Inflation et faible revenu

L’auteur est professeur titulaire au Département des sciences économiques de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. Il a également été ministre des Finances et de l’Économie du Québec.

La forte inflation actuelle pourrait réduire le pouvoir d’achat des ménages moins fortunés, car leurs revenus dépendent largement du taux auquel ceux-ci sont indexés lorsque les prix augmentent. Or, les taux d’indexation utilisés par les gouvernements ne sont probablement pas un bon reflet de l’inflation à laquelle ces ménages font réellement face. Il est donc malheureusement possible que les ménages à faible revenu subissent une érosion de leur pouvoir d’achat et qu’ils s’appauvrissent.

Rappelons que le taux d’inflation annuel en 2021 au Québec s’est élevé à 3,8 %, alors que pour le Canada, il s’établissait à 3,4 %. Il s’agit de l’inflation la plus élevée depuis 1991 au Canada.

Derrière ces chiffres, on trouvera des disparités importantes pour les différents biens et services. Par exemple, au Canada, le prix de l’essence a crû de 33,3 % entre décembre 2020 et décembre 2021, alors que pour le transport en commun, le prix diminuait de 2,8 %. Au Québec, les chiffres sont du même ordre, mais tout de même différents : hausse de 36,6 % pour l’essence et baisse de 4,8 % pour le transport en commun.

Le cas des aliments est également instructif. Au Québec, entre décembre 2020 et décembre 2021, le prix des aliments a augmenté de 5,2 %, ce qui est fort élevé, mais n’est qu’une partie de l’histoire. Ainsi, certains aliments ont vu leurs prix croître plus fortement : augmentation de 7,0 % pour la viande et de 9,1 % pour les fruits frais. Par contre, le prix des légumes frais n’a augmenté que de 1,3 %, et celui des œufs a diminué de 1,1 %.

Ces chiffres montrent que l’inflation à laquelle on fait face dépend de l’endroit où on habite et de ce qu’on consomme.

Indice des prix à la consommation

Ce qui nous amène au calcul de l’indice des prix à la consommation. Pour le calculer, Statistique Canada construit, à l’aide de données d’enquête, un panier fictif consommé par le Canadien moyen (PCM) composé de plusieurs centaines de biens et services. Elle mesure ensuite, chaque mois et en plusieurs lieux au Canada, les prix des différents biens et services du PCM. Statistique Canada peut alors calculer la dépense nécessaire pour se le procurer à un moment donné et en un lieu donné. L’inflation rapportée est simplement le taux de croissance de la dépense associée au contenu du PCM.

Cette approche est excellente à bien des égards, mais elle comporte une limite évidente : le taux d’inflation officiel est celui que connaît une personne consommant très précisément le PCM. Or, rares sont ceux qui consomment de cette manière.

Par exemple, en 2019, le Québécois moyen dépensait 58 208 $ en biens et services de consommation courante, alors que le Canadien moyen y consacrait 68 890 $, un écart important de plus de 10 000 $. En plus, le Québécois moyen ne répartissait pas ses dollars de la même manière que le Canadien moyen. Par exemple, le Québécois moyen consacrait 16,9 % de ses dépenses aux aliments et 5,1 % aux soins de santé, alors que pour le Canadien moyen, c’étaient 14,9 % et 4,0 % de ses dépenses.

Toujours pour 2019, mais cette fois pour l’ensemble du Canada, les 65 ans et plus dépensaient 48 453 $ en consommation courante, soit 20 000 $ de moins que les 68 980 $ du Canadien moyen. Et comme le Québécois moyen, les Canadiens de 65 ans et plus consacraient une proportion plus importante de leurs dépenses aux aliments (16,7 %) et aux soins de santé (6,5 %) que le Canadien moyen.

Mal mesurer

Les taux d’inflation officiels au Québec et au Canada mesurent probablement mal la réalité vécue par le Québécois moyen ou encore par un Québécois de 65 ans et plus, tout simplement parce que ceux-ci ne consomment pas le PCM. Cela a malheureusement des conséquences.

D’abord, Ottawa indexe les pensions de vieillesse et le Supplément de revenu garanti en fonction du taux d’inflation officiel au Canada, basé sur le PCM. À l’évidence, le taux d’inflation au Canada peut être différent de celui auquel sont réellement exposés les 65 ans et plus du Québec.

Ensuite, Québec indexe les prestations du Régime des rentes du Québec et des régimes de retraite du secteur public, de même que le salaire minimum et les prestations d’aide sociale, en fonction du taux d’inflation officiel au Québec, lui aussi fondé sur le PCM. Ici encore, il est plausible que le taux d’indexation utilisé diffère de la réalité vécue par nos retraités, nos travailleurs au salaire minimum et nos prestataires d’aide sociale.

Le danger est évidemment que les taux d’indexation utilisés soient inférieurs au taux d’inflation auquel sont réellement exposés ces ménages. Pour ces derniers, dont plusieurs vivent déjà des fins de mois difficiles et peinent à s’adapter à l’inflation, les conséquences d’une sous-indexation sont une réduction pure et simple de leur pouvoir d’achat et leur appauvrissement.

À quand une mesure officielle de l’inflation pour les personnes aînées ou celles à faible revenu ? Statistique Canada a publié en 2005 et en 2019 des études qui montraient toutes deux un léger écart défavorable pour les aînés. L’organisme a donc l’expertise. Mais pour que ces taux d’inflation soient un jour publiés, encore faudrait-il que les gouvernements les lui demandent.