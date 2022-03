Vladimir Poutine est-il un bon stratège?

La multiplication des commentaires, avis et opinions concernant la violente agression militaire de la Russie contre sa voisine l’Ukraine, trois fois moins peuplée et près de trente fois moins étendue, apparaît étourdissante ! Néanmoins, on cherche toujours à comprendre les raisons pour lesquelles le président Poutine mène cette guerre et pourquoi il suscite tant d’attention.

Nul doute que c’est parce que celui-ci en fait une affaire personnelle et qu’il semble détenir la clé de son issue, à titre de grand admirateur et de successeur autoproclamé de Staline, lequel peut être considéré comme le plus grand tueur de l’histoire. Mais encore ?

Une partie des réponses réside dans l’analyse que ce dictateur moderne fait de l’histoire même de l’Ukraine et de ses relations avec la Grande Russie. Il affirme ainsi que la première fait partie intégrante de la seconde et qu’elle n’a donc pas le droit de s’en dissocier ! Ce qui paraît absurde, en particulier aux Ukrainiens, eux qui ont tant souffert des exactions d’abord staliniennes, au tout début des années 1930, puis, en 1941, nazies, et à nouveau staliniennes ! Toutes choses qui expliquent au moins partiellement leur très courageuse résistance et la rage de destruction avec laquelle Poutine leur répond.

Comme le mentionnait le 6 mars dernier, sur les ondes de France 24, Gérard Chaliand, auteur notamment de Pourquoi perd-on la guerre ? (2016), dans cette affaire les arguments de Poutine ne sont pas incompréhensibles, sans pour autant convaincre. En effet, celui-ci n’avait pas tout à fait tort en affirmant que, en laissant ouverte la question de l’intégration de l’Ukraine à l’OTAN, les principales puissances européennes et plus encore les États-Unis menacent la sécurité de la Russie, déjà mise à mal par la désintégration de l’URSS, amorcée en 1991.

Outre le fait que ces puissances ont écarté l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN avant même l’invasion russe, pareil prétexte ne justifie en rien de mener une guerre d’agression d’un autre âge, particulièrement meurtrière, par un recours aux bombardements massifs qui ciblent et tuent vraisemblablement beaucoup plus de civils ukrainiens que ne le rapportent jusqu’à maintenant les médias d’information.

Guerrier, géographe et tacticien

La façon dont Vladimir Poutine s’y prend, à titre de généralissime des forces armées russes, semble bien, d’une part, témoigner d’une connaissance du terrain que l’on serait tenté de qualifier de napoléonienne et, d’autre part, s’inspirer de tactiques déjà prônées par Clausewitz (De la guerre, 1831) et peut-être encore plus par Sun Tzu (L’art de la guerre, VIe siècle avant J.-C.).

Ainsi, les tentatives de plus en plus réussies de verrouillage total de l’accès ukrainien à la mer Noire tout comme l’encerclement lent et prudent, mais de plus en plus menaçant et meurtrier, de Kiev, la capitale, apparaissent logiques du point de vue géographique et tactique. Surtout, comme le prônait déjà Sun Tzu et comme le pratiqua Hitler, Poutine a recours à la propagande et à la désinformation, de même qu’à la déception, laissant croire que les forces russes s’enlisent irrémédiablement. Il se fiche des conventions internationales en matière de guerre et s’en remet, comme il le fit en Tchétchénie et en Syrie, à la politique de la terre brûlée et à celle de la terreur, à l’endroit des populations ukrainiennes d’abord, puis avec menace de les étendre à la planète ensuite !

Poutine est-il aussi bon stratège ? Les tactiques de ce dictateur s’inscrivent-elles dans une réelle stratégie susceptible de réussir ? Et en quoi cette dernière peut-elle bien constituer ? Chez Poutine, vengeance et cruauté tiennent-elles lieu d’objectifs déterminants, auxquels souscriraient toutes ses actions sur le terrain, dont le total mépris pour la vie humaine ; d’abord celle des Ukrainiens, boucs émissaires des Européens et des Nord-Américains, mais aussi celle de ses propres compatriotes ? Ou bien joue-t-il quitte ou double, comme le laisse entendre Chaliand ?

Bref, Poutine serait-il à la fois mauvais politicien et mauvais stratège, au point de vouloir trop « embrasser » en détruisant l’Ukraine et en massacrant sa population, tout en hypothéquant l’avenir de son propre pays ainsi que celui de l’ensemble de l’humanité et de la planète ? Serait-il alors naïf de penser qu’en cette ère nucléaire, et sauf à considérer que Vladimir Poutine est fou, ce qui serait par ailleurs une erreur, les nécessaires négociations qui doivent être menées avec lui doivent aussi lui rappeler de façon convaincante une double et terrible menace ?

Sa stratégie, s’il en a véritablement une, est irrémédiablement vouée à l’échec, en plus d’être suicidaire. Bref, en surestimant l’état de préparation de ses forces armées et en sous-estimant la capacité de résistance des Ukrainiens et de riposte économique des Européens et des Nord-Américains, il s’est bel et bien montré mauvais stratège !