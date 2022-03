La SODEC étouffe le cinéma documentaire québécois

Le mépris s’exprime par un pourcentage : 3,4 %. Ce chiffre représente la part du budget que la SODEC a consacrée à la production de longs et moyens métrages documentaires pour l’exercice financier 2020-2021. Dix-sept productions se seront donc partagé la famélique somme de 1 407 500 $.

Or, en 2013, alors que le montant d’aide à la production de la SODEC était de 26 millions, la part allouée au documentaire se chiffrait à 2,8 millions, soit 11 % du budget total. C’était déjà trop peu. Alors que la SODEC investit aujourd’hui plus de 41 millions en production cinématographique et télévisuelle, comment comprendre que le budget accordé au documentaire ait, lui, été amputé de plus de la moitié par rapport à ce qu’il était il y a dix ans ?

Comment légitimer le fait que la société d’État qui a le mandat de soutenir la cinématographie québécoise n’octroie que 3,4 % de son enveloppe de production au genre documentaire qui, le premier, a fait exister le cinéma québécois dans le monde et lui vaut encore aujourd’hui une grande part de sa notoriété. Rappelons que 1,4 million, ce n’est même pas la moitié du budget moyen d’un seul long métrage de fiction au Québec ! Sommes-nous amnésiques ? Avons-nous oublié d’où nous venons ? Peut-on percevoir autrement que comme un signe de désaffection le peu d’égard que la SODEC témoigne envers cette pratique qui accompagne le Québec dans son histoire depuis soixante ans ?

Année après année, le documentaire fait la preuve de sa pertinence sociale, de son audace formelle, de sa capacité à prendre le réel à bras-le-corps et à nous nommer comme peuple, à nous faire réfléchir comme société. Les longs métrages documentaires québécois sont reconnus et récompensés dans les plus grands festivals du monde. Encore cette année, le Festival de Berlin accueillait deux longs métrages documentaires québécois (Geographies of Solitude, de Jacquelyn Mills, et Cette maison, de Miryam Charles) et la SODEC s’enorgueillissait de leur présence dans cet événement important. En contribuant à renouveler le langage du documentaire, ces deux films font aussi la preuve que le genre est bien vivant et en phase avec la société qui l’a vu naître.

Mais au-delà des succès dans les festivals, le documentaire dans son ensemble offre un regard unique sur le Québec et sur le monde. Il nous permet de comprendre l’époque complexe que nous traversons. Par le temps consacré à approfondir un sujet, à côtoyer un milieu, les documentaristes parviennent à cerner des enjeux de société comme aucune autre pratique ne peut le faire. Leurs films sont présentés dans les salles et sur différentes plateformes, sont vus à la télévision ; ils sont encensés par les médias et les revues critiques, ils sont intégrés dans les programmes universitaires et présentés dans les cégeps et les écoles secondaires. Bref, ils participent à la vie démocratique comme aucune autre forme de cinéma.

Alors, pourquoi la SODEC maintient-elle dans un tel état de précarité ce genre majeur, en même temps que les cinéastes et les artisans qui le font exister ?

Nous tenons à rappeler que la SODEC a le mandat de soutenir l’ensemble des pratiques cinématographiques, et que le documentaire en est un des piliers. À maintenir sa participation au documentaire à un niveau aussi négligeable, ce n’est ni à son développement ni à son rayonnement que la SODEC contribue, mais à son étouffement à très court terme.

Si la mission de la SODEC est de « soutenir les entreprises culturelles québécoises », force est de constater qu’elle ne la remplit pas à l’égard des compagnies de production documentaires.

Si la vision de la SODEC vise à ce que « l’industrie culturelle québécoise se démarque sur les plans local et international », elle a aussi une obligation face au documentaire dont elle ne s’acquitte pas.

Nous voulons que cette situation change de manière radicale et rapide. Nous demandons que l’enveloppe attribuée au cinéma documentaire représente dorénavant 15 % des fonds affectés à la production. Nous exigeons que la SODEC gère l’argent public dans un esprit de cohérence avec le caractère singulier et spécifique de la cinématographie québécoise. Le mépris n’aura qu’un temps.

* Liste des signataires en date du 28 février 2022 :

Aida Eid

Aïda Maigre-Touchet

