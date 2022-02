Le mystère du bac brun

On nous dit qu’à l’école, la priorité est à la pédagogie. D’accord. Justement, la gestion des matières résiduelles ne s’inscrit-elle pas comme étant une démarche pédagogique ? Il semblerait que non, selon ce qui est observé dans beaucoup d’écoles de la Rive-Nord, alors que la présence d’un bac brun se fait rare. Le petit bac est esseulé, inutilisé dans la cour d’école, ou alors simplement absent. Dans certains établissements, des professeurs motivés, ayant à cœur l’éducation relative à l’environnement, ont intégré à leur routine la collecte des matières organiques, mais cette collecte dépend du bon vouloir des individus et repose sur une structure amochée et défaillante.

Commençons par un fait : une proportion de 45 à 55 % des matières résiduelles générées dans les écoles est organique. N’y a-t-il pas un non-sens à ne pas obliger les établissements scolaires à participer intelligemment au bon tri des matières, incluant les résidus organiques ? Ce taux est monstrueux, étant donné la grande proportion qui prend le chemin du site d’enfouissement.

Rappelons-le : une matière putrescible qui aboutit au dépotoir va fermenter, car elle sera privée de l’oxygène dont elle a besoin pour se décomposer. Elle va générer du méthane, un gaz qui a un potentiel de réchauffement 34 fois supérieur à celui du gaz carbonique (CO 2 ) sur un horizon de 100 ans. Envoyer des résidus organiques à l’enfouissement contribue à la crise climatique, en plus de mener à la contamination des eaux et des sols. Si elle était allée au centre de compostage, cette matière se serait décomposée, ce qui aurait certes généré du CO 2 , mais aussi une matière à valeur ajoutée : du compost. Précisons qu’en 2017, le secteur des matières résiduelles a généré à lui seul 5,8 % des émissions totales de GES au Québec (MELCC, 2019), lesquelles ont d’ailleurs augmenté de 1,5 % en 2019 par rapport à 2018, alors qu’elles auraient dû diminuer de façon importante pour nous permettre d’être cohérents avec nos engagements (MELCC, 2021).

Bien que la proportion de matières organiques générées par les écoles soit substantielle, aucun encadrement ne leur est offert pour qu’elles gèrent adéquatement leurs matières résiduelles. On leur fournit des contenants de déchets et de recyclage de façon automatique (et rarement de compost !), sans consignes ni aide pour savoir où va chaque matière. Parfois, pour les nouvelles constructions, on prévoit un contenant, ou, dans certaines municipalités, un contenant semi-enfoui réservé aux matières organiques. Cependant, aucun effort n’est déployé pour légiférer sur leur utilisation, ni pour former les gens à les utiliser, et, surtout, parfois le service de collecte de compost n’est pas offert par les services municipaux, ce qui fait que, même si l’école participe à la collecte des résidus organiques, ses matières ne seront pas collectées. C’est risible et consternant.

Alors que la Stratégie québécoise sur la gestion des matières organiques prévoit de gérer la matière organique dans 100 % des industries, commerces et institutions d’ici 2025, les actions tardent. La machine se met en branle très lentement. On laisse aux gens l’option de choisir. Personne ne se mouille, ni le gouvernement ni les centres de services, sauf parfois timidement les écoles. […]

Gérer ses matières résiduelles devrait être naturel ; un geste appris au préscolaire, à la petite école. On nous dit vouloir amorcer une transition verte, vouloir bâtir une société résiliente, mais je vous pose cette question : comment est-ce possible sans éducation en ce sens ? Sans l’enseignement des rudiments, dont celui de savoir gérer ses déchets ? Autre élément qui fait grincer des dents : la plupart du temps, les initiatives environnementales sont réalisées dans des activités parascolaires. Pourtant, l’environnement n’est pas accessoire et, en réalité, il aurait tout intérêt à être considéré comme faisant partie intégrante du cheminement des enfants. Étant donné que le corps professoral est déjà sous pression, ajouter la tâche environnementale à leur horaire déjà rempli, sans rémunérer leur implication, relève du non-sens.

Au lendemain de la COP26, qui a conclu de but en blanc que l’action doit être menée maintenant pour éviter le pire, nous arrivons à un point critique. La conclusion est unanime : le réchauffement doit être limité à 2,4 °C par rapport au niveau préindustriel. Et encore, ce chiffre n’est pas le plus prudent. L’Accord de Paris prévoyait de maintenir la trajectoire au mieux à 1,5 °C, mais devant l’inefficacité des pays à respecter leurs engagements, cette température a bien évidemment dû être revue à la hausse.

Les écoles, à la différence des pays, peuvent entamer la marche plus rapidement et outiller les jeunes adéquatement. Parmi les engagements pris lors de la COP26, il y a celui d’intégrer aux enseignements les notions climatiques et d’investir en ce sens, puisque les dirigeants reconnaissent (finalement !) le rôle essentiel joué par l’éducation. Il ne reste plus qu’à voir si les bottines suivront les babines. Les déchets sont les derniers à quitter une fête. Si on veut que la fête continue, il serait peut-être temps de songer à les traiter intelligemment.