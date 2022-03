Poutine, la résurgence du cauchemar stalinien

Plus la brutalité de Vladimir Poutine se manifeste dans la présente guerre en Ukraine, plus son discours s’enferme dans le mensonge absolu, plus les souvenirs abominables du stalinisme rebondissent dans la mémoire de l’humanité. Ils rejaillissent dans cette infâme guerre que mène cet ancien « apparatchik » devenu président de la Russie. Par ses exactions et sa brutalité, cet ex-agent du KGB (et ex-directeur du FSB) se métamorphose maintenant en un nouveau tyran. Après les massacres menés en Tchétchénie, les assassinats de journalistes, l’empoisonnement d’Alexeï Navalny et l’actuelle agression sauvage contre l’Ukraine, Vladimir Poutine nous rappelle que les peuples qui ne lui obéissent pas doivent subir les foudres du Kremlin, comme au temps de Staline.

Staline et l’Holodomor ukrainien

La politique de collectivisation forcée des terres menée dans plusieurs républiques du régime à compter de 1929 a été l’expression de cette oppression stalinienne. Même si l’URSS a toujours cherché à le nier, ce diktat du régime a mené à une terreur policière, à une dévastation des nations non russes et à l’assassinat en masse de paysans dépossédés de leurs terres. L’Ukraine a elle-même fait les frais de ce rouleau compresseur en étant poussée à une famine généralisée, notamment au cours de l’hiver 1932-1933. Les répressions, les persécutions et les purges y étaient menées à large échelle, plus que partout ailleurs. À elle seule, l’Ukraine a perdu de quatre à cinq millions de personnes. Soixante-quinze ans plus tard, en 2008, l’Union européenne a qualifié cette politique assassine de l’URSS de « crime contre le peuple ukrainien et contre l’humanité ».

Il faut dire que Staline détestait toute forme de pensée nationale s’écartant du modèle « grand-russe ». Il conspuait les formes de pensée et de vie distinctes des autres peuples. On l’avait déjà constaté en 1922, lorsque le Parti communiste géorgien avait refusé l’incorporation de force de la Géorgie dans l’URSS. Staline avait décapité sa direction.

Rappelons que, sous le joug des tsars, la politique de russification avait aussi imposé l’interdiction d’enseigner la langue ukrainienne et de publier dans cette langue. La culture spécifique du peuple ukrainien, comme celle des peuples environnants, était totalement piétinée. Tout devait être vu comme une simple extension de la culture russe. C’est précisément ce que pensait Staline, c’est aussi ce que Vladimir Poutine soutient aujourd’hui.

À l’épreuve de l’histoire

Depuis qu’il a pris le pouvoir en 2000, Vladimir Poutine s’est chargé de réhabiliter le personnage de Staline dans les manuels d’histoire. Cela lui permet de théoriser et de légitimer sa propre vision bonapartiste. Parallèlement, il a modifié la Constitution russe de façon à demeurer à la tête de l’État le plus longtemps possible et à concentrer de plus en plus de pouvoirs entre ses mains. La soif d’un pouvoir absolu n’a pas de limites.

Poutine a déclenché une guerre contre l’Ukraine parce qu’il veut aussi la mettre sous sa botte. Pour y parvenir, il doit renverser le gouvernement Zelensky par la force et hisser au pouvoir un gouvernement fantoche qui sera à sa solde. Étant donné les parties du territoire ukrainien déjà usurpées par la Russie depuis 2014, les immenses destructions perpétrées et le nombre imposant de victimes comptabilisées ces derniers jours, Vladimir Poutine doit être considéré comme un criminel de guerre.

Après l’invasion de la Crimée, l’Occident aurait-il dû envoyer un message fort à Vladimir Poutine en permettant l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne et à l’OTAN tout en consolidant sa défense militaire ? Aurait-on pu ainsi envoyer un message fort à Vladimir Poutine et éviter la présente barbarie ? La question mérite d’être posée. Pour l’heure, il reste que l’engagement présent et absolu des citoyens et des citoyennes dans la défense de la nation ukrainienne commande toute notre admiration. Il faut espérer que l’armement fourni de toute urgence par les pays occidentaux leur permettra de surmonter cette épreuve abominable.

Enfin, cette agression nous en dit long sur l’importance des questions nationales en Europe de l’Est, problématique à laquelle l’Occident a longtemps tourné le dos. Il s’agit pourtant d’enjeux démocratiques de premier plan, qui nous atteignent aujourd’hui de plein front.