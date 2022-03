L’amère impression d’un brutal retour dans le passé

Depuis la fondation de l’Organisation des Nations unies (ONU) au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, le recours de la force entre les États est illégal en droit international, à l’exception de la légitime défense et d’une intervention militaire autorisée par le Conseil de sécurité en cas de menace à la paix et à la sécurité internationales. En toutes autres circonstances, l’action militaire d’un pays à l’encontre d’un autre constitue une violation de son intégrité territoriale, composante essentielle de la souveraineté et généralement — c’est le cas ici — une agression. Ce principe, qui résulte d’une entente qui aurait été inimaginable jusque-là, est la pierre angulaire du droit international moderne.

Cette règle a été relativement bien respectée, du moins depuis la fin de la guerre froide. Ainsi, les guerres qui opposent des États entre eux sont assez rares aujourd’hui, à la différence des conflits armés non internationaux — ces guerres qui opposent un ou plusieurs États à un ou plusieurs groupes armés, ou des groupes armés entre eux —, dont le nombre a beaucoup augmenté depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces dernières années, l’implication des États dans des conflits armés à l’étranger s’est plutôt faite contre des groupes armés, souvent aux côtés d’un État territorial ou avec son consentement (la Russie et les forces occidentales en Syrie, l’Arabie saoudite au Yémen, la France et certains pays ouest-africains au Mali, par exemple) ou par le financement ou l’armement de groupes armés. Bien sûr, il y a eu, récemment, les non négligeables invasions de l’Afghanistan en 2001 par les États-Unis, le Royaume-Uni, puis l’OTAN, et de l’Irak en 2003 par les États-Unis et quelques alliés. À la différence que, chaque fois, nonobstant des critiques bien fondées de ces interventions au regard de leur légalité, une rhétorique était consciencieusement construite pour les légitimer aux yeux de la communauté internationale : violations massives des droits de la personne, présumée légitime défense, etc.

Ici, si la Russie a mollement invoqué un devoir d’ingérence pour le bien-être des populations prorusses en Ukraine jeudi, l’ampleur de sa frappe ainsi que la non-reconnaissance de la souveraineté ukrainienne par le président Poutine a vite démenti cette justification. La Russie, en grande puissance qu’elle est, nous a habitués à une relative indifférence aux règles établies ; son action en Ukraine démontre une inquiétante fronde au cœur de l’ordre international, rarement aussi sciemment violé.

Le droit dans cette guerre

En conflit armé, toute personne qui prend les armes doit respecter le droit international humanitaire, celui-ci étant basé sur l’idée selon laquelle le but de l’action militaire d’un belligérant, quelle qu’en soit la légalité ou la légitimité aux yeux du droit international, doit se limiter à affaiblir le potentiel militaire de l’adversaire.

Ainsi, d’un côté ou de l’autre, les attaques directes contre les personnes civiles, les infrastructures civiles, culturelles, médicales, les attaques qui causent des pertes ou des dommages disproportionnés parmi les personnes et les biens protégés, l’utilisation de méthodes et de moyens de guerre qui causent des maux superflus ou qui ne sont pas aptes à discriminer une cible, notamment, sont interdites. Il est difficile d’avoir un portrait des violations survenues dans un conflit en cours, et tout particulièrement aussi rapidement. D’autant plus que l’application des règles en Ukraine est complexifiée par le mouvement de résistance résultant de l’asymétrie du conflit : à partir du moment où un civil prend les armes contre l’envahisseur, il perd sa protection contre les attaques pour la durée de sa participation aux hostilités. Néanmoins, les premiers échos qui nous parviennent du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU sont préoccupants.

Dans ce contexte, que dire de l’utilisation potentielle d’armes nucléaires ou même de la menace d’y recourir, par la Russie ? Si les armes nucléaires ne figurent pas parmi les armes explicitement interdites par le droit international, comme a statué à ce sujet la Cour internationale de Justice en 1996, on peut douter qu’elles puissent respecter les principes fondamentaux de discrimination et de distinction, et donc se conformer au droit humanitaire.

L’Occident est-il en guerre ?

Actuellement, la guerre se déroule entre la Russie et l’Ukraine. Ni les sanctions politiques et économiques à l’encontre de la Russie ni le soutien financier à l’Ukraine ne font de leurs destinateurs des parties au conflit. À l’inverse, si un État en venait à intervenir militairement en Ukraine, à contrôler l’action militaire ou à être attaqué par l’un des belligérants, cet État deviendrait partie au conflit. Un concept de guerre globale de l’Occident contre la Russie, à la manière de la « guerre contre la terreur » de Bush, n’a aucune assise en droit international.

L’histoire nous dira jusqu’où iront les violations du droit international dans ce conflit armé. Pour l’instant, mais cela pourrait changer rapidement, la seule violation du droit international qui soit confirmée est l’agression de l’Ukraine par la Russie ; les informations manquent pour confirmer toute autre chose. Il est sans contredit à souhaiter que la guerre cesse le plus rapidement possible, afin de réduire l’occurrence d’autres violations du droit international qui, de jour en jour, coûteront des vies humaines, rendront les torts déjà immenses plus difficiles à réparer et continueront d’éloigner les parties d’une nécessaire et douloureuse entente de paix.