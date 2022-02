La géographie de la guerre

Le titre choc d’un essai d’Yves Lacoste, mon ex-professeur de géographie à Paris 8, La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, prend tout son sens dans la crise ukrainienne actuelle. Les Jeux de la fraternité terminés, Moscou et Pékin peuvent ainsi donner libre cours à leurs visées respectives en Ukraine et à Taiwan. L’appui mutuel est de mise entre alliés stratégiques. Un premier cycle d’opérations s’enclenche ces jours-ci du côté de l’Ukraine.

Comme pour tout conflit territorial, une carte vaut mille mots, et démontre l’importance géostratégique des mers Noire et d’Azov pour la Russie. Il suffit de consulter la carte politique de la région pour en constater toute l’ampleur. Par son accès à la Méditerranée via les détroits turcs du Bosphore et des Dardanelles, cette mer intérieure au libre accès est cruciale pour son économie et sa sécurité. La présence militaire occidentale dans ses eaux représente de plus une menace directe permanente. Vladimir Poutine a d’ailleurs qualifié de « provocation » et de « sérieux défi » les exercices militaires imprévus de l’OTAN en novembre dernier. Le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes peuvent constituer un équivalent pour la sécurité américaine. Aucune armada militaire hostile n’y tient des exercices depuis la crise des missiles en 1962.

« Otanisation »

La déstabilisation de l’Ukraine et de la Géorgie, deux voisins côtiers immédiats, a généré une montée des conflits et des tensions au cours des dernières années. La Russie soviétique et ses alliés du Pacte de Varsovie contrôlaient jadis la région, avec comme seul rempart la Turquie, membre de l’OTAN, avec qui régnait une relative stabilité. La chute de l’URSS, avec les conséquences connues, a rompu l’équilibre avec l’« otanisation » progressive du côté de la Roumanie et de la Bulgarie.

La Russie vient d’ailleurs tout juste de demander le retrait des troupes étrangères de l’OTAN de ces deux pays côtiers en mer Noire, une demande aussitôt rejetée. L’Ukraine devient ainsi un enjeu primordial pour la Russie, une ligne rouge en fait, tout comme la Géorgie.

La distribution linguistique de l’Ukraine est tout aussi parlante. On constate que les six provinces côtières et voisines de la Russie sont très majoritairement peuplées d’Ukrainiens parlant russe à la maison (entre 87 % et 97 %). Il est à noter qu’une portion importante de cette population est constituée d’ukrainophones russifiés au fil de l’histoire. La mer d’Azov, une enclave adjacente à la mer Noire, est quant à elle partagée entre la Russie, la Crimée annexée et quatre provinces ukrainiennes, dont les deux rebelles de Lougansk et de Donetsk. Inutile de dire que les provinces de Zaporijia et de Kherson, plus au sud, sont sous le radar russe. Ainsi, Moscou souhaite assurer un contrôle complet de l’enclave maritime tout en consolidant l’intégration de la Crimée par un lien terrestre facilitateur.

Une opération risquée

La tentation d’élargir ce contrôle aux deux dernières provinces côtières sur la mer Noire fait peu de doute. L’ancienne base navale soviétique d’Odessa, aujourd’hui un port majeur sous zone franche, constitue un carrefour industriel et commercial névralgique pour l’économie ukrainienne et russe. Cette troisième ville d’importance en Ukraine, en forte croissance, compte notamment sur une industrie pétrochimique de premier plan reliée à la Russie et à la CEE par oléoducs. La population de la province d’Odessa parlant russe à la maison est estimée à 96 %. La perspective d’assurer un plein contrôle du nord de la mer Noire tout en hypothéquant l’accès à l’Ukraine doit préoccuper sérieusement les stratèges du Kremlin. Il faut toutefois rappeler qu’Odessa compte sur un passé et une culture libertaire et qu’on la compare souvent avec Marseille. L’opération est donc risquée du côté de l’adhésion populaire.

Avec le rejet quasi total des demandes russes sur ses garanties sécuritaires à ce jour et le ferme positionnement du Kremlin, l’incontournable intervention militaire est dorénavant engagée. L’opération visera vraisemblablement ces provinces ukrainiennes côtières, voire l’ensemble des provinces à forte concentration russophone. La présence d’un front militaire actif dans l’est de l’Ukraine constitue un terrain de départ privilégié.

Dans l’hypothèse d’une percée militaire réussie, la Russie chercherait, non pas l’annexion de territoires occupés, mais plutôt l’établissement de régions autonomes ou de républiques indépendantes selon les conditions négociées. Le Kremlin semble avoir adopté ce modus operandi permettant à la nouvelle Russie de reconstituer graduellement une zone d’influence et de sécurité en corrélation avec les statuts de l’Abkhazie, de l’Adjarie et de l’Ossétie du Sud en Géorgie et avec celui de la Transnistrie en Moldavie.