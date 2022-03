Où en sommes-nous avec l’imaginaire de la pandémie?

Historien, sociologue, écrivain, enseignant à l’Université du Québec à Chicoutimi dans les programmes d’histoire, de sociologie, d’anthropologie, de science politique et de coopération internationale et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les imaginaires collectifs.

Dans un texte précédent paru dans Le Devoir des 5 et 6 juin derniers, je m’interrogeais sur l’impact qu’exercerait la pandémie sur l’état d’esprit des Québécois. Je me demandais, plus précisément, quelles impressions et quelles leçons ils retiendraient de cet épisode tragique et comment elles pourraient se traduire dans leur vision de l’avenir de notre société comme dans leurs comportements. Je présentais, à cette fin, huit scénarios possibles dont je rappelle les grandes lignes.

1. La honte de nos comportements de surconsommateurs, de notre genre de vie superficiel, inspirera la pratique de la modération, de l’humilité, de la frugalité, de la sagesse.

2. L’expérience de l’insécurité, de l’isolement, de notre fragilité nous « guérira » de notre individualisme et nous ramènera à l’esprit communautaire.

3. Le sentiment d’une gestion très autoritaire de la crise et les mesures oppressives nous enseigneront à nous méfier de l’État et à mieux défendre nos droits, tout particulièrement notre liberté individuelle.

4. La pandémie a été montée en épingle et même inventée par les politiciens et les soi-disant experts pour mieux nous manipuler. À l’avenir, il nous faudra être plus vigilants pour déjouer ce genre de complot.

5. Notre société vit une coupure profonde et bienfaisante. Nous avons une occasion unique de changer le monde, d’opérer une renaissance. Écoutons la voix de l’utopie.

6. La pandémie a démontré notre impuissance, elle a éventré nos illusions. Le monde va sans nous. Il faut nous y résigner.

7. Cette pandémie est née de notre arrogance, nous pensions avoir subjugué, maîtrisé la nature. En fait, nous l’avons déréglée ; elle s’est vengée. C’est une leçon salutaire, respectons les équilibres naturels.

8. Soyons réalistes. Sauf quelques aménagements d’ordre logistique, tout va vite revenir comme avant. Ce ne sera ni pire ni meilleur.

Je crois utile de signaler que ces scénarios n’ont pas été conçus de façon arbitraire. Ils reposent sur un relevé des contenus des médias durant la première année de la pandémie, notamment des témoignages et opinions de lecteurs.

Après deux ans de pandémie, y voyons-nous plus clair dans ces scénarios ? Certains ont gagné pas mal de terrain. Ce me semble être le cas du numéro 2 (l’esprit communautaire) et surtout des numéros 3 (les droits) et 4 (le complot). On relève aussi entre ces deux derniers une osmose qui réunit d’improbables alliés, au moins théoriquement. C’est une surprise.

Une combinaison de scénarios

Autre constatation : la voix du rêve (et de l’utopie) ne se fait plus guère entendre. On y verra un reflet de l’usure, de l’impatience et de la lassitude que chacun peut constater dans la population. Un retour au réalisme ?

Un autre élément important consiste dans le type de récit qui se construira autour de la pandémie et de la mémoire que nous en garderons. Sera-t-il pris en charge par quelques grands romans, par des films à succès qui feront revivre des épisodes tragiques, poignants et mettront en selle des héros, des héroïnes ? Le cas échéant, on pourrait alors concevoir que cette expérience entrera dans l’imaginaire et y restera longtemps. Mais cela ne nous dit pas comment elle va se traduire en valeurs, et à la longue dans les comportements.

Enfin, il se peut que le scénario appelé à prévaloir soit celui qui s’avérera le plus proche de notre sensibilité, de notre tempérament comme Québécois, le plus facile à greffer sur nos valeurs. Nous assisterions alors à une combinaison des scénarios 1, 2 et 8. Nous verrons.

À tout prendre, cependant, ce que je retiens personnellement et qui ne va pas sans inquiéter, c’est la part des récalcitrants inconditionnels que les sondages situent à 25 % environ. C’est beaucoup, et ils ne disparaîtront pas avec le virus. Ils vont trouver à se loger ailleurs. Notre société va inévitablement y perdre en solidarité et en cohésion. Elle sera désormais plus vulnérable aux dérapages et plus difficile à gouverner.En ce sens, il pourrait bien avoir un avant et un après, mais bien différent de ce que plusieurs avaient souhaité.