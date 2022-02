La Loi sur les mesures d’urgence… quelles urgences?

Aucun Canadien ne devrait célébrer l’invocation de la Loi canadienne sur les mesures d’urgence. Cette évolution n’est pas anodine compte tenu du contexte. Cependant, la déclaration peut être justifiée en raison de la dimension internationale de la crise de la COVID.

Cette pandémie a profondément affecté les droits et libertés au Canada, le fonctionnement des parlements et des tribunaux, le rôle des médias ainsi que l’économie. L’efficacité des mesures restrictives liées à la COVID par le biais de décrets fédéraux, provinciaux et territoriaux successifs est devenue de plus en plus discutable. Sans une stratégie de sortie et une communication publique efficace, il était clair que la patience des citoyens s’épuiserait. Cette étape dans la gestion de la pandémie n’a donc rien d’étonnant.

La Loi sur les mesures d’urgence est une source d’inquiétude pour des Canadiens, en particulier ceux assez âgés pour se souvenir de la Loi sur les mesures de guerre en octobre 1970. C’était peu de temps après que le Canada eut établi des relations diplomatiques avec la Chine. Cette Loi avait favorisé l’utilisation de méthodes fortes pour faire face à certains extrémistes et à de nombreux Canadiens exprimant leurs opinions démocratiques sans aucune violence.

La Loi de 1988 accorde temporairement des pouvoirs supplémentaires nécessaires au gouvernement fédéral lorsque les outils provinciaux, territoriaux et fédéraux ne suffisent plus pour faire face à une situation d’urgence. En revanche, la déclaration d’urgence est assujettie à de solides garanties démocratiques, à la surveillance parlementaire, à la reddition de comptes et au respect des droits individuels des Canadiens. Ces pouvoirs complètent ceux des provinces et des territoires pour adopter des mesures légitimes, raisonnables et proportionnées en réponse aux menaces à la sécurité du Canada.

Comment réagir face à ce nouveau développement ? Tout dépend de l’évaluation des menaces et des risques, de leur origine et de la réponse jugée raisonnable et proportionnée. Une motion au Parlement doit expliquer le fondement de cette déclaration d’urgence. À ce stade, la seule urgence perceptible est celle de rétablir sans délai le fonctionnement normal des institutions démocratiques sur l’ensemble du territoire, de rétablir les libertés et droits fondamentaux reconnus par les chartes et conventions et, enfin, de remettre le fonctionnement des gouvernements sur une voie de transparence et de responsabilité.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux souvent à la recherche de plus de pouvoir sont invités à partager le siège du conducteur. En effet, la loi de 1988 exige la consultation des provinces et territoires avant la publication d’une déclaration d’urgence et, par la suite, le dépôt au Parlement dans les sept jours de séance d’un rapport expliquant les consultations qui ont eu lieu.

La responsabilité des gouvernements et des élus est primordiale compte tenu de leur rôle dans la gestion de la pandémie. L’application stricte de décrets successifs compromettant la transparence des décisions exécutives a reflété, au fil des mois, une dérive autoritaire qui s’est étendue à l’ensemble du territoire canadien. Le Convoi de la Liberté en est la preuve éclatante s’il en fallait une.

Le rôle des tribunaux

Chaque urgence apporte son lot d’erreurs et de lacunes. Ce nouveau chapitre pourrait aggraver les tensions. Si tel est le cas, il est essentiel de les résoudre devant les tribunaux. Leur rôle d’arbitres permet de renforcer la preuve et de remettre légitimement en question les actions des gouvernements et des forces de l’ordre. L’importance de la preuve ne peut qu’aider les élus du pouvoir législatif, les médias et le public à jouer plus efficacement leur rôle de freins et contrepoids, sans lesquels la dérive autoritaire est inévitable.

Si les gouvernements ne relèvent pas les défis de santé publique dans le respect des droits et libertés, et si le discours haineux n’est pas correctement caractérisé, quel que soit le statut vaccinal ou l’idéologie, le risque n’est pas seulement de perdre des libertés fondamentales, mais surtout une souveraineté canadienne commune. Les Canadiens n’ont sans doute pas besoin de plus de polarisation et de division, comme on le voit régulièrement chez nos voisins du sud.

Il faut du courage politique à un gouvernement minoritaire pour amorcer un tel virage. Celui-ci peut être salutaire si les nouvelles protections démocratiques et les mesures de transparence que confère la Loi permettent de mettre fin à une dérive autoritaire.

Le Canada, les États-Unis ainsi que les provinces et territoires ont l’occasion de démontrer comment gérer pacifiquement l’interdépendance entre les nations en respectant la primauté du droit et les souverainetés. Si nous ne pouvons pas le faire chez nous, notre autorité morale de prêcher au monde est grandement diminuée.