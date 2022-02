Comment protéger les enfants de la violence?

La violence conjugale, c’est un cauchemar. Puis il y a la séparation, et le cauchemar continue. Et, enfin, la DPJ intervient : et là ce n’est plus le cauchemar… c’est l’enfer.

Depuis plusieurs semaines, les groupes de femmes sonnent l’alarme : la réforme de la protection de la jeunesse n’en fait pas assez pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale. Le projet de loi perpétue un système où, par idéologie ou par erreur, on continue de placer des enfants chez un père violent.

Inscrire l’exposition à la violence conjugale comme motif de compromission, une mesure envers laquelle le ministre Carmant s’est montré ouvert, est une goutte d’eau sur une maison en flammes. Certes, on permettra ainsi à la DPJ d’intervenir dans des situations de violence conjugale, mais si cette intervention se résume à punir la mère, à la traiter de menteuse, ou à donner plus de temps de garde au père violent, on ne sera pas plus avancés. Le nœud du problème n’est pas seulement que la DPJ hésite à intervenir en situation de violence conjugale : c’est que ses interventions sont souvent désastreuses.

Dans un tel contexte, comment protéger les enfants ? J’interpelle les parlementaires avec des pistes concrètes pour qu’on nous propose, après l’étude détaillée, un projet de loi qui mettra fin au cauchemar sans rappeler l’enfer.

Éloigner les enfants du danger

Comment peut-on avoir, en 2022, une loi qui permet de confier des enfants à leur père violent ? On ne le peut pas. Il faut légiférer une présomption pour qu’en situation de violence familiale ou conjugale, l’agresseur ne puisse pas obtenir la garde. Légiférer également pour privilégier la sécurité de la mère et de l’enfant au-delà du maintien du lien père-enfant.

Souvent, l’enfer se déclenche pour punir la mère d’avoir dénoncé la violence, demandé une garde exclusive, ou tenté de protéger l’enfant, surtout si sa dénonciation n’est pas crue. Inscrivons dans la loi des règles claires qui interdisent à la DPJ et aux tribunaux de retenir contre la mère de tels comportements de dénonciation ou de protection.

L’ironie est que le père qui reconnaît une situation de violence est parfois dépeint comme le parent plus neutre, nuancé, raisonnable. On en arrive à des situations absurdes où les deux parents reconnaissent que la mère a de meilleures capacités parentales, mais où l’enfant est tout de même confié au père !

Écouter les mères et les enfants

Quand les enfants disent être en danger, les écoutons-nous ? Souvent, la DPJ et les tribunaux préfèrent dire que l’enfant est « aliéné ». Résultat : on force l’enfant à vivre chez le père. Peut-on imaginer une situation plus traumatisante ?

Il faut expliciter dans la loi que l’enfant doit être écouté, que son choix, à partir d’un certain âge, est déterminant, et qu’on ne peut le forcer, au nom du lien père-enfant, à vivre chez un parent dont il a une peur bleue.

Et puisque le projet de loi 15 prévoit plusieurs situations où des décisions peuvent être prises avec l’accord d’un seul parent, pourquoi ne pas y ajouter les situations de violence conjugale ? La DPJ pourra ainsi, malgré les objections d’un parent violent qui cherche à garder le contrôle, rapidement prendre des mesures de protection.

Écouter de réels experts

Nous faisons face à un grave problème de culture. C’est pourquoi il faut exiger que les intervenants de la DPJ suivent des formations annuelles obligatoires sur la violence conjugale. Du côté des « experts » qui témoignent dans les dossiers de protection de la jeunesse, exigeons également qu’ils et elles détiennent une expertise en violence conjugale. Je ne veux plus voir de rapports où l’« expert » prétend que la violence conjugale n’affecte pas l’enfant !

Interdisons aussi les rapports basés sur la pseudo-science. La jurisprudence regorge d’absurdités, comme dans le cas d’un expert qui témoignait que, si l’enfant n’apprenait pas à aimer son père, elle aurait « de grosses difficultés dans l’établissement de toute relation affective, et notamment dans son futur couple ou dans son rôle éventuel de future mère » . Avec des expertises pareilles — sans la moindre base scientifique —, autant jouer le sort de l’enfant au tarot.

Réviser les dossiers

Comment protéger les enfants qui ont été mis en danger avant la réforme ? Une solution serait de réviser tous les dossiers des dernières années où l’enfant a été jugé « aliéné » ou placé chez un parent visé par une dénonciation de violence.

On pourrait ici s’inspirer du « modèle Philadelphia » en matière d’agression sexuelle. Ce modèle prévoit que des groupes communautaires révisent les plaintes d’agression sexuelle que la police a jugées « non fondées ». On réduit ainsi le nombre de plaintes laissées sans suite. Pourquoi ne pas mettre à profit les nombreux groupes experts en violence conjugale pour procéder à révision des dossiers de la DPJ ?

Pas un cas d’exception

Il peut être tentant d’inscrire dans le projet de loi des mesures qui ne s’appliqueront qu’en situation de violence conjugale. Or, de telles mesures n’aident en rien lorsque la violence n’est pas dénoncée ou qu’une dénonciation, bien que véridique, est perçue comme non fondée. Dans de nombreux cas, la DPJ intervient de façon problématique parce qu’au lieu de déceler une situation de violence conjugale, elle y voit de l’« aliénation parentale » ou un « conflit de loyauté ».

Il faut donc mettre en place des mesures qui s’appliqueront à tous les dossiers. Ainsi, même si la DPJ échoue à déceler une situation de violence, l’enfant ne sera pas mis en danger.

Je ne vois pas d’autre façon de sauver tous les enfants de l’enfer.