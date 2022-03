Un aveu d’impuissance du Canada?

Dans les prochains jours, 23 États membres de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) auront mobilisé plus de 30 000 soldats afin de préparer l’exercice Cold Response 2022. À l’occasion de cet effort d’organisation tactique et stratégique, seulement 10 militaires canadiens frôleront le sol norvégien. 10 soldats, pas un de plus, pas un de moins.

Est-ce un aveu d’impuissance ou de désengagement, pour reprendre les termes du député conservateur Pierre Paul-Hus ? Fallait-il s’y attendre ? Lors d’une conférence de l’OTAN tenue à Bruxelles à la mi-février, la ministre de la Défense canadienne, Anita Anand, s’est exprimée sur les capacités de renforcement des effectifs militaires canadiens en Europe de l’Est. À l’issue de cette rencontre, Anita Anand a promis, au nom du Canada, que l’Ukraine et l’OTAN bénéficieraient d’une solidarité continue des Forces armées canadiennes… à défaut de pouvoir déployer davantage de soldats en Europe de l’Est. S’il est vrai que la symbolique de cette solidarité se mesure d’abord par un aveu d’insuffisance reflété par 540 soldats canadiens en Lettonie, il va sans dire qu’un si faible engagement ne peut être interprété que comme un aveu d’impuissance, comparativement au déploiement russe comptant plus de 150 000 soldats sur les frontières ukrainiennes.

Peut-on se prémunir d’un arsenal de motifs suffisamment valables pour inciter nos alliés transatlantiques à fermer les yeux sur ce semblant de désengagement dans l’avenir ? Après tout, n’est-il pas donné à tous la faculté d’oublier que seulement 10 soldats sur 30 000 étaient canadiens lors d’un exercice opérationnel en Norvège ? Ce qui est en soi ironique, pourrait-on dire, surtout lorsqu’on comprend que notre participation aura été à ce point anecdotique à l’issue de cet exercice.

Pénurie de main-d'œuvre

En attendant, il reste que les Forces armées canadiennes comptent plus de 2000 militaires déployés dans une vingtaine d’opérations différentes au Canada, au Moyen-Orient, à bord de navires en mer en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Fin novembre 2021, environ 10 000 soldats canadiens manquaient à l’appel pour diverses raisons et 10 000 autres soldats étaient répertoriés comme indisponibles. Certains étaient physiquement incapables de servir en raison de problèmes de santé, d’autres parce qu’ils n’étaient pas adéquatement entraînés. Cette pénurie de main-d’œuvre au sein des Forces armées canadiennes, censées compter 100 000 militaires, a probablement rendu plus difficile encore l’envoi de militaires en Europe de l’Est. Toutefois, on doit se rappeler que 304 soldats ayant refusé de recevoir un vaccin contre la COVID-19 sont à ce jour non mobilisables. Dans le lot, 58 soldats ont jusqu’à maintenant été expulsés, et les 246 autres sont en sursis.

Dans les circonstances, les lacunes des Forces armées canadiennes ne sont pas nécessairement synonymes de désengagement, mais bien d’impuissance, au sein de l’OTAN. Et l’exacerbation de la présente pénurie de main-d’œuvre dans l’armée est éloquente à ce sujet. Mais qu’est-ce que cela pourrait-il bien signifier pour les autres États membres de l’OTAN ? Comment un État peut-il affirmer vouloir défendre les intérêts de ses alliés transatlantiques et son propre territoire dans le Nord alors qu’il se fie sur ses alliés pour le défendre sans même offrir de contrepartie au moment d’une crise diplomatique aussi majeure ?

Dans la foulée de son invasion de l’Ukraine, l’armée russe a indiqué pour la toute première fois qu’elle ne se contentera pas d’observer le déploiement des troupes à l’occasion de l’exercice Cold Response et qu’elle va organiser son propre entraînement. Dès lors, jusqu’à quel point les alliés du Canada seront-ils prêts à gonfler leur capital de solidarité transatlantique sans remettre en question la nature de l’engagement canadien ?

Cela ne semble pas poser de problème au secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, dans la mesure où l’engagement du Canada est notamment marqué par « un soutien financier et des équipements essentiels pour plusieurs centaines de millions de dollars ». Il est vrai que le prêt de 507,8 millions de dollars promis publiquement à l’Ukraine par le premier ministre Justin Trudeau a permis de mettre en veilleuse les critiques sur le faible nombre de soldats canadiens déployés en Lettonie ainsi que sur les nombreux scandales sexuels sur lesquels les Forces armées canadiennes enquêtent présentement.

Notre protection serait donc garantie et nous n’avons rien à craindre en ce qui concerne la position du Canada au sein de l’OTAN dans l’avenir. Mais à quel prix ? Quelle image de lui-même le Canada a-t-il donnée à ses alliés et à la Russie ? Celle d’un État qui achète la protection qu’il n’a pas su se procurer par ses propres moyens, celle d’un État qui profite d’un capital de solidarité transatlantique.