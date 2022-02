Pour des patients et des médecins en santé

Les médecins de famille veulent faire partie de la solution au problème du manque d’accès aux soins de santé au Québec. Par contre, ils dénoncent la pression continue des derniers mois visant davantage l’atteinte de statistiques en cette période préélectorale que le bien-être des patients. Les patients seront les premiers touchés par ces mesures présentées comme efficientes, mais qui dans les faits ne sont qu’une consigne à peine voilée de faire plus, sans penser à faire mieux.

Les professionnels de la santé ont été des acteurs de premier plan dans les deux dernières années. L’épuisement et la fatigue se font sentir dans nos rangs, et la mise de l’avant du projet de loi 11 sonnera le glas pour la carrière de plusieurs. Déjà, les départs précipités à la retraite, la migration vers le privé ou les autres provinces, l’absence de relève chez nos étudiants qui boudent la médecine familiale annoncent une catastrophe imminente pour la population en matière d’accès aux soins. Ceci n’est pas sans rappeler la situation des infirmières avec le temps supplémentaire obligatoire et la situation de déficit important qui a suivi.

Le Québec est la seule province canadienne qui impose aux médecins des contraintes en ce qui concerne leur lieu et leur type de pratique (PREM [Plans régionaux d’effectifs médicaux] et AMP [Activités médicales particulières]), ce qui crée déjà l’exode de professionnels. À titre d’exemple, un médecin qui désire adopter une pratique obstétricale dans la même région que son conjoint peut se voir obliger de pratiquer la médecine gériatrique dans une région éloignée. À la suite de l’annonce du projet de loi 11, plusieurs résidents qui désiraient travailler au Québec ont annoncé qu’ils iraient en Ontario afin d’exercer une médecine sans contrainte.

Le ministre Dubé ne cesse de répéter qu’il doit avoir accès aux données du travail des médecins pour mieux organiser l’offre de soins de santé, et nous sommes bien d’accord. Le système de rendez-vous informatisé en déploiement au Québec lui permet d’obtenir toute l’information dont il a besoin. Un projet de loi qui lui octroie un contrôle supplémentaire n’était aucunement nécessaire à cette fin et ne fera qu’accélérer l’exode de médecins.

Les commentaires laissant entendre que les médecins doivent en faire plus ne prennent pas en compte le fait que la génération des médecins d’aujourd’hui est différente de celle de leurs prédécesseurs qui avaient généralement un(e) conjoint(e) à la maison. L’époque du Dr Welby est révolue. Il est important de tenir compte de cette nouvelle réalité dans la planification des effectifs médicaux, ce qui n’a pas été fait jusqu’à maintenant et contribue aux problèmes d’accès actuels. Les sorties médiatiques sur leur nombre d’heures de travail qui ne tient jamais compte du tiers de temps administratif supplémentaire en plus des heures passées avec les patients sont choquantes et démotivantes.

Mentionnons également qu’un des éléments importants du projet de loi 11, peu discuté jusqu’à maintenant, est qu’il empêche les patients d’accepter la prise en charge par un médecin qu’ils auraient déjà connu dans un sans rendez-vous ou par un médecin qui suivrait déjà un membre de leur famille. L’essence même de la médecine de famille se noie encore une fois dans un contrôle sans précédent du gouvernement. Celui-ci doit se questionner sur les conséquences pour des patients en grande détresse psychologique ou physique qui devront alors se tourner vers le guichet d’accès et attendre une prise en charge.

Nous demandons que le cirque politique actuel fasse place à une véritable réflexion, basée sur des solutions qui émanent du terrain. Pensons, notamment, à la libération graduelle des activités obligatoires en établissement, la remise en question des plans qui gèrent le lieu de pratique des médecins, la couverture par le régime public de services d’autres professions telles que la physiothérapie ou la psychologie, l’allègement des tâches administratives. Nous saluons, en ce sens, le déploiement annoncé du guichet d’accès à la première ligne par le gouvernement qui orientera les patients au meilleur professionnel de la santé en fonction du problème à soigner.

Nous sommes inquiets du fait que toute entente ou tout projet de loi dans lequel les médecins ne pourront inévitablement pas « livrer la marchandise », compte tenu du manque actuel de ressources et de leur horaire déjà surchargé, finira par avoir raison de la santé mentale de plusieurs d’entre eux. Nous ne pouvons que contester les mesures présentées par le gouvernement qui annoncent un échec assuré. C’est par une refonte complète de l’organisation des soins en multidisciplinarité que nous arriverons à mieux répondre aux besoins des Québécois en matière de santé. Ce n’est certainement pas en continuant à rendre les médecins de famille responsables de l’échec des réformes mises en place par le ministère de la Santé au cours des dernières années. Aurez-vous ce courage politique, Monsieur Dubé ?

* Signataires :

Dre Rosemarie Bergeron Drew

Dre Julie Gagnon

Dre Marie-Ève Turgeon

Dre Joelle Bertrand Bovet

Dr Réjean Thomas

Dre Brigitte Bédard

Dre Michel Tran

Dre Neil Gaul

Dr Yahia Cherif Tewfik

Dre Gael O’Shaughnessy

Dr François-Pierre Gladu

Cette lettre est également appuyée par près de 150 autres médecins.