«C’est la faute aux Américains»

S’il faut en croire certains commentateurs (dont le professeur Jean-François Caron dans Le Devoir du 25 février), la responsabilité de l’atroce invasion de l’Ukraine doit être attribuée en dernière analyse à la puissance américaine. Washington se serait obstiné à maintenir son hégémonie globale sur le monde, aurait refusé toute forme de compromis avec une Russie dont les frustrations sont exprimées depuis longtemps par Vladimir Poutine. Ce dernier n’aurait pas trouvé d’autres moyens de se faire entendre que d’attaquer sauvagement l’Ukraine. Il aurait été provoqué inutilement par le gouvernement de Joe Biden.

Sans doute, les Américains n’ont pas de leçon à donner. Ils ne se sont pas gênés dans le passé pour intervenir militairement dans plusieurs régions du monde. Nous avons tous le souvenir amer de la terrible invasion de l’Irak en 2003. La présidence de George Bush fils a donné lieu à une démesure sans nom inspirée par l’idéologie du « moment unipolaire » selon laquelle la superpuissance américaine, dans le contexte de la fin de la guerre froide, était en mesure d’imposer sa volonté partout dans le monde.

C’était il y a 19 ans. Dès le second mandat du gouvernement Bush, la politique américaine s’est quelque peu assagie. C’est surtout l’arrivée au pouvoir de Barack Obama qui a signalé une nouvelle orientation, une disposition réelle au multilatéralisme, une main tendue aux autres puissances, dont la Russie. Les forces américaines sont intervenues en Libye, mais à la condition que la France et le Royaume-Uni prennent d’abord l’initiative. Les conservateurs américains y ont vu un recul de la part d’Obama et l’ont ridiculisé en parlant de leadership « from behind ». On pouvait traduire l’expression leadership discret et y voir un heureux augure. Plus tard, le même président a refusé une intervention directe en Syrie après avoir menacé de le faire. Il se l’est fait reprocher par plusieurs.

Trump a voulu défaire tout ce qu’Obama avait construit. Mais il n’en a pas pour autant restitué la volonté d’hégémonie globale de jadis. Sa politique se voulait résolument nationaliste et presque isolationniste.

Joe Biden parle de leadership américain en prenant le pouvoir. Mais il opère une retraite brutale de l’Afghanistan. Opération désastreuse, mais pas très significative d’une politique impérialiste. En fait, on assiste bien plutôt depuis la bavure de l’Irak à un recul graduel de la puissance américaine. Au même moment, la Russie ne cesse d’accroître sa présence ailleurs dans le monde, en Syrie, en Afrique tout en se montrant intransigeante à l’encontre des menaces de dissidence en Tchétchénie, en Géorgie et en Ukraine.

Il est vrai que l’élargissement de l’OTAN a de quoi inquiéter le président russe. Washington a probablement agi imprudemment en intégrant rapidement tous les pays d’Europe centrale et plusieurs d’Europe de l’Est dans l’alliance soi-disant atlantique. Mais les populations de ces pays l’ont réclamé ardemment. Allez dire aujourd’hui aux Polonais ou aux Lituaniens qu’ils n’auraient pas dû entrer dans l’OTAN.

Il est peut-être temps qu’on cesse de considérer les pays du monde comme de simples pions sur l’échiquier de l’architecture de sécurité mondiale. Des populations veulent avoir leur mot à dire. Les Ukrainiens sont en train d’exprimer clairement et tragiquement leur volonté de résistance à la domination du potentat paranoïaque qui gouverne la Russie.