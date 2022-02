Désobéissance civile ou criminelle?

Toujours obéir aux lois sans se questionner sur leur bien-fondé serait faire preuve de servilité aveugle. Il y a des occasions où notre conscience nous interpelle et nous dit : ça suffit, je ne peux, en mon âme et conscience, obéir à cette loi puisque j’enfreindrais ainsi un principe de justice supérieur aux lois écrites.

Manifester n’est pas de la désobéissance civile. La loi le permet. Par contre, la loi ne permet pas de paralyser pendant deux semaines un centre-ville, des commerces, un pont, des pans entiers de la société, de composer inutilement le 911 pour nuire aux policiers, etc. Cette sorte de désobéissance est-elle civile ou criminelle ?

La désobéissance civile a été théorisée par Henry David Thoreau, qui a refusé de payer des impôts à son gouvernement esclavagiste. L’idée fut reprise ensuite par Gandhi (pour enlever aux Britanniques le monopole du sel) et Martin Luther King (pour défier les lois ségrégationnistes). On peut donner comme exemples plus récents les étudiants québécois qui refusaient, en 2012, de dévoiler leur itinéraire avant certaines manifestations. Ils ont bravé la loi 78, plus tard abandonnée.

Les penseurs de la désobéissance civile ont défendu certains principes : ne pas user de violence ; déranger, bien sûr, s’en prendre à du matériel parfois. Mais jamais ils ne prônaient de s’en prendre directement à des individus. À Ottawa, les habitants du centre-ville vivent un véritable enfer. Ils sont à bout, parfois invectivés. Ils ont perdu toute qualité de vie. Pourtant, ils ne sont pas responsables des politiques en cours. D’anciens partisans de la cause des manifestants souhaitent maintenant qu’ils s’en aillent. Les moyens d’intervention des manifestants sont brutaux : faire face à un 18-roues n’est pas de tout repos.

Ils se questionnent aussi sur l’efficacité de leur action : est-ce qu’elle cause plus de tort que de bien ? Si les moyens utilisés pour pratiquer la désobéissance entraînent davantage d’injustices, alors le jeu n’en vaut pas la chandelle. Dans le cas qui nous concerne, il y a des commerces et des usines fermés, des pertes d’emplois, des denrées qui périront dans des camions, des citoyens qui se sentent menacés, des enfants qui ne vont pas à l’école et qui vivent dans de piètres conditions.

Désobéir civilement implique de s’en prendre directement à la source du « mal ». Or, ce n’est pas le gouvernement fédéral à Ottawa qui décide des mesures sanitaires d’un bout à l’autre du pays. De plus, quand bien même le Canada abandonnerait la vaccination obligatoire pour les camionneurs voulant traverser la frontière américaine, il resterait à convaincre les États-Unis de faire de même. Surtout, ce ne sont pas les habitants du centre-ville d’Ottawa qui sont responsables de leurs « problèmes ». Ce sont des otages innocents.

Les partisans de la désobéissance civile sont prêts à faire face aux conséquences de leurs actes. Quand ils doivent être arrêtés et mis en prison, ils s’y opposent en mots, mais non par la violence, qu’ils récusent. Ils s’y résignent, comme Thoreau, Gandhi et Luther King en leur temps. C’est par respect pour leur cause qu’ils agissent pacifiquement.

Alors, si les camionneurs à Ottawa et ailleurs veulent nous démontrer que leur cause et leurs moyens sont nobles et non délinquants, autrement dit que leur désobéissance est vraiment civile et non criminelle, ils devraient mieux viser leur cible, ne pas causer plus de tort que le bien recherché et accepter pacifiquement leur arrestation le cas échéant. Ils ne devraient pas non plus s’en prendre à n’importe quelle loi, mais seulement à celles qu’ils jugent injustes, sans quoi ils ne montrent aucun respect envers la société. À moins de ça, leur désobéissance tend plus vers la criminalité que vers la recherche de la justice.