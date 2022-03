Vladimir Poutine, émule de Staline

Il n’est pas facile de déchiffrer Vladimir Poutine, de décoder son visage d’acier.

L’un des leaders du monde libre qui le connaît le mieux est probablement Angela Merkel, ex-chancelière de l’Allemagne. Dans une biographie qui vient de paraître, The Chancellor, the Remarquable Odyssey of Angela Merkel, écrite par Kati Marton, ex-cheffe de bureau d’ABC News en Allemagne, Merkel affirme que « le modèle de Poutine est le dictateur Staline ».

Ce dernier a été, avec Hitler, l’un des dictateurs les plus cruels du XXe siècle. Staline aurait fait tuer dix millions de ses propres citoyens lors de purges répétées, en plus des dix millions de militaires soviétiques morts lors de la Deuxième Guerre mondiale. Quand ses soldats sont rentrés en Russie après avoir défait les nazis en 1945, Staline les a abandonnés à leur sort. On impute aussi à Staline le génocide de près de cinq millions d’Ukrainiens en 1932 et 1933, à la suite d’une famine provoquée par la vente à l’étranger par l’État des récoltes volées aux paysans.

L’ex-chancelière a rencontré Poutine et lui a parlé à maintes reprises. Née en Allemagne de l’Est et ayant fait ses études en russe, Angela Merkel a surtout échangé dans cette langue avec le chef du Kremlin. Elle a bien connu la Stasi, la police secrète de l’Allemagne de l’Est, l’équivalent du KGB soviétique, où Poutine a appris à mentir, à tromper, à manipuler. Il n’a rien perdu de ce qu’il y a appris.

« Poutine utilise les faiblesses des autres, dit Merkel. Il vous teste constamment. Si vous ne résistez pas, vous devenez toujours plus petit. » Il cherche toujours à intimider et à dominer. Sachant que Merkel avait peur des chiens, s’étant fait mordre à deux reprises, Poutine est arrivé à une rencontre avec un gros Labrador, sans laisse, qui est allé sentir son entrejambe (une photo le montre dans le livre). « Il a fait cela pour montrer sa virilité », a indiqué Merkel.

Poutine arrive en retard à ses rencontres pour se montrer important. Merkel le lui ayant souligné, Poutine a répondu : « C’est comme cela que l’on est. » Ce à quoi Merkel a répliqué : « Ce n’est pas comme cela que nous sommes », pour montrer qu’elle ne s’en laisserait pas imposer par le malappris du Kremlin.

Poutine bombait le torse quand Barack Obama l’appelait en 2014 pour tenter de le convaincre de ne pas annexer la Crimée et de cesser la guerre dans le Donbass (13 000 morts). Le nouveau tsar était sûrement rempli de bonheur devant les courbettes répétées de Donald Trump, qu’il a rapidement mis dans sa petite poche. Son ego s’est sans doute gonflé à nouveau lors de ses rencontres récentes avec Emmanuel Macron, Olaf Sholtz, Naftali Bennett, etc., et lors de ses échanges téléphoniques avec Joe Biden, Boris Johnson, Tayyip Erdogan et d’autres, dont il se moque par ailleurs. Tous en sortent les mains vides. Poutine ne négocie pas. Merkel dit qu’il est isolé. « Il est entouré de flatteurs qui lui disent ce qu’il veut entendre. »

38 conversations avec Poutine

Lors de l’invasion de la Crimée et du Donbass en 2014, Merkel a parlé 38 fois avec Poutine pour tenter de le raisonner, mais sans succès. « Comment puis-je négocier avec quelqu’un qui ment tout le temps ? » a-t-elle dit à Obama, qui se sentait moins apte que Merkel pour négocier avec lui lors de cette crise.

Tant Merkel qu’Obama étaient alors opposés à l’envoi de missiles et d’autres armes à l’Ukraine, dont l’armée était mal équipée et qui ne comptait que 30 000 hommes. La guerre dans le Donbass a été arrêtée temporairement par les accords de Minsk (2014 et 2015), mais l’armée russe a continué d’occuper les territoires revendiqués.

Poutine avait compris qu’Obama jappait plus qu’il ne mordait. Le président américain avait en effet toléré que Bachar al-Assad utilise des armes chimiques contre son peuple, franchissant ainsi la ligne rouge qu’il avait pourtant tracée pour l’en empêcher. Allié du dictateur syrien, Poutine a envoyé ses avions bombarder la ville d’Alep. Al-Assad soutient Poutine dans son saccage de l’Ukraine.

Des missiles en Ukraine ?

Cité par Kati Marton, l’historien réputé Timothy Snyder (Yale), auteur du grand succès The Road to Unfreedom, soutient que ce fut « une grave erreur de ne pas avoir envoyé en 2014 des missiles et d’autres armes à l’Ukraine qui se battait pour sa survie. On aurait montré que l’invasion de l’Ukraine était une affaire sérieuse ».

Le dictateur du Kremlin n’a pas été puni, avec le résultat que l’on voit aujourd’hui : l’invasion historique et totalement injustifiée d’un pays de 44 millions d’habitants, qui pourrait perdre sa souveraineté et devenir le vassal d’un cruel autocrate.

Pourtant, « l’histoire nous a appris une leçon. Quand les dictateurs ne paient pas leur agression, ils causent encore plus de chaos, avec des coûts et des menaces qui continuent d’augmenter », a déclaré Joe Biden dans son discours du 1er mars sur l’état de la nation. C’est aussi ce que dit autrement le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, en parlant du dictateur russe : « Si vous le laissez prendre l’Ukraine, il ne s’arrêtera pas et il s’attaquera à un autre pays. »

Malgré son régime de terreur, Staline n’a jamais été arrêté. Après sa mort subite à 75 ans, en 1953, cinq millions de personnes auraient défilé devant son catafalque. On a rapporté des scènes d’hystérie collective, au cours desquelles 1500 personnes seraient mortes piétinées ou étouffées. Des nostalgiques déposent encore des fleurs sur son tombeau, dans une allée bordée de sapins le long du Kremlin.

Or Staline, lui, n’avait pas d’armes atomiques à sa disposition.