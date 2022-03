Que restera-t-il de nous (après nous)?

Conceptrice-rédactrice et citoyenne engagée, l’autrice est présidente du conseil d’établissement d’une école primaire. Elle a aussi enseigné la littérature au collégial et collabore à la revue Lettres québécoises.

Cette phrase d’une chanson des Sœurs Boulay m’habite alors que je tente de décanter ces deux (premières, ne soyons pas dupes) années de pandémie. En rentrant de la relâche en famille, nous avons croisé une « chaîne de la liberté » à Québec. En bordure de la 20, camionnettes à la queue leu leu, porteurs de drapeaux vidés de leur sens et structures gonflables pour enfants fourmillaient dans la lueur des gyrophares, qui veillaient à la bonne marche des revendications. « Freedom », pouvait-on lire en peinture aérosol sur un pick-up.

« Mais qu’est-ce qu’ils font là ? m’a demandé ma fille de dix ans. Y’aura même plus de masque dans quelques semaines ! » En effet. Mais les anti sont anti, quel que soit le côté d’où souffle le vent. Et plus le temps passe, plus les tranchées semblent profondes entre les complotistes et les pro-science, les individualistes et les collectivistes. Ces jours-ci, j’ai l’impression qu’il ne reste plus de vernis à gratter pour contempler la laideur mise au jour par cette pandémie, lieu de multiples divisions, ailleurs comme ici.

Comment en sommes-nous arrivés là ? Le vivre-ensemble fera-t-il désormais office de fiction ? Que restera-t-il de nous après cette interminable crise sanitaire, dont ce n’est pas nous qui décidons de la fin ? La situation aurait-elle été différente si notre gouvernement avait opté pour plus d’éducation et de transparence ?

Le piège de la sursimplification

Le gouvernement Legault a eu son rôle à jouer dans l’échafaudage des tensions. Plusieurs ont salué l’aisance en communications de la Coalition avenir Québec, mais sa performance ne fut pas sans failles. Quand on gère une pandémie, le flou est l’ennemi du bien…

Il y a eu les tergiversations autour du port du masque, de l’intervalle entre les deux premières doses de vaccins, de l’efficacité de l’injection d’AstraZeneca, de la nécessité d’une troisième dose, du moment auquel il fallait l’administrer, de la pertinence d’une dose de rappel après Omicron, des rassemblements des Fêtes…

Il y a aussi eu la fâcheuse tendance à la sursimplification : en clair, le gouvernement a souvent décidé de nous prendre pour des cons, en nous livrant des messages confus sur la ventilation, en n’expliquant pas la transmission par aérosols, en sous-estimant notre capacité à porter adéquatement le masque ou le couvre-visage, en ne levant pas le voile sur les modes de transmission et les risques associés à chaque milieu (interdire aux gens de se voir à l’extérieur n’a jamais été utile sur le plan épidémiologique et a contribué à la fatigue et à l’écœurantite pandémiques, les rapports sociaux ne pouvant descendre en deçà d’un certain seuil).

Enfin, il y a eu les mensonges : ceux entourant le protocole des tests de CO 2 dans les écoles, ceux à propos de la justification du couvre-feu, ceux racontés à la coroner Kamel ; des mensonges trop souvent accompagnés de « pertes de mémoire » ou de documents entièrement caviardés, du même noir que nos pensées confinées.

Ces faux pas, pris isolément, auraient pu être oubliés. Mais, mis bout à bout, ils ont fini par créer une brèche béante dans laquelle les complotistes se sont enfoncés jusqu’à perdre toute confiance en ce gouvernement… à l’instar de celles et ceux qui, à l’autre bout du spectre, lui reprochent de ne pas suivre la science.

Le masque comme symbole

Le fossé apparaît aujourd’hui difficilement franchissable, d’autant que le discours gouvernemental vient une fois de plus de bifurquer : les relâchements récents, alors que le taux de positivité est encore élevé et qu’on recense toujours une vingtaine de morts par jour, donnent maintenant des munitions aux individus adeptes des théories du complot qui croient que tous les autres sont prisonniers du « narratif » gouvernemental. La stratégie de l’immunité collective (utopiste, selon certains spécialistes), jamais nommée comme telle, positionne le virus comme étant « bénin ». Mild.

Lorsqu’on lui a demandé en point de presse s’il allait continuer, lui, de porter le masque, le docteur Luc Boileau a ainsi sorti sa paire de patins des grands jours et a répondu « pour faire de la plongée ». Une boutade qui se voulait sympathique (et le reste de sa réponse était certes nuancée), mais le mal était fait : les personnes qui conserveront le masque sont maintenant plus à risque d’être ostracisées, déjà « alarmistes » et « folles » qu’elles sont aux yeux des convoyeurs de la liberté qui crient à la dictature sanitaire.

Alors qu’il aurait dû nous être présenté comme un allié, qui permet de se protéger soi-même et aussi de protéger les autres tout en vivant presque normalement, le masque est ainsi devenu le symbole des libertés sacrifiées. Complotistes et gouvernement, pour des raisons différentes, convergent dorénavant vers le même discours. À l’approche des élections, il faut bien conférer, tant bien que mal, une aura de normalité à notre quotidien. Les visages découverts sont essentiels pour nous laisser croire que tout cela est derrière nous, que la vie d’avant a repris, avec ses bureaux du centre-ville de nouveaux occupés par des travailleurs qui iront prendre un verre après la rencontre de 16 h.

La gestion du risque étant dorénavant individuelle, certaines personnes ne comprendront pas pourquoi d’autres veulent continuer de se protéger et de protéger leur entourage, l’immunodépression, les syndromes auto-immuns et les maladies orphelines n’étant pas épinglés sur le revers de nos manteaux. Pourtant, si des gens auront la chance d’y échapper, d’autres continueront de tomber malades. Certains et certaines (surtout certaines) - 10 % au bas mot - développeront une COVID longue durée qui leur volera, peut-être à jamais, leur vie d’avant, emportant avec elle leurs capacités cognitives, selon des études récentes.

Que restera-t-il de nous après tout cela, donc ? Difficile à dire… Mais ce qui est sûr, c’est qu’en jouant à cette loto-COVID pas toujours consentie, certaines personnes y perdront plus que d’autres. Tâchons de ne pas les oublier.