Redéfinir l’habitation québécoise

Dans quelques semaines, le gouvernement du Québec déposera son dernier budget avant les élections générales de l’automne prochain. Considérant les besoins majeurs en matière d’habitation, et ce, partout au Québec, les municipalités unissent leur voix pour réclamer des mesures musclées et adaptées aux réalités du marché, tout en respectant les différentes dynamiques régionales.

Déséquilibre

Présentement, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec évalue qu’il faudrait entre 40 000 et 60 000 nouveaux logements seulement pour rééquilibrer le marché locatif du Québec. La rareté des logements est l’un des facteurs principaux de l’explosion des prix à laquelle on fait face. On estime qu’une personne sur cinq consacre plus de la moitié de ses revenus pour se loger. C’est majeur. Et cette tendance est encore plus marquée chez les jeunes, les moins fortunés et les personnes seules. Ainsi, 1,7 million de personnes éprouvent des difficultés à accéder à la propriété, à un logement abordable ou simplement à un logement répondant à leurs besoins, entraînant par le fait même d’importantes répercussions socio-économiques sur nos communautés.

Pour répondre à ce problème criant, l’UMQ a adopté la Déclaration municipale sur l’habitation. Cette déclaration reconnaît l’urgence d’agir et énumère plusieurs actions concrètes et innovantes que le gouvernement du Québec devrait mettre en avant dans le cadre de son prochain budget, notamment celles-ci :

• Déployer une nouvelle programmation de 4500 nouveaux logements sociaux par année tout en maintenant un programme visant leur création ;

• Offrir davantage de soutien aux municipalités et aux différents organismes du domaine de l’habitation pour que 13 400 logements abordables supplémentaires soient rendus disponibles à la population, chaque année, en garantissant leur abordabilité à long terme ;

• Permettre aux municipalités qui le souhaitent d’agir à titre de mandataires dans l’application des programmes du gouvernement du Québec pour qu’elles puissent jouer un rôle central dans la priorisation et l’encadrement des projets réalisés sur leur territoire ;

• Compléter le financement pour la construction des logements annoncée dans le cadre du programme AccèsLogis, mais n’ayant pas encore été réalisée ;

• Remettre rapidement sur pied les logements sociaux barricadés et en mauvais état, entre autres par l’attribution des sommes prévues à l’Entente Canada-Québec sur le logement ;

• Continuer d’améliorer l’agilité des paramètres des programmes québécois en habitation, dont les programmes AccèsLogis, habitation abordable Québec (PHAQ) ou RénoRégion, pour permettre l’accès aux sommes budgétées ;

• Réviser dès maintenant la Loi sur l’expropriation pour que les municipalités puissent acquérir des immeubles dans le cadre de projets de logements sociaux et abordables ;

• Permettre à toutes les municipalités d’acheter en priorité certains immeubles ou terrains sur leur territoire afin d’y réaliser des projets au bénéfice de leur communauté.

Pour ce dernier budget, les attentes du milieu municipal sont très élevées. Le gouvernement doit en faire plus s’il veut assurer l’abordabilité et l’accessibilité des logements, et ce, de façon durable. C’est l’occasion de faire preuve d’audace et d’améliorer nos façons de faire.

En 2022, toutes les Québécoises et tous les Québécois, peu importe leur quartier, leur municipalité ou leur région, devraient avoir un toit adapté à leur situation familiale et qui respecte leurs moyens financiers.

Il est temps d’investir massivement pour que le Québec devienne un modèle en habitation.

Il est temps de redéfinir l’habitation.



*Signataires :

Guillaume Tremblay, deuxième vice-président de l’UMQ, président du comité sur l’habitation de l’Union et maire de Mascouche ; Valérie Plante, présidente du Caucus des grandes villes de l’UMQ et mairesse de Montréal ; Marc-Alexandre Brousseau, président du Caucus des cités régionales de l’UMQ et maire de Thetford Mines ; Mathieu Lapointe, président du Caucus des municipalités de centralité de l’UMQ et maire de Carleton-sur-Mer ; Joé Deslauriers, président du Caucus des municipalités locales de l’UMQ et maire de Saint-Donat ; Yves Montigny, maire de Baie-Comeau ; France Bélisle, mairesse de Gatineau ; Julie Bourdon, mairesse de Granby ; Stéphane Boyer, maire de Laval ; Catherine Fournier, mairesse de Longueuil ; Cathy Poirier, mairesse de Percé ; Bruno Marchand, maire de Québec ; Julie Dufour, mairesse de Saguenay ; Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke.