Le monde à distance

Patrick Moreau est professeur de littérature à Montréal, rédacteur en chef de la revue Argument et essayiste. Il a notamment publié Ces mots qui pensent à notre place (Liber, 2017) et contribué à l’ouvrage collectif dirigé par R. Antonius et N. Baillargeon Identité, « race », liberté d’expression, qui vient de paraître aux P.U.L.

Tout à coup, au printemps 2020, le monde basculait à distance. On s’est mis, tous ou presque, à travailler en ligne, à tenir des réunions sur Zoom. Notre vie sociale s’est rétrécie comme peau de chagrin, réduite à un petit bonjour timide aux gens masqués que l’on croisait dans la rue, s’ils n’avaient pas préalablement changé de trottoir.

L’humain s’est renfermé sur son chez-lui et sur ses proches, s’ils avaient la chance de vivre à la même adresse — et tant pis pour ceux qui se retrouvaient tout seuls dans leur bulle ! Le ballet des camions de livraison a envahi des quartiers désertés où les voitures se faisaient rares. Tant bien que mal, la vie a toutefois poursuivi son cours, même si nos vieux parents en CHSLD ne comprenaient pas pourquoi c’était désormais sur le téléphone d’une préposée qu’ils pouvaient voir leurs petits-enfants leur faire des bye-bye comme s’ils disaient au revoir au monde d’avant.

Le plus étonnant, dans le fond, c’est que cette mise à distance du monde s’est faite sans grande hésitation et plutôt facilement. Tout s’est passé comme si nous y étions préparés. Bien sûr, il y avait un avant la pandémie que l’on considérait avec nostalgie, mais ces bouleversements que nous vivions étaient rendus possibles par des moyens qui relevaient de ce qui existait bien avant que ne se propage ce virus ; un peu comme si celui-ci nous faisait réaliser, certes contraints et forcés, les potentialités d’un futur qui avait déjà pointé le bout de son nez.

Pour ne prendre qu’un exemple, lorsque le gouvernement québécois a décrété que les cours se donneraient dorénavant en ligne, les universités avaient depuis plusieurs années dans leurs cartons des projets plus ou moins élaborés de CLOM (cours en ligne ouverts et massifs).

De la même manière, cet enseignement à distance ne pouvait être sérieusement envisageable, au secondaire, qu’à partir du moment où l’enseignant était devenu un facilitateur aidant les apprenants à construire leurs savoirs. Cette mutation de l’acte d’enseigner, fruit des dernières réformes pédagogiques, portait en elle, à titre de potentialité, cette évolution vers la classe virtuelle.

Exil intérieur

Le basculement de presque toutes nos activités professionnelles en ligne n’aurait pas été non plus possible sans une tertiarisation de nos économies qui remontait aux dernières décennies ; en tout cas, la transition aurait été beaucoup plus compliquée.

À cet égard, le confinement n’a fait que confirmer une rupture entre des cols blancs qui n’ont pas connu de perte de salaire et ont même pu trouver avantage à travailler de chez eux, et des cols bleus qui ont subi de plein fouet les mises à pied, les risques inhérents à la contagiosité de la COVID et les contraintes les plus enquiquinantes des mesures sanitaires. Miracle du capitalisme mondialisé : cette pause n’a pas même empêché la grande roue de l’économie de tourner, ni Amazon et cie d’engranger de formidables profits ; tout allait bien aller tant que l’humain cloîtré continuerait de consommer.

Si ce confinement a d’ailleurs paru à peu près tolérable à la plupart des gens, c’est aussi que nous nous étions habitués à cette sociabilité de substitution qui s’était développée au cours des années précédentes par ces réseaux que l’on appelle « sociaux » par antiphrase. Ces relations par écran interposé induisaient, en même temps qu’une fausse familiarité avec nos amis plus distants que jamais, un enfermement préventif de chacun dans sa bulle.

Les rapports humains réduits au strict minimum, c’est-à-dire au contact passager et strictement utilitaire avec des livreurs masqués ne sortaient pas de nulle part. Le vivre-ensemble paraissait en prendre pour son rhume, mais peut-être révélait-il plutôt son caractère superfétatoire. En effet, l’existence humaine en cette ère covidienne ressemblait comme deux gouttes d’eau à celle qui prévalait avant, du temps où les rapports de proximité s’étiolaient jusqu’au cœur des familles. Étrangers au sein de notre parentèle comme du voisinage, nombre d’entre nous cultivaient une amitié de pacotille avec d’autres internautes esseulés n’habitant ni la même ville, ni parfois le même pays.

Il fallait bien, pour prendre au sérieux de telles relations, que nous ayons déjà glissé un pied de l’autre côté du miroir et soyons entrés dans un univers autre, résultat du congédiement lent, mais résolu de la réalité. Là encore, nos écrans n’y étaient pas pour rien. Quinze longues années que nous avions la tête baissée, obnubilés par cette lucarne de notre téléphone qui n’ouvrait sur aucun ciel étoilé.

Quinze ans que nous vivions cette hallucination collective, avec en prime scoliose et prise de poids assurées. Quinze ans que le monde était haché menu, mis en pièces, réduit à son image kaléidoscopique et qu’il s’éclatait sous nos yeux en milliards de vidéos et de gazouillis. Quinze longues années à cultiver l’illusion qu’il y avait encore un monde commun en dehors de celui généré par des algorithmes derrière cette surface miroitante qui nous enfermait chacun dans notre reflet, dans ces « clusters » où les opinions fleurissaient sous serre. La prétention de manifestants pontifiants à former la majorité vient de cette dilution de feu l’opinion publique dans ce cyberespace labyrinthique où elle s’égare.

Si seulement cet exil intérieur nous avait permis de prendre conscience de cet autre confinement qui nous enferme dans une fenêtre en trompe-l’œil et nous avait rappelé que le rôle premier des écrans est de faire écran et donc de mettre le monde à distance. Si seulement il nous avait amenés à cultiver le sentiment obstiné que la vie, ce n’est pas ça, il n’aurait alors pas été tout à fait inutile. Mais il est à craindre qu’il n’ait fait plutôt qu’exacerber ces tendances déjà bien présentes avant lui.