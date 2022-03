Un délire impérialiste signé Poutine

C’était le 1er janvier 1995. Depuis des semaines, Moscou montrait ses muscles et menaçait de prendre la capitale de la Tchétchénie, Grozny. Le gouvernement avait finalement lancé l’offensive. À la surprise de tous, la résistance tchétchène avait stoppé l’avancée des troupes. Ce matin-là, les carcasses de tanks fumaient comme les corps de dizaines de jeunes conscrits calcinés, sacrifiés. L’odeur me restera longtemps dans la gorge.

L’humiliation n’avait pas arrêté l’armée russe. Au contraire, elle avait répliqué comme un tonnerre de rage. Pendant des mois, elle avait vomi ses bombes et son arsenal pour mater la résistance en tuant, au passage, des dizaines de milliers de civils et en pulvérisant la capitale et les villages avoisinants. Legs de l’Empire soviétique, l’armée russe a fait de la terreur à l’endroit des populations sa marque de commerce.

Quand je regarde les batailles de Kharkiv, de Marioupol ou de Kiev, je revois la campagne sauvage de Tchétchénie.

Parmi ces moments troubles postsoviétiques, j’étais aussi présente lors de l’accession à l’indépendance de l’Ukraine, en 1991. Des moments euphoriques, ceux-là, et de grande fierté, qui unissaient des dizaines de milliers de personnes, une marée humaine qui débordait du Maïdan au cœur de la capitale. Pour Poutine, cette indépendance est une erreur historique, l’Ukraine n’est pas une nation, et la démocratie est une maladie occidentale. Comme Grozny, Kiev doit servir la Grande Russie. Toutefois, ici, le pari est énorme. Il a des dimensions de grande guerre, un « conflit civilisationnel ». La région autonome ne comptait que deux millions d’habitants sur un territoire équivalant au grand Montréal et à l’Estrie réunis. L’Ukraine est le plus grand pays d’Europe et comptait, jusqu’à la semaine dernière, 44 millions d’habitants. L’armée ukrainienne a aussi 200 000 soldats bien entraînés et une résistance déterminée.

Catastrophe

Contrairement à la Tchétchénie, l’Ouest approvisionnera l’Ukraine. Les pays de l’OTAN, dont le Canada, lui enverront des armes pour qu’elle puisse tenir le coup. Et il y aura ces sanctions économiques qui affaibliront l’économie russe et indisposeront ses oligarques.

L’armée russe, elle, continuera d’avancer, ajoutant ses vagues de conscrits et sa chair à canon. Poutine joue son va-tout… C’est sur toute la philosophie paranoïaque d’un nationalisme sur stéroïde, depuis la chute de l’URSS, que s’appuie une propagande qui risque désormais de s’écrouler.

S’il perd ici, c’est le début de la fin. L’opposition regarde, fébrile. Alors, en Ukraine, il lui faudra mettre le paquet. Ce qui veut dire que cette guerre va s’enliser, que la terreur va s’intensifier. Et s’il gagne, comment la Russie, ce « colosse aux pieds d’argile », pourra-t-elle subjuguer cet immense pays à long terme ?

La catastrophe humanitaire qui se dessine a déjà des allures de Seconde Guerre mondiale : près d’un million de réfugiés en Pologne et dans les pays limitrophes après moins d’une semaine d’offensive. Ces pays d’Europe de l’Est auront à gérer l’exode de cette innommable tragédie.

Viendra un moment où le Canada devra faire sa part et accueillir une partie de ces réfugiés. Espérons que le Québec sera plus généreux à l’endroit des Ukrainiens qu’il ne l’a été envers les Afghans ; il n’a accepté que 89 d’entre eux sur des milliers éparpillés dans le reste du pays. Il y a environ 40 000 Québécois d’origine ukrainienne qui habitent au Québec. Ils nous ont redonné au centuple. Comme il l’a fait pour Haïti après le tremblement de terre de 2010, le gouvernement québécois doit faire preuve de leadership et demander à Ottawa d’accélérer la procédure de réunification des familles.

Nous devons aussi demander à Ottawa d’alléger la procédure de visa pour que les Ukrainiens puissent trouver un certain répit chez nous, en leur permettant de bénéficier d’une procédure simple d’entrée, comme c’est le cas pour les citoyens du Mexique et de plusieurs pays européens. Ce sera une contribution à l’Europe pour panser les plaies de ce délire impérialiste signé Vladimir Poutine.