Toujours habités par le désir de protéger les enfants

À l’aube d’une commission parlementaire sur la révision de la Loi sur la protection de la jeunesse, comme anciens directeurs et directrices de la protection de la jeunesse (DPJ), nous souhaitons apporter quelques observations et commentaires. Retraités pour la plupart d’entre nous et souvent impliqués ponctuellement, nous avons encore la protection des enfants tatouée sur le cœur.

Dans un premier temps, nous voulons souligner le travail colossal et inestimable de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (commission Laurent) et l’implication de l’ensemble des commissaires. La pertinence et la qualité du rapport produit, intitulé Instaurer une société bienveillante pour nos enfants et nos jeunes, entraîneront sans doute des transformations majeures et nécessaires des services de protection de nos enfants du Québec.

Ces travaux ont permis le dépôt du projet de loi 15, qui vise à améliorer la Loi sur la protection de la jeunesse. En plus de quarante ans, cette Loi a été modifiée à plusieurs reprises, adaptée constamment à l’évolution des pratiques sociales et judiciaires, afin qu’elle réponde mieux aux besoins des enfants et de leur famille.

Nous reconnaissons que le projet de loi 15 donne suite à plusieurs recommandations du rapport de la Commission spéciale. Il affirme haut et fort que l’intérêt de l’enfant doit être le motif déterminant pour toutes les décisions prises à son égard et que la continuité des soins et la stabilité des liens doivent être assurées par le maintien de l’enfant soit dans son milieu familial soit dans un milieu substitut.

Le projet de loi 15 introduit les responsabilités du directeur national de la protection de la jeunesse, qui assurera une meilleure coordination de l’intervention en protection de la jeunesse pour l’ensemble du Québec. Il assouplit plusieurs règles favorisant l’échange d’informations afin de mieux répondre aux besoins des enfants. Il réinsiste sur la participation active des enfants et de leurs parents dans les décisions qui les concernent par le recours, entre autres, à des processus de médiation. Il regroupe dans un nouveau chapitre toutes les dispositions particulières qui touchent les communautés autochtones pour mieux assurer leur sécurité culturelle.

Inquiétude

Au-delà de toutes les améliorations apportées par ce projet de loi, nous avons cependant une grande inquiétude. Nous savons très bien que pour la grande majorité des enfants, c’est dans leur famille qu’ils seront soutenus et protégés, et cela, même après un placement temporaire. Cependant, pour les enfants qui ne pourront y retourner et qui connaîtront très souvent de nombreux déplacements, les changements proposés dans le projet de loi 15 sont nettement insuffisants. Il faut savoir que l’ensemble de la Loi sur la protection de la jeunesse est sous la responsabilité de deux ministères, soit le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de la Justice. Or, comme dans plusieurs modifications antérieures de la Loi, les articles relevant du ministère de la Justice, concernant l’importance de garantir aux enfants une famille pour la vie, n’ont pas été adaptés pour intégrer les recommandations de la Commission spéciale.

Une permanence plus accessible

Il faudrait affirmer davantage que les décisions judiciaires doivent assurer la continuité des soins et la stabilité des liens pour un enfant. Ces décisions devraient aussi définir et préciser en quoi elles permettront de répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsqu’une décision commande l’orientation d’un enfant vers une autre famille permanente, elle devrait obligatoirement statuer sur les contacts avec les parents et transférer l’exercice des attributs de l’autorité parentale. Pour rendre plus accessibles des mesures de permanence comme la tutelle et l’adoption, il nous apparaît essentiel d’en revoir les critères d’admissibilité. Une autre mesure telle que l’adoption simple, qui permet une adoption sans rupture du lien de filiation, devrait aussi être instaurée.

Certes, les modifications à la Loi sur la protection de la jeunesse sont souhaitées et nécessaires, mais il faut rappeler que la Commission spéciale nous invite à des changements encore plus fondamentaux. Nous pensons ici à l’intervention en amont qui ferait que les enfants et leur famille reçoivent le soutien et les services répondant à leurs besoins avant le recours à l’artillerie lourde de la protection de la jeunesse. Nous pensons également à la reconnaissance que la protection des enfants est une responsabilité collective qui doit mobiliser tous les acteurs de la société avant, pendant et après l’intervention d’autorités de l’État dans la vie des familles. Nous avons toujours à cœur un « Québec fou de ses enfants ».

*Ce texte est cosigné par 14 autres anciens DPJ, soit Denis Baraby, Luc Cadieux, Maryse Davreux, Monique Gevry, Jean-Pierre Hotte, Louise Jessop, Dominique Jobin, Linda Keating, Diane Lafleur, Simon Lapointe, Sylvain Plouffe, Éric Salois, Marc Turcotte et Robert Vyncke.