Le choeur de l’Armée rouge chantait «Kalinka»

L’art nous coud ensemble comme un immense patchwork, nous les humains. Sur ce tapis volant, nous traversons les époques, les frontières, les civilisations. Les artistes sont des passeurs, d’âme à âme. Certains sont des voyants. Ce sont eux, les premiers, que les dictateurs mettent à l’écart. C’est donc faire le jeu des dictateurs que d’empêcher les artistes d’exercer leur art.

C’est pourtant ce que fait l’OSM en privant Alexander Malofeev de se produire sur scène uniquement à cause de sa nationalité russe. Le racisme, la xénophobie : tout ce que la culture abhorre. Qu’aurait-il donc dû faire pour contenter ses juges ? Une séance d’autoflagellation publique ? Renier famille et patrie, comme l’exigent des dictatures impitoyables auprès de certains artistes et intellectuels ?

Pourtant sa patrie, la Russie, a donné au monde une immense culture universelle. Des écrivains, des peintres, des musiciens qui nous soulèvent vers des sommets inégalés. Tolstoï, Dostoïevski, Pouchkine, Prokofiev, Tchaïkovski, Pasternak, Chagall, Boulgakov, Maïakovski, Soljenitsyne, Bakounine, Chostakovitch et tant d’autres ! Nombre d’entre eux ont payé un lourd tribut aux dictateurs de leur patrie pour pouvoir simplement exister !

Pasternak, que Staline appelait à tout moment pour lui poser des questions insidieuses de sa voix métallique, tranchante comme une lame. Chostakovitch, qui dormait tout habillé à la porte de son appartement pour que sa famille ne soit pas inquiétée au cas où il prendrait l’idée à Staline de le faire chercher par ses sbires pour le conduire au goulag.

Boulgakov, aveugle, qui dictait à sa femme ce chef-d’œuvre, Le maître et Marguerite, tremblant de peur qu’on l’empêche de continuer son œuvre. Soljenitsyne, qui, au goulag, apprenait par cœur les phrases qu’il composait afin de les mettre sur papier une fois sorti de cet enfer.

Culture de l’annulation

La culture russe n’est pas de la vodka qu’on retire des tablettes. Pour ma part, elle coule dans mes veines avec d’autres cultures. Je n’ai jamais oublié mes émerveillements d’adolescente à la lecture du Docteur Jivago, des Frères Karamazov, des poèmes de Maïakovski, de la musique de Casse-Noisette, et quand chaque soir, je m’endormais bercée par le premier mouvement du concerto en ré majeur de Tchaïkovski sur disque que mes parents avaient obtenu grâce à des coupons, genre timbres Pinky. Je m’envolais avec Tchaïkovski, qui donnait des ailes à mon cœur qui voulait croire à l’amour absolu.

Quand donc cesseront les ravages de la culture de l’annulation ? A-t-on besoin de faire tomber un rideau de fer sur la culture russe pour manifester notre opposition à l’insensée guerre d’Ukraine ? Comment ose-t-on nous amener dans le labyrinthe de la répression par la censure culturelle ? Tout cela a commencé avec SLĀV. La censure, c’est bête et aveugle comme un rouleau compresseur.

Une génération de Québécois se souviendra du chœur de l’Armée rouge chantant Kalinka. C’était au cœur de la guerre froide où, comme aujourd’hui, nous étions sur un volcan. Mais on comprenait très bien alors que ces chanteurs de l’Armée rouge n’y étaient pour rien dans ces dérives étatiques, qu’ils étaient comme nous, dans l’engrenage. Ils étaient simplement là, avec leurs longues bottes noires qui martelaient le rythme de Kalinka ka kaïa, et on se retrouvait entre humains, l’espace d’une soirée, espérant que les dictateurs finiraient par crever.

L’art aussi peut servir de trêve pour nous recadrer hors des heures sombres de l’histoire, pourvu qu’on le laisse nous emmener au-delà des nuages.