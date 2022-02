De l’invasion de l’Ukraine, la guerre dans la cerisaie

[…]

Poutine a bien lancé une invasion de l’Ukraine tout entière, dans un but très clair : il s’agit, selon ses termes, de « démilitariser » et de « dénazifier » ce pays dont, la veille, dans une allocution d’une violence rare de 56 minutes, il avait dit qu’il n’était pas un pays et qu’il n’avait pas à vouloir en être un. — Pour ce deuxième terme, « dénazifier », faisons-lui un sort tout de suite, parce que j’en ai parlé souvent. Poutine, je suppose, fait allusion aux « lois mémorielles », qui depuis, je crois, 2015, affirment qu’il est un délit de dire que les nationalistes ukrainiens ont été des collaborateurs des nazis (ce qu’ils ont été massivement, chasseurs de Juifs, massacreurs de masse). Mes lecteurs se souviennent peut-être de ce que je pense de ces lois — scélérates. Mais disons-le immédiatement : s’il existe en Ukraine, comme ailleurs, des nostalgiques du fascisme, ils ne forment pas plus de 5 % des électeurs (et encore), et dire que la société ukrainienne dans son ensemble est une société qu’il faut « dénazifier » est criminel. — Non, les fascistes ukrainiens ne servent même pas à justifier l’agression poutinenne. Poutine cherche autre chose.

*

Il s’agit bien d’un effacement du pays. Oui, d’effacer l’Ukraine, purement et simplement. Poutine explique que le but de son intervention est « d’amener devant la justice » les responsables de ce qu’il appelle « le génocide » auquel auraient été soumis les habitants de « républiques » du Donbass et de Louhansk. De « génocide », évidemment, il n’y en a jamais eu la première trace, mais que veut-il ?

D’abord, il veut, d’une façon ou d’une autre, recréer l’URSS, et empêcher toute possibilité de développement séparé pour les pays de la sphère d’influence de l’URSS. — La Biélorussie est déjà, dans les faits, partie intégrante de la Russie. — L’Ukraine résistait, en essayant, contre vents et marées, dans des difficultés sans nom, de développer un état démocratique. C’est cela, surtout, qui est radicalement inacceptable pour Poutine. La démocratie. — Il ne faut pas oublier qu’en même temps, la Russie a signé un traité d’alliance avec l’Azerbaïdjan d’Aliev (autre dictateur fasciste s’il en est), contre, objectivement, l’Arménie, dont il a d’ores et déjà puni (le mot est de Poutine à propos du désir de l’Ukraine d’entrer dans l’OTAN) les tentatives démocratiques en laissant Aliev s’adonner au nettoyage ethnique que l’on connaît. Il est, très vite, intervenu au Kazakhstan quand, dans des circonstances certes très troubles, Nazarbaïev a été destitué… Mais, là, il est reparti quatre jours plus tard, et pas parce que le nouveau président kazakh lui a demandé de regagner ses pénates. Non, parce qu’il ne s’était pas rendu compte que le Kazakhstan, en fait, depuis les vingt dernières années, était passé d’une sphère à l’autre : il avait été russe au XXe siècle, il est devenu chinois. Et c’est la Chine qui a, en un coup de téléphone, visiblement, mis fin à l’intervention militaire.

La Chine laisse le champ libre à Poutine en Europe, et donc, en Ukraine. Poutine expliquait dans sa longue intervention qui a précédé la guerre qu’une fois que l’Ukraine serait démilitarisée, les procès pourraient commencer ; il expliquait que l’État russe avait les listes de tous les responsables des « agressions », du « génocide », bref, qu’il s’agirait d’une chasse à l’homme après laquelle il ne resterait plus en Ukraine aucune élite un tant soit peu indépendante, et, réellement, j’entendais dans ses mots, et dans le ton de sa voix, dans sa hargne — j’allais dire dans sa haine —, le ton des communiqués de l’URSS en septembre 1939 contre le gouvernement polonais.

*

Poutine est prêt à la rupture avec le monde. Mais cette rupture, elle est déjà consommée. Il est prêt à la ruine économique. Mais, cette ruine, elle est déjà en marche, depuis au moins l’annexion de la Crimée, sans aucune guerre, simplement par l’inertie de la corruption endémique qui détruit le pays de l’intérieur. Oui, la vie des gens deviendra de plus en plus difficile. Et le pouvoir, isolé, politiquement, économiquement, ne pourra que se retourner contre sa propre population, et, oui, mon impression est que, dorénavant, en Russie même, on va commencer à chasser les « défaitistes », les « pro-nazis » (entendez les gens qui se sont élevés contre la guerre — et, sur les réseaux sociaux, il y en des dizaines de milliers). Et ce dont j’ai peur, en plus de l’horreur qui attend les gens en Ukraine, c’est de ce qui va arriver aux gens en Russie — parce que, naturellement, personne ne veut la guerre en Russie, je veux dire, parmi les gens. Et qui plus est, avec l’Ukraine : imaginez, pour les Russes, faire la guerre à Gogol ou à Boulgakov, à Tchekhov… C’est ça, la guerre entre les Russes et les Ukrainiens. C’est faire la guerre à Gogol… La guerre, là, en ce moment, elle se passe aussi sur le territoire de ce qui avait été la cerisaie… C’est ça aussi, cette guerre. C’est inimaginable. Oui, Tchekhov, il aurait été quoi, aujourd’hui ?

*

Poutine, vieillissant, visiblement malade, rageur, aux abois, ne va pas disparaître comme ça. Il lui faut toujours plus de terreur, toujours plus de pillage.

Je l’écoutais parler de sa lutte contre la corruption du régime ukrainien… et je me disais ça : en reparcourant l’histoire russe, jamais, vraiment jamais, depuis le Moyen Âge, je n’ai vu le pays à la culture duquel, je puis le dire, j’ai consacré ma vie, réduit à un tel état de honte. Un chef mafieux, divisant son royaume entre des seigneurs de la guerre, soumis lui-même à l’empereur de Chine… Parce que, je le redis une fois encore : les seuls partenaires qui vont rester à la Russie, ce sont la Chine et ses satellites, et, ses ressources naturelles, la Russie les vend à la Chine en dessous du prix coûtant (j’ai parlé de ça dans une de mes chroniques précédentes). Poutine est la honte de la Russie, il est la ruine de la Russie.

Nous, l’Occident, que pouvons-nous faire ? Envoyer des contingents de l’ONU ? Mais où ? Sur quelles lignes de front ? Pour graver dans le marbre les agressions territoriales déjà accomplies ? — Je ne pense pas. Mais les armes économiques, qui sont longues, et peu visibles, sont les plus efficaces à long terme.

Le long terme, tout est là. Sauf que la vie des gens est courte.

*

[…]