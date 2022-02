Mieux prioriser la violence conjugale à la DPJ

Au cours de la dernière année, des pas importants ont été faits pour améliorer les interventions en matière de violence conjugale, entre autres en mettant en œuvre un nombre impressionnant de recommandations issues du rapport Rebâtir la confiance. Notons, par exemple, la création d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, la mise en place de cellules d’intervention rapide, ainsi que l’accès à des services d’informations et de conseils juridiques. De plus, des changements proposés dans le secteur du droit familial devraient aussi permettre une meilleure prise en compte de la violence conjugale dans les décisions concernant les enfants. Ces développements récents démontrent une volonté réelle de la part du gouvernement du Québec d’améliorer les interventions destinées aux victimes et aux auteurs de violence conjugale.

Nous n’observons toutefois pas de mouvement similaire dans le secteur de la protection de la jeunesse et, en matière de violence conjugale, la DPJ semble être sur une autre planète. Le projet de loi 15, qui propose des modifications à la Loi sur la protection de la jeunesse, ne fait aucune mention de cette problématique. De plus, l’horaire des consultations sur ce projet de loi suggère que très peu d’organismes spécialisés en violence conjugale y participeront.

Des changements sont pourtant requis dans ce secteur, comme dans ceux du droit familial et du droit criminel, pour assurer la sécurité des femmes et des enfants victimes de violence conjugale. Le rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (commission Laurent) consacrait d’ailleurs un chapitre à cette problématique. Dans le rapport Rebâtir la confiance, certaines recommandations ciblaient spécifiquement les services de protection de la jeunesse.

Rappelons que l’exposition des enfants à la violence conjugale n’est toujours pas reconnue comme une forme de mauvais traitement au même titre que les abus et la négligence, même si 21 % des signalements retenus par les services de protection de la jeunesse sont des situations de violence conjugale. La proportion des situations de violence conjugale est d’ailleurs en constante augmentation depuis 1998. De plus, plusieurs études ont mis en évidence des lacunes importantes dans la détection et dans l’évaluation des situations de violence conjugale, ainsi que dans les interventions auprès des victimes et des auteurs de cette violence. À cela s’ajoutent de nombreuses incohérences dans les ordonnances émises dans les secteurs de la protection de la jeunesse, du droit familial et du droit criminel.

Dans ce contexte, même si certaines initiatives sont mises en place sur une base régionale, l’absence de considération pour la violence conjugale dans le projet de loi et dans les consultations démontre clairement que cette problématique n’est pas une priorité pour les services de protection de la jeunesse. La réforme en cours aurait pourtant été l’occasion d’accorder une place plus importante à cette problématique dans la loi et d’apporter certains changements qui permettraient d’assurer la sécurité des femmes et des enfants victimes de violence conjugale.

En 1995, le gouvernement du Québec adoptait sa Politique d’intervention en matière de violence conjugale pour assurer une plus grande cohérence dans les actions gouvernementales. Le premier ministre de l’époque, Jacques Parizeau, soulignait qu’il s’agissait d’un nouveau jalon dans la lutte contre la violence conjugale, puisqu’elle faisait de cette problématique une préoccupation de l’ensemble du gouvernement. Près de trois décennies plus tard, encore peu d’importance est accordée à la violence conjugale dans le secteur de la protection de la jeunesse. Dans sa volonté d’améliorer les interventions destinées aux victimes et aux auteurs de violence conjugale, le gouvernement du Québec doit faire preuve de leadership et de cohérence et ne peut permettre à la DPJ de demeurer sur une autre planète.