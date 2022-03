Comment j’ai tué Kundera

Patrick Moreau est professeur de littérature à Montréal, rédacteur en chef de la revue Argument et essayiste. Il a notamment publié Ces mots qui pensent à notre place (Liber, 2017) et contribué à l’ouvrage collectif dirigé par R. Antonius et N. Baillargeon Identité, « race », liberté d’expression, qui vient de paraître aux P.U.L.

Qui ne connaît cet adage que l’on doit aux anciens Romains : Errare humanum est, auquel saint Augustin ou bien saint Bernard aurait ajouté : perseverare diabolicum ? Cette formule, qui peut sembler une excuse facile, résonne plutôt comme un appel à l’indulgence, car nul, nous rappelle-t-elle, n’est à l’abri de commettre des bévues.

Pour ma part, je m’en confesse ici bien humblement : j’ai fait mourir prématurément le romancier Milan Kundera ; et je serai éternellement reconnaissant à la réviseure-correctrice du Devoir qui m’a évité que soit publié le texte qui contenait une telle bourde. À n’en pas douter, celle-ci m’aurait valu son lot de remarques narquoises et de propos ironiques, en partie mérités.

Avouons que, pour un professeur de littérature, enterrer trop tôt un des plus grands romanciers de son époque, ce n’est pas très fort. Mais convenons également qu’il est aisé de se perdre dans les méandres de la mémoire, de confondre deux écrivains originaires d’Europe orientale dont l’un est décédé, mais pas l’autre, et, bref, de se tromper.

Mais, selon toute apparence, nous n’avons plus désormais cette sagesse qui consiste à reconnaître que l’erreur est humaine. Banalement humaine. On a pu le constater lors du Gala Dynastie, qui se tenait récemment, durant lequel Benoit Charette, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, a déploré le décès du danseur et chorégraphe d’origine africaine Lamine Touré… qui non seulement était bien vivant, mais qui était en outre présent à cette cérémonie où il devait recevoir un prix peu après.

Ce dernier ne s’en est pas formalisé, prenant la chose avec humour et, surtout, en faisant preuve de compréhension. Il expliqua la bévue du ministre en disant, d’après ce que rapportait quelques jours plus tôt un article du Devoir : « Même moi, à sa place, je vois “hommage à la personne”, et dans ma tête, [je me dis] : il est mort ! » Les hommes se sont ensuite parlé et ont ri tous les deux, semble-t-il, de cette erreur regrettable. Mais cela n’a évidemment pas empêché la vidéo de l’incident de devenir virale sur les réseaux sociaux et de provoquer toutes sortes de commentaires sarcastiques. Quelques internautes se sont ainsi plu à critiquer et à ridiculiser le ministre, au mépris de ce que l’on appelait jadis la « sagesse des nations ».

Festival d’amalgames

Les réseaux sociaux encouragent ce genre de malveillance, cette culture du dénigrement et de la dénonciation permanente, où le moindre faux pas est moqué par des gens qui, eux, évidemment, ne se trompent jamais. Ils encouragent aussi une saisie immédiate d’événements qui sont livrés à leurs usagers sans contexte ni explications, et sous la forme d’images instantanées ou de films de quelques secondes auxquels il leur faut réagir dans l’instant. Cette absence de recul favorise à son tour les interprétations préparées et que l’on invoque automatiquement.

Comme c’était prévisible, il n’en fallut pas plus pour qu’on impute au racisme la gaffe du ministre, au prix d’un festival d’amalgames dont Fabrice Vil remporte la palme en établissant des corrélations entre cette erreur trop « humaine » et « le peu de considération du présent gouvernement pour les communautés noires », le « racisme systémique » dont, rappelle-t-il, ledit « gouvernement nie l’existence » et même le slogan « Black Lives Matter », puisque M. Charette, en faisant « aussi peu attention » à la vie ou à la mort de Lamine Touré, montre que la vie des Noirs ne compte pas…

C’est le propre des idéologues, de se livrer à de telles surinterprétations. En ce qui les concerne, il n’y a pas d’erreur qui vaille. Un peu comme aux yeux du psychanalyste qui fouille dans l’inconscient, le lapsus, la bévue ne sauraient, pour eux, qu’être révélateurs, même si ce qu’ils révèlent surtout, ce sont leurs propres présupposés. Il n’y a pas non plus beaucoup de place pour l’être humain faillible dans leur univers saturé de sens et dont il faut bannir toute imprévisibilité.

À cet égard, le contraste entre le grain de sel avec lequel le principal intéressé a pris l’annonce prématurée de son décès et l’esprit de sérieux et le sentiment d’indignation qui animent en permanence les militants qui se dépensent sans compter sur les réseaux sociaux est saisissant. Le premier fait preuve d’humanité, celle-ci n’allant jamais sans un minimum d’altruisme et d’indulgence parfois amusée. Les seconds ne cherchent, à tort ou à raison, que des motifs nouveaux pour s’indigner et ne jettent sur autrui que des regards suspicieux et pleins de rancune qui les empêchent de s’interroger sur les sources intimes de cette animosité. Cette malveillance et cet aveuglement sont humains eux aussi ; ce qui est diabolique, en revanche, c’est d’y persévérer.