît notamment la référence à la grandeur perdue de la Russie. Or, sur ce point précis, les alliés de l’Ukraine pourraient tirer une première leçon d’une dimension importante de la guerre de 1939-1945. L’histoire nous apprend en effet qu’en jouant habilement la carte de l’humiliation, Hitler a réussi à galvaniser toutes les forces d’un pays qui était pourtant bien armé pour lutter contre la tyrannie en étant hautement scolarisé et en apportant à l’humanité une remarquable contribution à la culture, à la science et à la philosophie. Il a voulu redonner à l’Allemagne sa fierté meurtrie par les exigences démesurées du Traité de Versailles sur les plans économique, politique et militaire. Ce traité marquait la fin de la guerre. Il épinglait l’Allemagne comme seule responsable de ce cataclysme. Elle devait payer.

Humiliation et reconquête

Les Alliés ont mis du temps à reconnaître qu’ils avaient, comme on le dit en québécois, « pris le beurre à poignée ». Ce n’est qu’au moment où Hitler a brandi l’étendard de l’humiliation, une sorte de « Make Deustchland Great Again », que les Alliés ont reconnu qu’ils avaient exagéré.

Mais il était trop tard, le mal était fait, et les vociférations d’Hitler sur ce thème étaient devenues un mot d’ordre. Les Alliés avaient donné des « poignées » aux arguments d’un démagogue, dont il faut bien convenir qu’il les avait utilisées avec un certain talent.

Par certains côtés, cela me semble être le cas mutatis mutandis de la situation qui prévaut actuellement en Ukraine et de son contexte. Parmi les arguments utilisés par Poutine, on retrouve les thèmes de l’humiliation et de la reconquête de la grandeur et de la puissance de la Russie. Une sorte de « Make Russia Great Again ».

L’humiliation devint un thème facilement exploitable du fait de l’éclatement du Bloc soviétique et surtout de la voracité des pays de l’OTAN à tirer un profit démesuré de la situation. Au terme d’interminables remaniements, l’ancienne URSS, qui comptait quinze membres, était réduite à neuf au sein d’une Confédération des États indépendants (CEI) qui n’eut jamais de personnalité juridique reconnue. Des six pays transfuges, les trois pays baltes devenus indépendants, soit la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie, rallièrent l’OTAN. Les trois autres, soit le Turkménistan, la Géorgie et l’Ukraine (eh oui, l’Ukraine), devinrent simplement indépendants. Cela réduisait d’autant la population, les ressources disponibles ainsi que les zones d’influence et de sécurité de l’ancienne Russie soviétique.

N’en déplaise à l’historien Stephen Kotkin, qui prétend que l’expansion de l’OTAN à l’Est après le démembrement du Pacte de Varsovie n’a rien à voir avec l’attitude despotique et sanguinaire de Poutine, je continue de croire que la récupération opportuniste par l’OTAN de huit anciens membres du Pacte, dont plusieurs aux frontières mêmes de la Russie, a donné prise à la désinformation totalitaire du tyran concernant la zone d’influence et de sécurité de son pays.

Un examen attentif de la carte géopolitique actuelle de l’OTAN achève de convaincre que les États-Unis, membre hégémonique de l’OTAN, n’auraient jamais toléré le quart des empiètements qu’a eu à subir l’ex-URSS si près de ses frontières. La preuve historique en est la crise de Cuba (1962).

On n’a pas le droit d’oublier que la planète est alors passée à un cheveu d’une apocalypse nucléaire. Et qu’il fallut, de la part des frères Kennedy, un judicieux assemblage de fermeté et de sens historique du compromis pour que nous nous en tirions somme toute à bon compte cette fois et pour en venir à un règlement pacifique. Les deux parties ont dû faire des compromis sans perdre la face.

En prenant exemple sur ce moment de l’histoire, l’OTAN, reconnaissant sa part de responsabilité dans l’enfermement d’une ex-URSS déjà amoindrie, pourrait convenir de modifier le statut de ses membres qui sont trop près des frontières russes et renoncer à terme à intégrer l’Ukraine dans ses rangs.

En contrepartie de quoi la Russie se retirerait de l’Ukraine et s’engagerait par traité à respecter sa souveraineté. Elle contribuerait en outre à reconstruire l’Ukraine pour sa part de responsabilité.