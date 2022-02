Pour contrer l’exode des psychologues du réseau public

L’exode actuel des psychologues du réseau public est préoccupant, et d’ailleurs décrié par plusieurs. Les conditions du réseau public ne peuvent évidemment pas rivaliser contre celles d’un bureau en pratique autonome. Le professionnel y est entièrement maître de son temps, de ses conditions générales, de la clientèle qu’il sélectionne, de l’approche qu’il privilégie et surtout de ses honoraires. Force est de constater que le pouvoir d’attraction des services publics demeurera toujours limité à cet égard.

Efforts insuffisants

Plusieurs stratégies ministérielles ont malgré tout été mises en œuvre dans les dernières années afin de favoriser la rétention des psychologues, avec des résultats mitigés, et souvent décevants. La tendance lourde de cet exode touche de plus en plus les autres professionnels, qui constatent également les avantages d’une pleine autonomie de pratique. N’étant que la pointe de l’Iceberg, ce phénomène doit nous préoccuper collectivement quant à une déprofessionnalisation progressive des services de santé mentale et des services sociaux publics.

À titre de travailleur social de carrière dans le système de santé public, de chargé d’enseignement universitaire auprès de la relève en travail social depuis plusieurs années, et de psychothérapeute en bureau privé, j’aimerais soumettre à la réflexion collective une sortie de secours en trois étapes :

1. Rendre obligatoires les services publics post-diplomation durant au moins trois ans. Le stage ou l’internat dans les services publics est pour plusieurs un passage extrêmement pertinent vers la vie professionnelle active. Riche en apprentissages de toutes sortes, il est le lieu de l’émergence et du développement de l’identité professionnelle. Il permet une plus grande compréhension des enjeux disciplinaires, notamment par la rencontre des autres professionnels. Les stagiaires et internes sont surtout appelés à intervenir dans des situations complexes de très grande vulnérabilité sociale en offrant entre autres des services aux populations les plus démunies. Ils acquièrent ainsi une expérience riche en compétences professionnelles. Cette expérience aurait lieu d’être augmentée et consolidée par une pratique obligatoire post-diplomation dans les services publics. Il y va là également d’un objectif de protection du public, assurant un échantillonnage solide de situations diversifiées avant toute pratique autonome.

2. Légiférer sur la tarification et les honoraires. Le besoin de protéger le public est actuellement primordial. Le risque de préjudice financier est considérable, notamment dans un contexte d’inflation effrénée des honoraires qui suivent l’explosion de la demande et la rareté de l’offre. Il n’est pas rare que des professionnels fraîchement diplômés imposent des honoraires dépassant de loin ceux de professionnels d’expérience. Il devient impératif de revoir une réglementation des honoraires selon la diplomation, l’expérience réelle post-diplomation et l’expertise et la spécialisation s’il y a lieu. Cette mesure, essentielle pour protéger le public, permettrait également de limiter l’attrait fastueux d’un Eldorado de la pratique autonome.

3. Des heures de supervision dans les services publics. Plusieurs professionnels d’autres disciplines que la psychologie détiennent le permis de psychothérapeute. Certains ont également le permis de thérapeutes conjugaux et familiaux. Ces professionnels hésitent souvent à travailler dans les services publics. Tout comme les psychologues, ils quittent le navire actuellement, bien que cet exode soit silencieux. Ils le font entre autres parce qu’ils se font imposer des tâches et des responsabilités liées à leur formation disciplinaire, et non à leur spécialisation de psychothérapeute. Rehausser leur contribution par le biais d’une reconnaissance de leur apport à la psychothérapie assurerait le maintien de professionnels d’expérience. Surtout, exiger que la supervision des heures de pratique des futurs psychothérapeutes passe dorénavant par les services publics permettrait de parachever la formation à la thérapie d’une expérience diversifiée des populations les plus vulnérables.

De la naissance de l’asile à nos jours, les services en santé mentale ont toujours été le propre d’une cohabitation inéquitable, entre les services publics, les dispensaires privés et les cabinets entièrement autonomes. Si nous voulons éviter la détérioration et l’érosion du système public, un sérieux coup de barre s’avère actuellement nécessaire.