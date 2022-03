Un candidat antiavortement avec Éric Duhaime

Le deuxième parti politique au Québec sur le plan des intentions de vote des francophones a récemment présenté un candidat antiavortement.

Éric Duhaime vient d’inclure dans son « duo santé » le Dr Roy Eappen, un médecin qui s’est exprimé à plusieurs reprises contre l’avortement sur son blogue personnel et sur Facebook dans les dernières années. En 2015, il écrivait : « Je suis pro-vie. Je ne vais pas tuer des bébés ou des adultes, comme il a été prescrit par Hippocrate. » Aujourd’hui, il nous rassure : il ne souhaite pas légiférer sur l’avortement, il entend plutôt « parler aux gens pour changer leur opinion ».

Comme femme et comme médecin, je me questionne sur cette notion de « parler aux gens pour changer leur opinion ». Le Dr Eappen entend-il par là que les professionnels de la santé devraient rétablir le discours moralisateur et paternaliste à l’endroit des femmes enceintes et tenter de dissuader celles qui demandent un avortement ? Ou veut-il plutôt dire que comme médecin député, il se consacrerait à faire mousser sa position antiavortement auprès de la population ?

Des études montrent que la restriction de l’accès à l’avortement engendre la réalisation d’interventions dans des conditions précaires, ce qui augmente la mortalité maternelle. C’est entre autres pour cette raison que l’OMS demande l’accès à des avortements légaux et sûrs pour toutes les femmes. Dans ce contexte, comment le Dr Eappen peut-il déformer le serment d’Hippocrate au point de considérer qu’il enjoint aux médecins de refuser de porter assistance aux femmes enceintes n’ayant pas les moyens ou le désir d’élever un enfant ?

Je m’interroge également sur sa vision d’autres droits des femmes sur leur propre corps. En 2017, dans le Ottawa Citizen, on pouvait lire son opinion sur le mouvement : s’il s’était d’abord réjoui de voir tomber Harvey Weinstein, un partisan du Parti démocrate, il considérait le mouvement comme une « panique totale ».

Les statistiques révèlent pourtant qu’une femme sur trois est victime d’au moins une agression sexuelle au cours de sa vie. « Grab ’em by the pussy » s’avère donc une pratique plus courante qu’exceptionnelle, et sa dénonciation n’a rien d’une hystérie collective.

Dans le même article, on apprenait que le Dr Eappen est climatosceptique, et dans Le Devoir, en 2010, qu’il en a contre les « stalinistes de l’environnement ». En dépit de sa formation scientifique, il semble donc croire que les changements climatiques constituent une autre panique totale, même s’ils ont été désignés par les climatologues comme une menace franche pour les populations. J’en conclus qu’à ses yeux, l’immoralité des femmes désirant mettre un terme à leur grossesse représente une plus grande menace pour la vie que le dernier rapport du GIEC.

« Opinion personnelle »

M. Duhaime, au sujet de la position antiavortement de son candidat, y va d’un nonchalant « Les gens ont droit à leur opinion personnelle ». Ah bon. Les droits de la personne acquis dans les dernières décennies sont donc encore sujets à débat, selon lui. À ce compte, les gens ont-ils aussi le droit d’être contre l’homosexualité ? Pour les thérapies de conversion ? Le 20 février dernier, à Tout le monde en parle, après avoir admis que tout ce que le Québec comptait de droite radicale l’appuyait, M. Duhaime s’est offusqué qu’un invité fasse référence à l’incidence que cet électorat pourrait avoir sur les droits de la communauté LGBT. « Vous dites que mon électorat est homophobe ! » s’est-il exclamé, comme s’il était fantasque de faire un lien entre extrême droite et homophobie…

Pourtant, dès août 2019, Radio-Canada publiait un reportage documentant l’augmentation des commentaires homophobes sur les réseaux sociaux au Québec, phénomène en lien avec l’influence de l’extrême droite américaine et de sa progression à l’échelle mondiale. Le chercheur Benjamin Ducol nous y expliquait que « l’alt-right reprend l’idée que l’homosexualité est contre nature, mais a développé un nouveau discours selon lequel la diversité de genre et des orientations sexuelles est en train de pervertir l’identité occidentale ».

Il est donc permis de trouver naïf un politicien qui s’appuie sur un électorat promouvant l’intolérance envers toutes les minorités tout en croyant que les homosexuels et homosexuelles en seront magiquement épargnés.

Mais au-delà de cette question, M. Duhaime croit-il réellement que le Dr Eappen soit en mesure de représenter politiquement les valeurs des Québécois alors qu’il est antiavortement et climatosceptique, qu’il s’affiche comme un monarchiste et qu’il est si opposé à la loi sur la laïcité que, fidèle chrétien, il se dit prêt à exhiber la croix qu’il porte à son cou si besoin est ?

La montée de l’extrême droite dont nous nous sommes naïvement crus à l’abri, au Canada, n’augure rien de bon pour les femmes et les minorités. Elles devront batailler plus fort pour la reconnaissance de leurs droits. Et elles le feront. Le mouvement #MeToo, en 2017, faisait suite à l’élection de Trump. Si le Dr Eappen entend « parler aux gens pour les convaincre de sa position antiavortement », il trouvera sur son chemin, dans la population et dans le système de santé, des femmes prêtes à batailler pour leurs droits (des hommes aussi).