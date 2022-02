Droits de la personne et pratiques commerciales internationales

La semaine dernière, les Jeux olympiques d’hiver débutaient en Chine. Ce rendez-vous traditionnellement grisant pour nombre d’amateurs de sport se fait cette année dans un contexte de multiples polémiques.

Les médias en ont parlé à plusieurs reprises, et les données aujourd’hui accessibles sont troublantes : on estime qu’environ 1,8 million de personnes, principalement des Ouïgours, ont été placées dans des camps de détention, des prisons et des usines par le gouvernement chinois. Nous parlons ici d’une forme de génocide, terme d’ailleurs reconnu par la Chambre des communes en 2021 et par le Parlement français le 20 janvier dernier.

Nous considérons que le Canada pourrait jouer un rôle pour stopper ces abus en allant bien au-delà du simple boycottage diplomatique des Jeux olympiques d’hiver.

Mécanismes douaniers renforcés

En décembre dernier, aux États-Unis, les démocrates et les républicains se sont unis pour adopter une loi interdisant l’importation de biens issus du Xinjiang, la zone où se trouvent les camps de concentration évoqués. Il s’agit là d’un consensus législatif historique face à une situation jugée inacceptable.

Du côté canadien, les mesures mises en avant par le gouvernement fédéral ces derniers mois semblent peu efficaces. Elles prennent pour le moment la forme de conseils, de démarches de divulgation volontaire de la part des entreprises qui font affaire avec cette région en Chine.

On évoque aussi l’application d’une loi portant sur l’interdiction d’importer des biens issus en tout ou en partie du travail forcé. Toutefois, ces mesures ont peu d’effet et ne dépassent pas le stade de la déclaration d’intention.

En effet, fin 2021, les lanceurs d’alerte canadiens nous informaient que, malgré l’existence d’une « interdiction » écrite d’importer des biens issus du travail forcé, dans les faits, l’Agence des services frontaliers du Canada n’applique aucun contrôle, laissant par là même cette législation sans effet. Nous considérons qu’il est temps de systématiser ces contrôles frontaliers afin de bloquer l’importation de biens issus du travail forcé des Ouïgours. L’objectif est d’envoyer un message clair. L’efficacité d’une telle démarche impose aussi l’établissement préalable d’une liste publique des fournisseurs chinois « à bannir », sur la base des informations qui sont déjà connues internationalement.

Consacrer un devoir de vigilance

Outre l’action des services frontaliers, il est temps de responsabiliser plus clairement les entreprises canadiennes sur l’ensemble de leur chaîne de valeur. Il nous paraît essentiel que soient privilégiés les fournisseurs qui mettent en place des conditions de travail décentes pour leurs employés. Afin d’appuyer les entreprises canadiennes qui font actuellement des efforts et qui cherchent à se démarquer positivement, le gouvernement fédéral devrait mettre à la charge de toutes les grandes entreprises l’obligation de démontrer qu’elles prennent des précautions et s’inscrivent donc dans une démarche de diligence raisonnable. La diligence raisonnable est le processus par lequel les entreprises sont obligées de recenser, de prévenir et d’atténuer leurs impacts négatifs, et d’en rendre compte.

Une loi ambitieuse sur la diligence raisonnable imposerait aux grandes entreprises de prendre des garanties nécessaires pour minimiser les impacts sociaux et environnementaux de leur chaîne de valeur et de rendre compte régulièrement de leurs pratiques. Or, on observe que de nombreuses entreprises, associations et investisseurs partagent ce point de vue et exigent un meilleur arbitrage entre la protection des droits des personnes et le laisser-faire économique à l’international.

Si la diligence raisonnable nous semble un principe ambitieux, rappelons qu’il existe déjà sous d’autres formes en Europe. La France et l’Allemagne ont légiféré en 2017 et en 2021 sur le devoir de vigilance, imposant aux entreprises de prendre des précautions en amont, comme l’obligation en France de fournir aux autorités publiques un plan de vigilance de la part des entreprises de plus de 5000 salariés. La France et l’Allemagne ont même donné aux juges nationaux la possibilité de sanctionner les grandes entreprises et leurs filiales qui violeraient les droits de la personne à l’étranger. La Commission européenne pourrait aller dans le même sens et imposer aux 28 pays européens d’intégrer un devoir de vigilance dans leur droit pour mieux encadrer les entreprises.

Incontestablement, le Canada est à la traîne sur ce sujet. En effet, les entreprises canadiennes peuvent faire affaire avec des unités de production qui utilisent du travail forcé sans grand risque de sanction. Cette réalité met à mal nos ambitions démocratiques, en plus de créer une forte gêne dans une société civile toujours plus consciente des impacts de la mondialisation.

Nous avons écrit au premier ministre Justin Trudeau et à ses ministres pour leur expliquer notre souhait de voir se mettre en place un cadre législatif plus ambitieux. Nous avons aussi écrit à Mme LeBel et à Mme Girault, ministres au provincial, pour les sensibiliser aux pratiques d’approvisionnement des services publics.

* Le Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises (rrse.og) réunit des communautés religieuses, des organisations et des individus engagés. Fondé en 1999, cet OBNL œuvre pour des pratiques d’affaires et d’investissement en cohérence avec les impératifs de justice sociale et de respect de l’environnement.