L’avenir d’une illusion géopolitique

Il fallait s’appeler Zbigniew Brzezinski pour envisager, dès la fin des années 1990, que l’Ukraine serait l’enjeu décisif du début du XXIe siècle sur le continent eurasiatique. Dans Le grand échiquier (1997), le conseiller du président Carter de 1977 à 1981 considérait en effet l’indépendance de l’Ukraine (1991) comme un « test crucial » pour la Russie. En quel sens ?

Pour mesurer l’ampleur du défi que représentait, en 1991, l’effondrement de l’empire soviétique — ce « trou noir au centre du continent eurasien » —, il suffit de considérer la conséquence qu’en tire Brzezinski : rien de moins qu’une révision complète de l’approche géopolitique des États-Unis. Ce qu’il fallait éviter à tout prix, dans ce contexte, c’était, précise-t-il, l’émergence d’une dictature qui mettrait ainsi la main sur l’un des deux plus grands arsenaux nucléaires du monde (nous y sommes !). La priorité désormais était donc d’instaurer un vaste système de sécurité euroatlantique, si possible avec un noyau central France-Allemagne-Pologne-Ukraine, non pas contre la Russie, mais avec elle, en lui ouvrant les portes de l’Europe.

Dangereuse coalition

Un tel scénario permettait d’éviter ce que Brzezinski considérait, à plus long terme, comme ce qu’il y avait de plus dangereux pour les États-Unis : la constitution d’une coalition Russie-Chine (avec peut-être l’Iran). Nous n’en sommes pas loin. Comment ne pas voir dans cette analyse de 1997 du géopolitologue américain d’origine polonaise un regard d’aigle ?

La volonté d’intégrer la Russie à l’Europe, de bâtir, selon l’expression du général de Gaulle, une Europe « de l’Atlantique à l’Oural », se heurtait, comme l’avait bien vu Brzezinski, à une difficulté redoutable. L’indépendance de l’Ukraine signifiait, pour la Russie, non seulement l’abandon du rôle symbolique de gardien de l’identité panslave, mais aussi la fin de son ambition impériale en Eurasie. L’Ukraine devenait ainsi un « pivot géopolitique » sur le grand échiquier eurasien : par son indépendance, elle transformait la nature même de la Russie, qui passait alors d’une destinée impériale à une destinée nationale. Toute la question était donc de savoir si la Russie allait opter pour le choix d’un État-nation démocratique moderne associé à l’économie européenne — choix favorable à ses intérêts — ou se laisser entraîner dans l’aventure impériale en luttant contre l’indépendance d’anciennes républiques soviétiques. C’est en ce sens que l’Ukraine constituait un test crucial.

La stratégie américaine était claire : encourager la démocratisation et l’européanisation de la Russie, et décourager ses ambitions impériales. C’est en 1993, selon Brzezinski, qu’une « occasion historique a été manquée » : la Pologne demandait à entrer dans l’OTAN et Eltsine déclarait qu’il n’y avait là rien de contraire aux intérêts russes. L’élargissement de l’Alliance atlantique aurait pu se faire en association avec la Russie. Moment clé. Mais le gouvernement Clinton tergiversa, et bientôt, les autorités russes se braquèrent, puis s’opposèrent aux élargissements. Malgré l’hostilité déclarée de l’Ukraine, la Russie chercha désormais à constituer une intégration politique — sous sa domination — avec ce qu’elle appelait maintenant son « étranger proche ». Contrairement à la Turquie kémaliste, qui comprit qu’il lui fallait passer de l’Empire ottoman à la nation turque pour se moderniser et se libérer, la Russie postsoviétique ne put résister à la voie impériale. Mais, comme le souligne Brzezinski, l’option des « étrangers proches », loin d’être une solution pour la Russie, fut une illusion géopolitique.

Ataturk vs Poutine

L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 est le dernier acte en date de cette illusion. La Russie avait besoin d’un Kémal Ataturk, elle eut un Vladimir Poutine. La voie impériale, 30 ans après l’indépendance de l’Ukraine, est plus que jamais une impasse géopolitique. L’invasion brutale de l’armée russe a renforcé le sentiment national ukrainien, déjà bien ancré, et transformé les « frères russes » en « frères ennemis » pour plusieurs générations.

Brzezinski ne fut pas seul à voir qu’en choisissant la destinée impériale plutôt que l’État-nation démocratique et prospère, la Russie ferait son propre malheur et celui de l’Ukraine. C’est à Kiev — rétrospectivement, quel symbole ! — que Boris Eltsine, en 1990, tint ces propos : « En aucune manière la Russie n’aspire à devenir le centre d’un nouvel empire […]. Ce rôle est pernicieux et pour l’avoir tenu pendant longtemps, la Russie le comprend mieux que quiconque. Qu’en retire-t-elle aujourd’hui ? Est-elle devenue plus libre ? Plus riche ? Plus heureuse ? » Il est fort regrettable que Poutine n’ait pas échangé ses élucubrations historiques sur l’Ukraine contre une méditation des paroles que son prédécesseur prononça dans la ville qui montre aujourd’hui aux Européens le prix de la liberté.