Jean Charest à la conquête de l’Ouest

Maintenant que Jean Charest s’est officiellement lancé dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada, celle-ci prend une allure fort différente de celle, peu emballante, qui avait mené à la victoire inattendue d’Erin O’Toole. C’est probablement l’idée que le prochain chef conservateur pourrait former le gouvernement, plutôt que de se retrouver avec un abonnement à long terme aux banquettes de l’opposition, qui éveille cet intérêt renouvelé à se lancer dans une course s’annonçant chaudement disputée. On attend d’ailleurs de savoir si Patrick Brown ou Michael Chong se lanceront dans la course.

Cependant, Jean Charest sait déjà qu’il trouvera sur sa route un candidat déterminé et idéologiquement orienté avec Pierre Poilievre. Un avantage dont dispose ce dernier, c’est qu’il est une figure respectée pour ses états de service au sein du caucus actuel et que son style abrasif, quoi qu’on en dise, plaît à plusieurs conservateurs. Surtout, son discours d’inspiration populiste s’inscrit probablement dans une veine protestataire plus importante qu’on ne le pense.

Le père et le fils

En fait, l’imposition de la Loi sur les mesures d’urgence par Justin Trudeau, bien que brève, a possiblement laissé des traces qui débordent du camp des irréductibles manifestants. Cela a notamment permis de réactiver le lien entre le fils et son père, ce qui galvanise de nombreux conservateurs. Or, comme personne ne sait vraiment si cette énergie protestataire s’est complètement dissipée dans l’espace politique, il est possible qu’elle se trouve à la disposition d’un candidat comme Pierre Poilievre, qui n’hésite pas à manipuler les matériaux idéologiquement inflammables. À cet égard, une montée de l’inflation consécutive à la suite de la hausse des prix de l’énergie engendrée par l’invasion russe risque de créer un environnement propice aux surenchères idéologiques.

La grande question qui se pose pour Jean Charest, c’est celle de savoir s’il parviendra à séduire les partisans conservateurs albertains et saskatchewanais. Il est certain que de nombreux conservateurs de l’Ouest continuent de se méfier, voyant en lui simplement un succédané de conservateur. Du moins ceux qui le connaissent.

Perceptions campées

Puisqu’il est absent de la politique active depuis 10 ans, il y a tout de même plusieurs conservateurs qui ne savent pas vraiment qui il est. Paradoxalement, cette méconnaissance lui laisse une chance de se définir lui-même là-bas, ce qui n’est pas le cas au Québec, où les perceptions à son égard, pour le meilleur et pour le pire, sont assez solidement campées.

Au surcroît, il existe des conservateurs qui, même dans l’Ouest, sont susceptibles d’appuyer Jean Charest, notamment parmi ceux pour qui les questions économiques sont dominantes dans l’appréciation d’un candidat. Un autre élément qui pourrait jouer en sa faveur, c’est que Jason Kenney devrait rester discret, ce dernier devant se soumettre à un vote de confiance en avril prochain, un exercice dont il pourrait sortir gagnant, mais affaibli.

Un autre élément d’incertitude est venu s’ajouter avec la crise ukrainienne, qui a remis à l’avant-plan des questions concernant le pétrole, le gaz et les pipelines. On avait oublié que les pays européens avaient des besoins énergétiques comblés par la Russie. Or, en fonction de l’évolution du conflit ukrainien, la course à la direction pourrait prendre une tournure inattendue quant à son contenu. Par exemple, sans revenir au discours du Canada comme « superpuissance énergétique » cher à Stephen Harper, on pourrait voir se développer, chez Jean Charest et d’autres candidats, un discours voulant que le Canada soit une « moyenne puissance énergétique ». En même temps, si cette dynamique amenait les candidats à faire l’économie d’un débat sur l’environnement, cela se révélerait un bien mauvais calcul politique, possiblement lourd de conséquences lors de la prochaine élection. S’il y a une leçon à retenir des deux dernières élections, c’est que les conservateurs doivent se doter d’une politique qui se tienne en matière environnementale.

Chose certaine, Jean Charest devra étoffer son programme et ses orientations, une nécessité qui va au-delà de la couleur de son conservatisme, qu’il soit « Red Tory » ou bleu étincelant. Dans le texte qu’il a publié dans le National Post (25 février, 2022), Jean Charest a écrit qu’il ne suffit pas « de se présenter au microphone et de dire que la diversité est notre force », allusion à peine voilée à Justin Trudeau. Fort bien. Il lui appartient maintenant de prendre le micro et de s’adresser aux partisans conservateurs tout en évitant ce qu’il reproche aux autres, celui de rester dans les clichés bon marché.